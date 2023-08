La menace de feu de forêt à Yellowknife est jugée sérieuse alors que certaines parties de la ville sont en alerte d’évacuation

La menace des incendies de forêt à Yellowknife est devenue sérieuse, a déclaré le ministre des Affaires municipales et communautaires des Territoires du Nord-Ouest, Shane Thompson, lors d’une conférence de presse mardi soir.

La conférence de presse a suivi Yellowknife déclarant une alerte d’évacuation pour certaines parties de l’ouest de la ville et Thompson déclarant un état d’urgence territorial en raison d’incendies de forêt et d’évacuations dans de nombreuses parties du territoire.

La déclaration d’urgence permettra au territoire « d’acquérir et de déployer les ressources nécessaires pour soutenir la gestion de cette saison de feux de forêt sans précédent et protéger la santé et la sécurité des résidents des Territoires du Nord-Ouest », selon un communiqué de presse publié mardi après-midi.

« Nous nous trouvons dans une situation de crise et notre gouvernement utilise tous les outils disponibles pour aider », a déclaré Thompson dans un communiqué.

La déclaration intervient un jour après que Thompson a déclaré qu’il n’était pas nécessaire de déclarer l’état d’urgence territorial, car le gouvernement disposait des ressources nécessaires pour gérer les choses et une déclaration d’urgence « provoquerait simplement plus de stress ».

Jusqu’à midi mardi, Thompson a déclaré que le gouvernement disposait des ressources nécessaires pour combattre l’incendie. Il n’a pas précisé ce qui a changé après ce moment. Il a dit que la fumée rend difficile pour les avions de voir ce qu’ils combattent.

Une épaisse fumée provenant des incendies de forêt à proximité remplit le ciel à Yellowknife. Le ministre des Affaires municipales et communautaires des Territoires du Nord-Ouest a déclaré mardi que la menace de feu de forêt à Yellowknife était sérieuse. (Angela Gzowski/La Presse canadienne)

Mike Westwick, un agent d’information sur les incendies pour le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, a déclaré qu’il était difficile de piloter des avions en raison de la fumée de l’incendie entre Yellowknife et Behchokǫ̀.

« Nous sommes là-bas tous les jours pour lutter contre la progression de cet incendie », a déclaré Westwick.

Les Territoires du Nord-Ouest font actuellement face à des centaines d’incendies actifs sur tout le territoire. Cinq communautés étaient sous ordre d’évacuation mardi soir, et d’autres zones étaient sous alerte d’évacuation.

Certaines communautés ont été ravagées par le feu, les services de télécommunications sont en panne dans certaines régions et la capitale a été placée sous état d’urgence local lundi alors qu’un grand incendie de forêt se rapprochait.

Thompson a déclaré que le territoire pourrait encore faire face à des incendies de forêt pendant des semaines, peut-être jusqu’en septembre.

Alerte d’évacuation émise pour certaines parties de Yellowknife

Une alerte d’évacuation a été émise mardi soir pour le quartier des affaires de Kam Lake, Grace Lake et la zone industrielle d’Engle à Yellowknife. Rebecca Alty, la mairesse de la ville, a fait cette annonce lors d’une entrevue avec Meghan Roberts, animatrice de CBC Northbeat.

Alty a déclaré que l’alerte d’évacuation est préventive et que les résidents de ces zones devraient être prêts à partir à court préavis. Lors de la conférence de presse de mardi, elle a déclaré que si l’alerte est transformée en ordre d’évacuation, le multiplex de Yellowknife et la maison de campagne adjacente ouvriront pour ceux qui ont besoin d’un logement.

Le multiplex, a-t-elle dit, est un bâtiment ininflammable qui a peu de végétation autour de lui et qui serait protégé par des gicleurs.

Lors d’un appel téléphonique après la conférence de presse, Charlsey White, directeur de la planification et du développement de la ville, a déclaré que le multiplex peut accueillir 336 lits tandis que la maison de campagne peut en accueillir 300. Le parking de la vieille ville serait mis à la disposition des personnes qui souhaitent camper avec leurs animaux de compagnie, dit White. Le parking peut accueillir environ 60 personnes si elles se garent correctement, a-t-il ajouté.

