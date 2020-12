WASHINGTON (AP) – Le message vidéo qui a plongé Washington dans le chaos a été filmé en secret.

Le président Donald Trump se tenait dans la salle de réception diplomatique de la Maison Blanche, la guirlande de vacances et les ornements étincelants drapés sur la cheminée derrière lui, et s’est adressé à la caméra non pas pour offrir de chaleureux voeux de Noël, mais pour menacer de faire exploser les 900 milliards de dollars de secours COVID-19 du Congrès forfait de fin d’année.

La vidéo a été diffusée sans avertissement mardi soir, son enregistrement orchestré par le chef de cabinet de la Maison Blanche, Mark Meadows, et conservé de tous sauf une poignée d’aides. Peu de républicains ou même de membres du personnel de la Maison Blanche savaient mercredi ce que Trump prévoyait ensuite, un retour au chaos 24 heures sur 24 de ses premiers mois au pouvoir et un retour en arrière sur le lancement de sa carrière politique en 2015 lorsqu’il a lancé des assauts directs contre le leadership du GOP et visait à faire sauter l’établissement du parti.

Le message a servi de porte-parole lancé à ses compatriotes républicains, un avertissement selon lequel Trump était prêt à tout brûler avant de quitter ses fonctions, sabotant potentiellement les chances de son parti de contrôler le Sénat alors qu’il s’en prenait à ceux qu’il pensait ne pas avoir soutenus. ses efforts pour renverser l’élection. Et la menace a ravivé les craintes d’un arrêt du gouvernement fédéral et d’un refus potentiel des avantages aux Américains aux prises avec une pandémie qui fait rage et une profonde incertitude économique.

Abandonnant presque ses responsabilités de directeur général, sauf pour utiliser ses pouvoirs présidentiels pour accorder des pardons aux alliés politiques et à ceux qu’il croit lésés par ses ennemis, Trump s’est enfermé à la Maison Blanche avec un cercle d’aides de plus en plus restreint. Il a ignoré la pandémie croissante qui tue 3 000 Américains par jour et n’a pratiquement rien fait pour promouvoir l’utilisation des vaccins sur lesquels on compte pour y mettre fin.

Trump s’est plutôt concentré uniquement sur la tentative de renverser sa défaite face au président élu Joe Biden, en adoptant des théories du complot sans fondement, en poussant des défis juridiques futiles et en sapant la confiance dans les principes de la démocratie américaine et le transfert pacifique du pouvoir.

« Il y a des signaux mitigés de la Maison Blanche laissant plus de confusion que de calme », ​​a déclaré Biden mercredi alors qu’il faisait pression pour l’adoption du projet de loi de secours bipartisan de COVID.

Le dernier effort de Trump pour renverser les élections a eu lieu mardi soir, lorsqu’il a publié deux vidéos, l’une déclarant à tort qu’il avait remporté l’élection dans un «glissement de terrain» et l’autre appelant les législateurs à augmenter les paiements directs pour la plupart des Américains de 600 $ à 2000 $ pour les particuliers et 4 000 $ pour les couples, mesures que la plupart des républicains s’opposent fermement.

«Je demande également au Congrès de se débarrasser immédiatement des éléments inutiles et inutiles de cette législation et de m’envoyer un projet de loi approprié, sinon la prochaine administration devra fournir un paquet de secours COVID, et peut-être que cette administration sera moi, », A déclaré Trump.

Le président, qui n’a pas organisé d’événement public depuis 10 jours, devait partir mercredi après-midi pendant plus d’une semaine à Mar-a-Lago, son domaine côtier de Floride. Mais les assistants ne savaient pas si Trump suivrait ou annulerait quelques heures seulement avant le décollage d’Air Force One.

La vidéo sur le projet de loi de secours a été publiée après que la Maison Blanche eut envoyé des signaux indiquant que le président le signerait et après que le principal négociateur de Trump, le secrétaire au Trésor, Steve Mnuchin, ait remporté un tour de victoire sur son adoption présumée.

