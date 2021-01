Le FBI et la FAA enquêtent sur un message effrayant qui a été entendu par plusieurs contrôleurs aériens à New York lundi après-midi.

Le message a traversé les fréquences de contrôle du trafic aérien pour présenter une menace suggérant qu’un avion serait transporté par avion dans le Capitole américain le même jour que le Congrès prévoit de confirmer la victoire de Joe Biden, selon CBS.

Le message a été délivré le lendemain du premier anniversaire de la mort du général iranien Qassem Soleimani, qui a été tué lors d’une frappe de drone américaine ordonnée par le président Donald Trump, et a promis qu’il serait « vengé ».

«Nous volons dans le Capitole mercredi. Soleimani sera vengé », a déclaré le message, utilisant une voix numérisée.

On ne sait pas encore qui a envoyé le message et la menace n’est pas considérée comme crédible, rapporte CBS, mais le Pentagone et d’autres agences ont été informés mardi.

Le message faisait référence au général iranien Qassem Soleimani, sur la photo, qui a été tué lors d’une frappe de drone américaine ordonnée par le président Donald Trump ce jour-là l’année dernière

Des membres de la Garde nationale de DC mardi le lendemain du message a été entendu

Il fait l’objet d’une enquête en tant que violation des fréquences aériennes, ce qui est un crime.

Toute violation est préoccupante car elle pourrait être utilisée pour interférer avec les messages que les pilotes reçoivent sur la manière et l’endroit où piloter leurs avions.

CBS déclare que les contrôleurs aériens ont reçu l’ordre aujourd’hui de signaler toute activité inhabituelle qui pourrait suggérer qu’un avion s’écarte de la trajectoire de vol qui leur a été donnée.

Soleimani était considéré comme l’architecte de la politique étrangère de l’Iran au Moyen-Orient qui a saturé les champs de bataille de l’Irak avec des EEI de haute technologie pour mutiler les soldats américains.

Pourtant, il était vénéré en Iran et les responsables ont déjà juré de se venger de sa mort.

Le général terroriste Qassem Soleimani avec le sang de MILLIERS sur les mains Qassem Soleimani était l’une des figures les plus populaires d’Iran et considérée comme un adversaire mortel par l’Amérique et ses alliés. Le chef des Qods, ou Jérusalem, la force des gardiens de la révolution paramilitaires iraniens, Soleimani, 62 ans, a façonné la politique étrangère de Téhéran à travers le Moyen-Orient. La Garde sous Soleimani a enseigné aux militants irakiens comment fabriquer et utiliser des bombes routières particulièrement meurtrières contre les troupes américaines après l’invasion de l’Irak. La révolution islamique iranienne de 1979 a balayé le shah du pouvoir et Soleimani a rejoint les gardiens de la révolution dans son sillage. Il s’est déployé dans le nord-ouest de l’Iran avec des forces qui ont mis fin aux troubles kurdes après la révolution. En 1980, L’Irak a envahi l’Iran et a commencé la guerre sanglante de huit ans dans les deux pays. Soleimani est devenu connu pour son opposition aux «morts insignifiantes» sur le champ de bataille, tout en pleurant parfois avec ferveur en exhortant ses hommes au combat, en les embrassant individuellement. Le charisme de Soleimani l’a propulsé au rang d’officier supérieur. En 1998, il a été nommé commandant de la Force Qods. Son profil a soudainement augmenté lorsqu’il a été mis en avant en tant que visage public de l’intervention de l’Iran dans le conflit syrien à partir de 2013, apparaissant dans des photos de champ de bataille, des documentaires – et même étant présenté dans un clip vidéo et un film d’animation. Les dirigeants occidentaux le considéraient comme un élément central des liens de l’Iran avec des milices, notamment le Hezbollah libanais et le Hamas palestinien.

Soleimani a été abattu par un missile tiré d’un avion de l’USAF MQ-9 Reaper avec le commandant irakien Abu Mahdi al-Muhandis alors que leur cortège de voitures se retirait de l’aéroport de Bagdad le 3 janvier 2020.

Le meurtre du deuxième homme le plus puissant d’Iran est survenu au plus fort des tensions dans la région, avec de nombreux assauts contre le personnel américain et contre l’ambassade dans la capitale irakienne, ainsi que l’abattage d’un drone américain au-dessus du golfe Persique et la mise en fourrière des pétroliers.

En juin 2020, un procureur de Téhéran a émis un mandat d’arrêt contre Trump et des dizaines d’autres responsables de Washington, affirmant qu’ils étaient responsables de « meurtre et de terrorisme ».

Plus tôt mardi, un responsable iranien a émis un deuxième mandat d’arrêt contre Trump pour le coup de drone qui a tué le général en chef.

Trump et 47 autres responsables américains ont fait l’objet d’une demande de « notice rouge » d’Interpol pour leur implication dans la frappe de drone à Bagdad l’année dernière.

« La République islamique d’Iran suit très sérieusement la poursuite et la punition de ceux qui ont ordonné et exécuté ce crime », a déclaré le porte-parole de la justice Gholamhossein Esmaili aux journalistes.

Mardi, Trump avait également frappé l’Iran de nouvelles sanctions alors qu’il cherchait à priver le comté de revenus à la fin de son mandat présidentiel.

L’Iran est un ennemi américain de plusieurs décennies qui a été la cible de blâme pour une grande partie de l’instabilité du Moyen-Orient.

La tension entre les pays est devenue encore plus compliquée ces dernières semaines grâce aux actions provocatrices de l’Iran et aux actions moins que cohérentes de l’administration Trump sortante.

Au cours de la semaine dernière seulement, l’équipe de Trump a envoyé des bombardiers B-52 dans le golfe Persique en réponse à la planification d’une attaque iranienne présumée et a annulé l’ordre de ramener à la maison l’USS Nimitz, le seul porte-avions américain de la région.

Lundi, l’Iran a non seulement annoncé qu’il avait repris l’enrichissement avancé de l’uranium en violation de l’accord nucléaire de 2015, mais avait également saisi un pétrolier battant pavillon sud-coréen et son équipage.

L’Iran a déclaré que le navire avait été saisi pour « infraction répétée aux lois sur l’environnement maritime », mais qu’il intervient au milieu des demandes iraniennes demandant à la Corée du Sud de libérer 7 milliards de dollars d’actifs gelés en raison des sanctions américaines.

Lundi soir, les États-Unis ont qualifié la saisie de « partie d’une tentative claire d’extorquer la communauté internationale » et ont rejoint la demande de la Corée du Sud pour que le pétrolier soit libéré.

Cela survient à peine deux semaines avant l’investiture du président élu et menace de faire dérailler ou du moins de retarder les espoirs de Joe Biden de ramener les États-Unis à l’accord nucléaire avec l’Iran dont Trump s’est retiré en 2018.

L’Iran espère que Biden assouplira les sanctions contre l’Iran après son entrée en fonction le 20 janvier, mais on craint que les tensions ne dégénèrent encore avant cette date.