« S’il y avait un débordement nécessaire, c’est là que le parc Rotary entrerait également en jeu. Et nous avons encore d’autres emplacements, si nous avions besoin de plus d’espace. Ce sont les principales zones que nous recommanderions – s’il y avait une commande – aux gens d’aller avec leur amis, leurs amis à quatre pattes. »

White a déclaré que la ville possède également une propriété à côté de la fosse de Bristol qui, selon White, pourrait facilement être mise à disposition, si nécessaire.

Une carte montrant les incendies de forêt entourant Yellowknife, Ndilǫ et Dettah mardi. Le gouvernement territorial a déclaré l’état d’urgence mardi alors qu’il est aux prises avec une saison extraordinaire des incendies de forêt. (Soumis par le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest)

White a déclaré qu’il y aurait suffisamment d’espace dans les deux bâtiments de la ville pour accueillir tout le monde dans la zone où une alerte d’évacuation a été émise, si elle devait être transformée en ordre. Les trois zones sous alerte se trouvent du côté ouest de la ville. Kam Lake est à la fois une zone résidentielle et industrielle, tandis que Grace Lake est une zone résidentielle plus récente. Alty a déclaré que l’alerte d’évacuation n’incluait pas Hall Crescent.

White a dit qu’à Grace Lake, il y a 64 lots et environ 192 résidents. Kam Lake compte 200 terrains et 200 personnes.

Les responsables de la ville ont déclaré plus tard que les zones d’évacuation d’urgence – qui indiqueront aux gens dans quelle zone ils se trouvent – ​​seront bientôt publiées sur le site Web de la ville. « Cela créera un peu plus de clarté pour le public, en identifiant spécifiquement quels lots se trouvent à Kam Lake, quels lots se trouvent à Grace Lake », a déclaré White.

Lors de la conférence de presse, Alty n’a pas précisé à quoi pourrait ressembler une évacuation à l’échelle de la ville. Lorsqu’on lui a demandé, elle a dit que si la situation s’aggravait, la ville – avec une population d’environ 20 000 personnes – travaillerait avec les gouvernements territorial et fédéral.

Certains résidents de Yellowknife se sont tournés vers les médias sociaux pour remettre en question la décision de la ville de ne pas publier un plan d’évacuation à l’échelle de la ville.

« J’ai l’impression que notre plan d’évacuation aurait dû être mis à la disposition du public il y a des semaines », a déclaré Alexis Goulding dans un message à CBC News.

Lors de la conférence de presse de mardi soir, Alty a été interrogé sur la fourniture d’un plan aux résidents. Elle a déclaré que toutes les zones sous ordre d’évacuation iraient au multiplex et que les prochaines étapes seraient annoncées au fur et à mesure.

Les Territoires du Nord-Ouest font actuellement face à des centaines d’incendies actifs sur tout le territoire. Ci-dessus, la fumée des incendies de forêt à proximité remplit le ciel à Yellowknife mardi. (Angela Gzowski/La Presse canadienne)

Le quartier des affaires d’Engle est une zone industrielle qui comprend la SPCA et un parc de stockage de carburant. La ville a passé les deux derniers jours à couper des arbres autour de cette zone. Alty, qui est née et a grandi à Yellowknife, a déclaré qu’il s’agissait de la première alerte d’évacuation pour la ville dont elle se souvienne.

Alty a déclaré que bien que l’alerte ne concerne que trois zones pour le moment, tous les résidents doivent être préparés.

Les services avaient également été réduits à l’hôpital territorial Stanton de Yellowknife à compter de mardi. L’unité de soins intensifs (USI) réduit ses services, certains patients de l’USI se déplaçant vers les urgences et d’autres pouvant être transportés par avion vers l’Alberta. Certains résidents des unités de soins prolongés peuvent également être transportés par avion vers le sud. Les services de salle d’opération sont également réduits aux seuls cas urgents et émergents.

Julie Green, ministre de la Santé des Territoires du Nord-Ouest, a déclaré que les aînés du foyer de soins de longue durée de Fort Smith avaient d’abord été transférés à Hay River lors de son évacuation, puis à Stanton Legacy à Yellowknife lorsque Hay River a été évacué.

Maintenant, les résidents sont en train de déménager à Edmonton, Calgary et Fort McMurray, Alta. Certains seront déplacés vers des installations dans les Territoires du Nord-Ouest lorsque cela sera possible.