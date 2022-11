La menace de tornade continue alors que les villes du sud évaluent les dégâts

JACKSON, Miss. (AP) – Des tornades ont endommagé de nombreuses maisons, détruit une caserne de pompiers, brièvement piégé des gens dans une épicerie et arraché le toit d’un complexe d’appartements au Mississippi et en Alabama. Mercredi, deux décès ont été signalés alors que le front de tempête continuait de menacer certaines parties du Grand Sud.

Le National Weather Service avait averti que de puissants tornades capables de découper des communautés sur de longues distances étaient possibles alors que le front de tempête se déplaçait vers l’est du Texas, menaçant une partie des États-Unis où vivent plus de 25 millions de personnes. Les intervenants d’urgence n’avaient aucun rapport de décès, mais attendaient la lumière du jour pour s’en assurer.

La «menace pour les supercellules capables de tous les dangers graves continue» près de la côte du golfe du Mississippi, de l’Alabama, de la Floride et de la Géorgie, ont déclaré les prévisionnistes, après que plusieurs avertissements de tornade ont été émis à partir de mardi après-midi et se sont poursuivis toute la nuit.

Deux personnes ont été tuées dans la communauté de Flatwood juste au nord de la ville de Montgomery. “Ils étaient dans leur maison qui a été frappée par un arbre à cause de la tornade”, a déclaré Christina Thornton, directrice de l’Agence de gestion des urgences du comté de Montgomery.

Thornton a déclaré que d’autres personnes dans la région avaient été blessées et que les équipes de recherche et de sauvetage avaient pu vérifier toutes les maisons de la région mercredi matin. Le bureau du shérif a déclaré qu’un refuge était en cours d’ouverture dans une église voisine pour les résidents concernés.

Dans la ville d’Eutaw, dans l’ouest de l’Alabama, une vidéo de WBMA-TV a montré de grandes sections du toit manquantes dans un complexe d’appartements, déplaçant 15 familles au milieu de la nuit.

“Nous avons des lignes électriques, des arbres partout sur la route”, a déclaré le chef de la police d’Eutaw, Tommy Johnson, à WBRC-TV. “Le matin, quand nous aurons un peu de lumière du jour, nous allons faire une recherche porte par porte pour nous assurer que personne n’est coincé à l’intérieur ou quelque chose comme ça.”

Une tornade présumée a endommagé de nombreuses maisons pendant la nuit dans le comté de Hale, en Alabama, où le directeur des urgences a déclaré que plus d’un tiers des personnes vivaient dans des maisons mobiles très vulnérables.

“J’ai vu de très belles maisons mobiles attachées, mais elles n’ont aucune chance contre une tornade”, a déclaré le directeur de la gestion des urgences du comté de Hale, Russell Weeden, à WBRC juste avant la tempête.

Deux autres personnes ont été blessées alors que la tempête a détruit des maisons dans la paroisse de Caldwell, en Louisiane, a déclaré le shérif Clay Bennett à KNOE-TV.

Le service météo confirmé que des tornades ont touché le sol dans le Mississippi. Des images de l’épave à Caledonia montraient une épicerie endommagée, une caserne de pompiers déchiquetée et une maison renversée, mais la directrice de l’agence de gestion des urgences du comté de Lowndes, Cindy Lawrence, a déclaré à WTVA-TV que tout le monde avait échappé aux blessures.

Des grêlons se sont écrasés contre les fenêtres de l’hôtel de ville de la petite ville de Tchula, dans le Mississippi, où les sirènes ont retenti et le maire et d’autres habitants se sont mis à l’abri. “Il frappait contre la fenêtre, et on pouvait dire qu’il s’agissait de boules de bonne taille”, a déclaré la maire Ann Polk après le passage de la tempête.

Des vents violents ont abattu des lignes électriques et les inondations étaient un danger car plus de 13 centimètres de pluie sont tombés en quelques heures à certains endroits. Plus de 50 000 clients du Mississippi et de l’Alabama étaient sans électricité mercredi matin, selon poweroutage.us, qui suit les pannes de services publics.

Une centaine de personnes se sont réfugiées dans un abri contre les tornades à Starkville, dans le Mississippi, où Craig Ceecee, météorologue à la Mississippi State University, a déclaré avoir observé un ciel “incroyablement noir”. Ceecee a rassemblé une base de données des abris de tornade du Mississippi et a trouvé plusieurs villes sans aucun.

“J’ai dû traverser des événements sans (abris) et croyez-moi, ils étaient effrayants”, a déclaré Ceecee.

Des températures record ont ajouté du carburant alors que les tempêtes se sont déclenchées au Texas et en Louisiane avant de se déplacer vers le Mississippi et l’Alabama, ont annoncé mercredi les prévisionnistes.

Shreveport, en Louisiane, a chauffé jusqu’à 81 degrés (27,2 Celsius) mardi; et Tyler, au Texas, a atteint 82 degrés (27,8 degrés Celsius), selon le National Weather Service à Shreveport. Ces deux marques ont battu l’ancien record de 80, établi en 1949, a indiqué le service météorologique.

Jeff E. Martin et Michael Warren à Atlanta, Jill Bleed à Little Rock, Arkansas ; Michael Goldberg à Jackson, Mississippi ; et Sara Cline à Baton Rouge, en Louisiane, ont contribué à ce rapport.

