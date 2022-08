La menace de manifestations et l’escalade violente sèment la panique en Irak

BAGDAD (AP) – Les forces de sécurité irakiennes ont érigé des barrières en béton alors que la panique s’emparait de la rue irakienne lundi avant les contre-manifestations prévues par des rivaux politiques chiites dont beaucoup craignaient qu’elles ne dégénèrent en troubles civils.

Les appels à la contre-manifestation sont venus d’une alliance politique de groupes soutenus par l’Iran opposés au sit-in ouvert au sein du parlement irakien par des partisans du religieux chiite Muqtada al-Sadr. La perspective de manifestations d’opposition a fait craindre une aggravation de la crise politique. La sphère politique irakienne est vide depuis les élections fédérales d’octobre.

La contre-manifestation a été appelée par le Cadre de coordination, une alliance dirigée par des partis chiites proches de l’Iran, et devrait avoir lieu lundi après-midi. L’alliance a demandé aux participants de se rassembler autour du pont du 14 juillet à Bagdad, qui mène à la zone verte fortement fortifiée où se trouve le parlement.

L’alliance a interdit aux participants d’entrer dans la zone, leur ordonnant “d’attendre les instructions”. Cela a signalé aux manifestants de ne pas affronter les partisans d’al-Sadr, mais a ouvert la possibilité de manifestations interminables dans une impasse contre al-Sadr.

L’alliance a également appelé ses partisans à respecter les forces de sécurité de l’État et à porter des drapeaux irakiens. Les forces de sécurité ont érigé des murs en béton bloquant le passage du pont à la zone verte.

L’annonce est intervenue après qu’al-Sadr a publié dimanche soir une déclaration appelant à la “révolution” et à changer le système politique et la constitution et à abolir ses rivaux tout en encourageant les tribus irakiennes à le rejoindre. Ses adversaires ont perçu ce message comme un appel au coup d’État.

Des fractures sont apparues au sein de la direction du Framework, certains membres refusant de participer et appelant à la retenue. D’autres ont poussé à l’escalade.

Le principal rival d’Al-Sadr, l’ancien Premier ministre Nouri al-Maliki, le chef de l’alliance Framework, et le chef chiite Qais al-Khazali, semblent mener la poussée des protestations. Pendant ce temps, le chef de l’Alliance du Fatah, Hadi al-Ameri, appelle au contrôle et à la modération, ont déclaré deux responsables politiques chiites. Ils ont parlé sous couvert d’anonymat conformément à la réglementation.

Kataib Hezbollah, une autre milice soutenue par l’Iran, a également laissé entendre qu’elle ne participerait pas.

Si les protestations s’intensifient, ce seraient les partisans les plus proches d’al-Sadr et d’al-Maliki qui s’affronteraient depuis 2008, lorsque l’ancien Premier ministre a dirigé l’armée irakienne pour chasser l’ancienne milice du religieux, l’armée du Mahdi, du sud ville de Bassorah.

Les deux hommes, tous deux puissants à part entière, sont depuis lors des ennemis acharnés.

Les loyalistes d’Al-Sadr ont poursuivi leur sit-in pour une troisième journée. Des milliers d’entre eux ont pris d’assaut le parlement samedi, pour la deuxième fois en l’espace d’une semaine. Cette fois, ils ne se sont pas dispersés pacifiquement.

Samya Kullab et Qassim Abdul-zahra, The Associated Press