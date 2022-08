La menace de manifestations et l’escalade violente sèment la panique en Irak

La contre-manifestation a été appelée par le Cadre de coordination, une alliance dirigée par des partis chiites proches de l’Iran, et devrait avoir lieu lundi après-midi. L’alliance a demandé aux participants de se rassembler autour du pont du 14 juillet à Bagdad, qui mène à la zone verte fortement fortifiée où se trouve le parlement.

L’alliance a également appelé ses partisans à respecter les forces de sécurité de l’État et à porter des drapeaux irakiens. Les forces de sécurité ont érigé des murs en béton bloquant le passage du pont à la zone verte.

L’annonce est intervenue après qu’al-Sadr a publié dimanche soir une déclaration appelant à la “révolution” et à changer le système politique et la constitution et à abolir ses rivaux tout en encourageant les tribus irakiennes à le rejoindre. Ses adversaires ont perçu ce message comme un appel au coup d’État.