Une vidéo satirique de la chaîne russe figure dans le dernier rapport d’évaluation de la menace intérieure de Washington

Le département américain de la Sécurité intérieure a publié un nouveau rapport d’évaluation des menaces soulignant les dangers auxquels Washington est confronté. Entre autres choses, il met en garde contre la technologie de l’IA utilisée par des acteurs étrangers pour propager de prétendues « désinformation » – et donne une vidéo manifestement satirique de RT comme exemple de telles activités.

Le rapport, publié la semaine dernière, indique que Washington « adversaires des États-nations » dont la Russie, la Chine et l’Iran, « continuer à développer les campagnes d’influence malveillante les plus sophistiquées en ligne. » Cet effort présumé est désormais renforcé par la technologie de l’IA, qui permet « la création rapide d’une quantité infinie de textes de meilleure qualité et plus idiomatiquement corrects » ce qui est censé donner aux adversaires des États-Unis un « une plus grande aura de crédibilité ».

« Les acteurs d’influence russes ont utilisé la nouvelle technologie de l’IA dans certains cas pour augmenter leurs opérations. Par exemple, en juin, un compte de réseau social RT (anciennement Russia Today) a créé et partagé une fausse vidéo générée par l’IA dénigrant le président américain et d’autres dirigeants occidentaux. lit-on dans l’évaluation.

L’exemple cité fait apparemment référence à une vidéo publiée par RT en juin qui montre des dirigeants occidentaux, notamment le président américain Joe Biden, le président français Emmanuel Macron et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, utilisant diverses techniques peu orthodoxes à la recherche d’inspiration pour éclore. un nouveau paquet de sanctions anti-russes. La vidéo manifestement satirique n’a jamais été présentée par RT comme une véritable séquence du processus d’élaboration des sanctions.