La “menace de tuer Boris Johnson” de Vladimir Poutine à l’approche de la guerre en Ukraine

Vladimir Poutine a menacé d’assassiner Boris Johnson à l’approche de la guerre en Ukraine, a-t-il révélé hier soir.

L’ancien Premier ministre a déclaré que le dirigeant russe s’était vanté qu’il ne faudrait “qu’une minute” pour le tuer avec un missile après l’avoir averti d’abandonner ses plans d’attaque contre l’Ukraine.

La menace étonnante a été proférée en février de l’année dernière après la visite de M. Johnson à Kyiv pour assurer le président ukrainien Volodymyr Zelensky que la Grande-Bretagne soutiendrait son pays si la Russie envahissait.

M. Johnson a déclaré qu’à son retour, il avait eu “un appel très long et des plus extraordinaires” avec Poutine. À l’époque, le président russe niait publiquement avoir l’intention d’envahir l’Ukraine, malgré le rassemblement de dizaines de milliers de soldats à ses frontières.

M. Johnson lui a dit que la guerre serait une “catastrophe totale” et déclencherait des sanctions occidentales sans précédent. Il a minimisé la perspective d’une adhésion de l’Ukraine à l’OTAN, compte tenu de l’opposition de membres tels que la France et l’Allemagne, mais a averti que la guerre pourrait galvaniser le soutien derrière Kyiv et se traduirait par “plus d’OTAN, pas moins d’OTAN” aux frontières de la Russie.

M. Johnson a déclaré: “Il a dit:” Boris, vous dites que l’Ukraine ne rejoindra pas l’OTAN de sitôt … qu’est-ce qui arrivera bientôt? Et j’ai dit : « Eh bien, il ne rejoindra pas l’OTAN dans un avenir prévisible. Vous le savez parfaitement ».

“Je pense que d’après le ton très détendu qu’il prenait, le genre d’air de détachement qu’il semblait avoir, il ne faisait que jouer avec mes tentatives pour le faire négocier.”

La révélation vient dans une série documentaire de la BBC intitulée Poutine contre l’Ouest, qui doit être diffusée ce soir.

M. Johnson a joué un rôle de premier plan dans la galvanisation du soutien occidental à l’Ukraine l’année dernière à un moment où des acteurs clés tels que l’Allemagne, la France et l’Italie vacillaient.

Il a confirmé qu’il y avait des “différences d’opinion” avec les alliés occidentaux, car certains étaient réticents à se sevrer de leur dépendance au pétrole et au gaz russes. “Un argument qui a été déployé, en particulier par nos amis allemands, était qu’en matière de sanctions, il fallait une ambiguïté créative”, a-t-il déclaré.

M. Zelensky a serré la main de l’ancien Premier ministre lors de sa nouvelle visite le 22 janvier au milieu de l’attaque de la Russie contre l’Ukraine.

« Je n’ai pas compris cela moi-même. Je pensais que vous leur disiez simplement : “Nous allons couper le pétrole et le gaz russes, nous allons sanctionner chacun de vos oligarques, nous allons confisquer vos yachts”, et je pensais que j’emportais tout le monde avec moi.

‘Et [then-Italian PM] Mario Draghi a déclaré: «Écoutez, je suis désolé, je dois littéralement dire que nous ne pouvons pas faire cela. Nous ne pouvons pas nous passer du pétrole et du gaz russes ».

M. Johnson a continué d’être une épine dans le pied de Poutine depuis qu’il a quitté ses fonctions, menant une série d’interventions très médiatisées conçues pour empêcher les dirigeants occidentaux de reculer. La semaine dernière, il a de nouveau rendu visite à M. Zelensky en Ukraine pour aider à renforcer le soutien à la demande du président pour plus de chars occidentaux.

Dans un cri de ralliement dans le Daily Mail, M. Johnson a écrit: “Quels sont les motifs concevables de retard?” Pourquoi n’apportons-nous pas aux Ukrainiens toute l’aide dont ils ont besoin, maintenant, quand ils en ont besoin ?

L’ancien Premier ministre a également rejeté les menaces de Poutine de déployer son arsenal nucléaire si l’Occident intensifie son soutien à Kyiv, affirmant qu’il “deviendrait un paria mondial et plongerait la Russie dans un tel état d’exclusion économique cryogénique que les sanctions actuelles auraient l’air modérées”.

En quelques jours, l’Allemagne et les États-Unis ont annoncé qu’ils fourniraient des chars à l’Ukraine, provoquant la fureur du Kremlin.

M. Johnson révèle qu’il a accepté d’intensifier le soutien militaire à l’Ukraine en juin 2021 après avoir reçu une “lettre secrète” du secrétaire à la Défense Ben Wallace décrivant la menace russe imminente. M. Wallace a déclaré qu’il s’était rendu à Moscou peu de temps avant le déclenchement de la guerre pour s’entretenir avec son homologue, Sergei Shoigu, et le général d’armée Valery Gerasimov, qui commande désormais l’effort de guerre russe. Il a déclaré : « Je me souviens avoir dit au ministre Choïgou : « Ils vont se battre », et il a dit : « Ma mère est ukrainienne, ils ne le feront pas ! Il a également dit qu’il n’avait aucune intention d’envahir.

« Je me souviens qu’alors que nous sortions, le général Gerasimov a dit : « Nous ne serons plus jamais humiliés. Nous étions la quatrième armée du monde, nous sommes maintenant la deuxième armée. C’est maintenant l’Amérique et nous ». Et là, dans cette minute, il y avait ce sentiment de potentiellement pourquoi [they were doing this].’

Poutine contre l’Ouest sera diffusé sur BBC Two à 21h.

Pendant ce temps, M. Johnson a été invité à cesser de demander des conseils de prêt à Richard Sharp quelques jours avant que M. Sharp ne devienne président de la BBC, selon une note de service divulguée du Cabinet Office.

M. Johnson et M. Sharp ont demandé conseil début décembre 2020 au sujet du souhait du premier d’accepter un prêt de 800 000 £ de l’homme d’affaires canadien Sam Blyth.

Le secrétaire du Cabinet Simon Case a commandé l’avis trois jours après une réunion avec M. Sharp le 4 décembre. Mais 18 jours plus tard, il a averti l’ancien Premier ministre d’éviter de parler à son ancien conseiller à la mairie, dont la nomination est actuellement en cours de révision après des affirmations qu’il a aidé à sécuriser un prêt avant d’assumer le rôle de la BBC.

La mise en garde du 22 décembre 2020, vue par le Sunday Times, a déclaré: “Compte tenu de l’annonce imminente de Richard Sharp en tant que nouveau président de la BBC, il est important que vous ne lui demandiez plus son avis sur vos questions financières personnelles.”

Un porte-parole de M. Johnson a déclaré: “Richard Sharp n’a jamais donné de conseils financiers à Boris Johnson, et M. Johnson ne lui a pas non plus demandé de conseils financiers.”