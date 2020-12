Si vous souhaitez recevoir deux fois par jour des briefings comme celui-ci par e-mail, inscrivez-vous à la newsletter de la première page ici. Pour des mises à jour audio de deux minutes, essayez The Briefing – sur les podcasts, les haut-parleurs intelligents et WhatsApp.

Le Brexit pourparlers « jusqu’au week-end » alors que la France menace son veto

Tout se résume aux prochains jours. Les négociations commerciales sur le Brexit se sont terminées sans conclusion et pourraient ne pas reprendre avant dimanche matin, le Télégraphe comprend. Michel Barnier avait annulé son briefing prévu aux ambassadeurs de l’UE plus tôt dans la journée « en raison des négociations intensives en cours », Downing Street décrivant cela comme « un point très difficile dans les négociations ». Les droits de pêche font partie des principaux points de friction et la France a averti qu’elle opposera son veto à un accord sur le Brexit si elle n’est pas satisfaite des conditions. Lisez les commentaires du ministre des Affaires européennes du pays. Patrick O’Flynn analyse pourquoi le pari d’Emmanuel Macron selon lequel la Grande-Bretagne est prête à céder pourrait lui exploser au visage.

La livre a vacillé dans l’incertitude des négociations commerciales, mais il y a clairement des inquiétudes des deux côtés de la Manche. Les entreprises allemandes et néerlandaises ont appelé les négociateurs à conclure un accord de dernière minute, avertissant que ne pas le faire serait un « désastre ». Voici ce qui se passe si les discussions échouent et Matthew Lynn en déduit que le président Macron parie que la France pourrait être gagnante d’un Brexit sans accord. Jonathan Saxty révèle neuf signaux d’alarme que les Brexiteers ne toléreront pas dans un accord.

Nombre R ‘entre 0,8 et 1’ lorsque les infections à Covid diminuent

Le nombre de nouvelles infections à Covid-19 en Angleterre continue de baisser, selon les dernières estimations. Le nombre de reproduction, ou valeur R, de la transmission du coronavirus à travers le Royaume-Uni est maintenant compris entre 0,8 et 1, ont déclaré le Government Office for Science et le Scientific Advisory Group for Emergencies (Sage), contre 0,9 et 1 la semaine précédente. Les chiffres du Bureau des statistiques nationales suggèrent également que le taux d’incidence est maintenant à son plus bas depuis fin septembre. Notre blog en direct a le dernier. Pendant ce temps, Chypre doit renoncer aux exigences de dépistage Covid pour les visiteurs qui ont été vaccinés contre le virus. Lisez la suite pour plus de détails.

« Thundersnow » conduit les habitants inquiets à appeler la police

Le son était si fort que des résidents inquiets d’Édimbourg ont appelé les services d’urgence pour signaler ce qu’ils croyaient être une bombe explosive ou un bâtiment qui s’effondrait. Pourtant, le bruit qu’ils ont entendu pendant la nuit était en fait un phénomène connu sous le nom de «tonnerre». La police a émis des assurances après avoir reçu « un certain nombre d’appels ». D’autres parties de la Grande-Bretagne se sont réveillées à cause des chutes de neige et il y a des avertissements que d’autres conditions hivernales pourraient être en route. Voir une galerie de Britanniques profitant de la neige tout en Mark Bailey souligne les bienfaits surprenants pour la santé de l’exercice dans le froid.

En un coup d’œil: les derniers titres des coronavirus

Également dans l’actualité: les autres gros titres d’aujourd’hui

Explosion d’Avonmouth | Un homme de 63 ans proche de la retraite a été désigné comme la première victime de l’explosion dans une usine de traitement des eaux usées près de Bristol, qui a fait quatre morts.

Partout dans le monde: les fermiers de vison pleurent la fin de l’industrie

Peter Hindbo prend une peau de vison de son petit-fils de quatre ans, la retourne du côté fourrure avec un tube à vide et la jette dans un baril de sel et de sciure de bois pour un dernier culbutage. Dehors, ses abris de vison dans la ferme traditionnelle danoise de la cour dans le centre du Jutland sont maintenant complètement vides. Il ne reste qu’un seul casier de carcasses réfrigérées à écorcher après qu’un abattage à l’échelle nationale l’ait contraint à anéantir son propre cheptel de 25 000 animaux. Il a été contraint de détruire une entreprise familiale qu’il a passé les 35 dernières années à bâtir. Richard Orange a cette dépêche.

Entretien du vendredi

« J’avais un peu d’argent à la banque et c’est parti »