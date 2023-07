La menace de Poutine blessé de plonger le monde dans une guerre nucléaire est désormais TRÈS réelle après le coup d’État de Wagner, prévient son « pire ennemi »

LE risque d’une guerre nucléaire totale n’est pas une menace lointaine mais une « possibilité très réelle », a averti l’un des dirigeants de l’opposition russe.

Grigory Yavlinsky tient à préciser que les menaces d’Armageddon nucléaire de Vladimir Poutine entre l’Est et l’Ouest sont « sérieuses ».

Vladimir Poutine est sorti du «coup d’État» avorté de Wagner affaibli et peut-être plus dangereux Crédit : AP

Grigory Yavlinksy dit que les menaces nucléaires de Poutine ne sont pas du bluff Crédit : Getty

La menace d’une guerre nucléaire entre l’Est et l’Ouest est « très réelle », prévient-il Crédit : Getty

Les mois de menaces décousues de guerre nucléaire de Poutine signifient que le spectre du champignon atomique plane toujours lourdement à travers l’Europe et au-delà.

Yavlinsky, ancien courtier en électricité de l’ère soviétique et fondateur du dernier parti libéral russe, a déclaré à The Sun Online : « Compte tenu de l’ampleur de la menace de guerre nucléaire, tout cela est si grave ».

Poutine sort de l’instabilité d’une tentative de coup d’Etat, et le danger d’un Vlad affaibli « doit être pris en compte ».

La « menace » ne concerne pas seulement l’Ukraine, a-t-il averti, mais une apocalypse nucléaire « entre l’Est et l’Ouest ».

« Je ne dirais pas que c’est une menace pour demain mais pour autant que je sache – c’est 50/50, c’est très réel possibilité réalisable. »

Acculé dans un coin, Yavlinsky a expliqué que « Poutine pourrait être dans la position [to use nuclear weapons] s’il n’a pas la vision pour trouver une issue. »

Le président de Yabloko et trois fois candidat à la présidence est l’un des rares opposants politiques de Poutine à n’avoir pas été exilé, incarcéré ou mystérieusement tué.

Il vit et travaille à Moscou et ne connaît que trop bien les cible sur son dos.

« Je pense que tous les jours, à chaque minute, on peut arrêter l’interview et tout peut arriver, mais c’est mon pays.

« Je travaille en politique depuis plus de 30 ans, et il est de ma responsabilité et de mon obligation d’avertir du danger réel tel que je le vois », a déclaré Yavlinksy.

La semaine dernière, le président Joe Biden a averti que la menace que le tyran utilise des armes nucléaires tactiques en Ukraine était « réelle » – mais depuis lors, la Russie a changé.

Au cours du week-end, le patron de Wagner, Yevgeny Prigozhin, a mené un soulèvement armé, jurant de renverser les hauts gradés russes.

Vladimir a lancé les mots « mutinerie » et « trahison », un avion de l’armée de l’air a été abattu, un huile dépôt a explosé et l’un des dirigeants les plus redoutés au monde a apparemment été pris en flagrant délit en train de fuir Moscou.

Pendant tout ce temps, les experts ont tenu à souligner qu’un Poutine tremblant et paranoïaque était toujours aux commandes de la plus grande centrale nucléaire arsenal sur la planète – et ils ne pouvaient pas totalement exclure que ses doigts se dirigent vers le bouton.

Puis, aussi rapidement qu’elle avait commencé, la rébellion fumante qui était à mi-chemin de Moscou a été étouffée après un accord de porte dérobée.

Poutine, cependant, avait fait face à la plus grande menace pour son régime depuis qu’il avait pris le pouvoir il y a plus de deux décennies – son aura d’invincibilité déchirée ; son emprise sur le pouvoir s’est affaiblie.

La crise possible de l’escalade nucléaire est apparue si grave que les responsables américains – qui ont admis avoir eu connaissance des plans de Prigozhin – étaient terrifiés à l’idée qu’un rival doté d’armes nucléaires était sur le point de sombrer dans le chaos.

L’écriture a été sur le mur.

En septembre dernier, alors que Mad Vlad ordonnait la première mobilisation de troupes depuis la Seconde Guerre mondiale, il déclarait fièrement à son pays : « Si l’intégrité territoriale de notre pays est menacée, nous utiliserons sans aucun doute tous les moyens disponibles pour protéger la Russie et notre peuple.

« Ce n’est pas du bluff. »

La menace nucléaire est plus élevée que jamais Alicia Sanders-Zakré

Depuis lors, Poutine a signé tous les traités sur les armes nucléaires durement combattus, y compris le dernier pacte bilatéral restant avec les États-Unis, et a intensifié ses menaces selon lesquelles une frappe nucléaire est non seulement possible, mais probable si la Russie est menacée ou mieux encore. humilié.

Ces menaces ont filtré plus loin dans la population par le biais des milbloggers et des porte-parole du Kremlin qui ont appelé à l’utilisation d’armes nucléaires pour écraser « la volonté de l’Occident ».

En deux semaines de juin, un journaliste russe lauréat du prix Nobel a enregistré 200 cas de la télévision d’État russe déclarant que l’utilisation d’armes nucléaires « était possible » et comment exactement c’était possible.

Dmitry Muratov, dont le journal indépendant a été expulsé de Russie, a déclaré : « Deux cents fois. Dans deux semaines. Cela commence à ressembler à une publicité de nourriture pour chiens.

Il a demandé : « Est-ce que Vladimir Poutine appuyez sur le bouton, n’est-ce pas? Aucun de nous ne le sait.

