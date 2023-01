La menace ChatGPT AI ramène les cofondateurs de Google à l’action, selon un rapport

ChatGPT, le chatbot AI de haut niveau d’OpenAI, est une menace si sérieuse pour le cœur de métier de Google que les co-fondateurs de l’entreprise se sont réengagés avec le géant de la recherche, Le New York Times a rapporté Vendredi.

La start-up OpenAI a lancé ChatGPT en novembre et, en quelques jours, plus d’un million de personnes ont commencé à le solliciter avec une vaste gamme de questions et de demandes. Le système d’intelligence artificielle a été formé sur de grandes quantités de texte sur Internet et peut répondre à des questions, rédiger des essais, écrire des programmes informatiques et générer toutes sortes d’informations.

ChatGPT peut sembler autoritaire, mais ce n’est pas toujours correct, et vous ne pouvez pas dire d’où il tire ses réponses. C’est assez impressionnant pour être un succès viral sur Internet, et c’est assez utile pour que Google aurait déclaré un “code rouge” réponse à ChatGPT.

Maintenant, à la demande de Sundar Pichai, directeur général de la société mère de Google, Alphabet, les cofondateurs de Google, Larry Page et Sergey Brin, se penchent sur la question, a rapporté le Times. Ils avaient largement quitté les rôles opérationnels quotidiens en 2019.

Google a un technologie d’IA rivale appelée PaLM, mais il n’a pas mis ce système d’IA à la disposition du public. Et c’est un pionnier de l’IA, inventant la technologie “transformateur” qui est au cœur de grands modèles de langage comme PaLM et la fondation ChatGPT d’OpenAI, GPT-3. Dans un article de blog cette semaine, la société a résumé plusieurs zones où Google utilise l’IApour tout, de la suggestion de réponses par e-mail à la diffusion d’annonces.

Google n’a pas commenté les mouvements des co-fondateurs ou sa position sur ChatGPT. Mais la porte-parole Lily Lin a déclaré qu’il était important pour l’entreprise de s’assurer que l’IA est utilisée en toute sécurité.

“Nous croyons que l’IA est une technologie fondamentale et transformatrice qui est incroyablement utile pour les individus, les entreprises et les communautés, et en tant que notre Principes de l’IA plan, nous devons considérer le impacts sociétaux plus larges ces innovations peuvent avoir », a déclaré Lin. « Nous continuons à tester notre technologie d’IA en interne pour nous assurer qu’elle est utile et sûre, et nous sommes impatients de partager bientôt plus d’expériences avec l’extérieur.

L’analyste de Loup Ventures, Gene Munster, considère ChatGPT, GPT-3 et les grands modèles linguistiques comme une menace concurrentielle pour Google.

“Un avenir possible est que ces LLM pourraient être intégrés au backend de nombreux services technologiques que nous utilisons”, a déclaré Munster dans un rapport de vendredi. “C’est le résultat qui pourrait nuire à Google à long terme.”

En fin de compte, cependant, Google devrait être en mesure de résister à la menace, a-t-il prédit. Avec quatre services qui comptent chacun plus d’un milliard d’utilisateurs et 60 milliards de dollars de revenus d’exploitation annuels provenant de la recherche, Google a “plus qu’assez d’argent pour financer des investissements qui produiront un concurrent de ChatGPT”.