La menace de Trump a mis les républicains, dont beaucoup ont tiré le cou pour voter pour la mesure, dans une position difficile et ont menacé de jeter le parti dans le désarroi.

Le président avait fait rage toute la semaine en pensant que de plus en plus de républicains l’abandonnaient et refusaient de se battre, se tournant vers son cercle restreint de plus en plus étroit pour faire exploser le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell et le whip républicain, le sénateur John Thune, qui ont récemment reconnu la victoire de Biden. .

Il s’est également plaint à ses alliés ces derniers jours que le vice-président Mike Pence, qui, de toute façon, a passé quatre ans à faire preuve de loyauté envers Trump, ne faisait pas assez pour le défendre. Et il s’est dit satisfait du départ du procureur général William Barr, qui n’avait pas soutenu ses appels à un avocat spécial pour enquêter sur la fraude électorale.

C’était loin d’être la première fois que Trump faisait volte-face soudain sur un accord majeur; il avait auparavant autorisé le gouvernement à fermer ses portes dans une lutte pour le financement de son mur frontalier. Mais le timing l’a rendu particulièrement dommageable pour les républicains et a ajouté une autre complication aux chemins politiques des deux sénateurs du GOP qui se battaient pour conserver leurs sièges lors du second tour des élections du mois prochain en Géorgie, courses qui détermineront le contrôle de la chambre.

Trump n’a jamais utilisé le mot «veto» dans la vidéo, mais la menace était implicite. Mais alors que le Sénat pourrait avoir les voix pour annuler un veto, une telle décision risquerait davantage d’aliéner les électeurs de Trump dont les républicains auront besoin lors des prochaines élections.

Aides pensait que se battre pour mettre plus d’argent entre les mains des Américains moyens pourrait renforcer sa popularité et ses références populistes pour son combat électoral et, plus important encore, pour quel que soit son prochain mouvement potentiel, y compris une éventuelle candidature 2024.

Les démocrates ont saisi la situation difficile du républicain. La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, a exhorté Trump dans un tweet de mercredi à «signer le projet de loi pour garder le gouvernement ouvert!» Le texte final du projet de loi de plus de 5000 pages était toujours en cours de préparation par le Congrès et ne devrait pas être envoyé à la Maison Blanche pour la signature de Trump avant jeudi ou vendredi.

Suite à la menace de Trump, Pelosi a pratiquement osé ses alliés républicains au Congrès pour répondre à la demande de paiements directs beaucoup plus élevés. Elle a dit qu’elle proposerait la proposition de vote jeudi.

Trump avait auparavant joué peu de rôle dans les négociations de relance, au lieu de cela séquestrant dans un quasi-isolement à la Maison Blanche.

Il a poussé les alliés du Congrès à gronder la certification de la victoire de Biden début janvier et a prêté attention aux avocats Rudy Giuliani et Sidney Powell, tous deux faisant la promotion des théories du complot électoral.

Mais alors qu’il a également écouté les efforts de son ancien conseiller à la sécurité nationale Michael Flynn pour déclarer la loi martiale, il a réprimandé des assistants qui l’ont exhorté à dénoncer la Russie pour avoir vraisemblablement commis une vaste violation des agences gouvernementales américaines.

Et bien qu’il se soit désengagé de toute réponse à la vaste pandémie, il a fait usage des pouvoirs du bureau lorsque, à peine une heure avant la sortie de sa vidéo, il a gracié 15 personnes, dont une paire de républicains du Congrès qui étaient des partisans forts et précoces. , un responsable de la campagne de 2016 pris au piège dans l’enquête sur la Russie et d’anciens entrepreneurs du gouvernement condamnés dans un massacre de 2007 à Bagdad.

Lemire a rapporté de New York. La rédactrice d’Associated Press Lisa Mascaro a contribué au reportage depuis Washington.