Ce mois-ci, le dirigeant russe a déplacé des ogives nucléaires vers la Biélorussie voisine, rapprochant de plus en plus la menace nucléaire des frontières de l’OTAN.

C’est une décision que le président Biden a qualifiée d' »absolument irresponsable ».

Une organisation qui ne considère aucune des menaces de Poutine comme un « bluff » est la Campagne internationale pour l’abolition des armes nucléaires (ICAN).

« Nous prenons cela très au sérieux et condamnons l’escalade de l’utilisation du nucléaire », a déclaré Alicia Sanders-Zakre, coordinatrice des politiques et de la recherche à l’ICAN.

Elle a déclaré au Sun: « En ce moment, la menace nucléaire est plus élevée que nous ne l’avons jamais vue.

« C’est insensé de dire que nous avons un environnement de sécurité stable.

« Tout cela dépend du fait qu’un seul individu ait le pouvoir sur tout son arsenal nucléaire. Nous ne pouvons pas faire confiance aux humains pour agir rationnellement. »

Ancien ambassadeur américain en Ukraine John E. Herbst a déclaré au Sun que toute escalade de la guerre impliquerait deux options désastreuses – et irrationnelles – pour Poutine.

« L’une impliquerait de mobiliser plus de troupes – ce qui a fait beaucoup [Russians] mécontent et Poutine en a très peur – ou que Poutine utilise des armes nucléaires tactiques en Ukraine », a-t-il déclaré.

Les tests sur le missile à capacité nucléaire russe Satan-2 que Vlad a récemment annoncés sont prêts pour le « devoir de combat » Crédit : AFP

Les avions de combat russes transportant des missiles à capacité nucléaire dans une démonstration de force Crédit : AP

La mallette nucléaire de la Russie – qui a le potentiel de mettre fin au monde – filmée pour la première fois en 2019 Crédit : Wikipédia

« Ce dernier est peu probable, mais vous ne pouvez tout simplement pas l’exclure… cela n’empêchera pas l’Ukraine de riposter, cela agacera ses amis en Chine et en Inde et cela obligera Biden à riposter. »

Alors que Yavlinsky craint une véritable guerre nucléaire « d’est en ouest », certains analystes militaires paniquent face à une menace apparemment plus proche – la plus grande centrale nucléaire du monde stationnée du côté russe d’une zone de guerre.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a à plusieurs reprises sonné l’alarme que la Russie complotait pour déclencher une fuite radioactive de la centrale, citant des renseignements selon lesquels les forces de Poutine auraient « miné » le site.

« Cette fois, cela ne devrait pas être comme Kakhovka », a-t-il dit, se référant à ses affirmations persistantes selon lesquelles la Russie avait l’intention de faire sauter le barrage hydroélectrique avant qu’il ne soit détruit le 6 juin.

« Le monde a été averti, donc le monde peut et doit agir. »

À cela, Yavlinsky a déclaré: « Je tiens à souligner, c’est la situation dans cette guerre, cette vraie guerre, tout peut arriver – l’énorme explosion à [Kakhova Dam] était un signe.

« Tout peut arriver. Pas de limites. Que se passera-t-il demain, personne ne le sait.

L’expert en armes chimiques, le colonel Hamish de Bretton-Gordon, partage ces préoccupations.

Alors qu’il regardait le quasi-coup d’État se dérouler le week-end dernier et que la Russie sombre dans le chaos, « la menace nucléaire était la plus grande inquiétude », a-t-il déclaré au Sun.

Mais avec l’arrêt de la rébellion, « un accident – délibéré ou non – à Zaporizhzhia ou dans une autre centrale nucléaire est toujours possible ».

Dans une Russie post-Wagner-révolte, Kiev affirme que le « compte à rebours » a commencé sur la fin du règne de Poutine.

Andriy Yermak, le conseiller le plus proche du président Zelensky, a déclaré : « C’est un pays terroriste dont le chef est une personne inadéquate qui a perdu le contact avec la réalité », a rapporté la BBC.

« Je pense que le compte à rebours a commencé. »

L’ex-officier de l’OTAN, Samantha de Bendern, considère que Poutine utilise des armes nucléaires comme « improbable », mais elle a déclaré au Sun que le « seul moyen » impliquerait la chute du régime du despote.

« S’il y avait un effondrement du pouvoir en Russie, si des tensions éclataient et que l’Etat tombait dans le chaos », a-t-elle déclaré.

L’expert de Chatham House a ajouté: « C’est tiré par les cheveux, mais si Poutine est sur le point de partir, il pourrait décider de nous emmener tous avec lui. »

Dans l’esprit de Grigory Yavlinsky, il n’y a qu’une seule solution pour « diminuer le danger de catastrophe » : un cessez-le-feu immédiat et l’ouverture des canaux de la diplomatie.

« Je suis contre cette guerre, contre la soi-disant « opération militaire spéciale » de Poutine… mais il n’y aura de victoire ni pour la Russie ni pour l’Ukraine, c’est une grande tragédie.

«Nous devons faire le premier pas, mais absolument inévitable et crucial, d’un cessez-le-feu… pour parvenir à un accord dans les grandes capitales qui jouent la guerre à Moscou, Kiev, Washington, Bruxelles.

« Bien sûr [the negotiations] sera très difficile, une longue histoire de hauts et de bas, mais c’est nécessaire, ça arrêterait de tuer des gens des deux côtés. »

Il a demandé: « Il pourrait y avoir un cessez-le-feu à la fin de l’année, mais la question est de savoir quel sera le prix payé avant cela? »

Poutine multiplie les menaces de guerre nucléaire avec l’Occident Crédit : EPA