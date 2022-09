La mémoire d’un chercheur de BC sasquatch vit avec la conférence bigfoot

Un biologiste renommé basé à Courtenay et chercheur canadien de premier plan sur le sasquatch a laissé de grands pieds à remplir, et Thomas Sewid espère qu’une conférence sur les grands pieds est un pas dans la bonne direction.

Le Dr John Bindernagel était connu – tristement célèbre – dans toute la communauté scientifique pour son dévouement passionné à la recherche de la mystérieuse créature et était connu dans toute la communauté des bigfoot.

Bindernagel a trouvé des pistes dans le parc Strathcona – l’une des raisons pour lesquelles il a déménagé dans la vallée de Comox car c’était une région riche en observations de sasquatch.

Alors que le scientifique est décédé en 2018, son ami et modérateur du groupe Facebook Sasquatch Island a voulu honorer la mémoire de Bindernagel avec Bindercon 2022 – une conférence annuelle commémorative sur le sasquatch.

À l’origine, la conférence – maintenant fixée au 29 octobre au Sid Williams Theatre de Courtenay – devait avoir lieu il y a quelques années.

En raison de la pandémie, Sewid a reporté l’événement à cette année.

« J’étais en fait dans la maison de John quand j’ai obtenu le feu vert pour organiser la conférence », a-t-il expliqué. “Il a mis la vallée de Comox sur la carte en termes de sasquatches.”

Le fils de Bindernagel, Chris, a déclaré au Record que son père était important au sein de la communauté scientifique parce qu’il repoussait les limites en essayant d’obtenir l’acceptabilité dans la science traditionnelle.

“(Il avait) une curiosité et un engagement vraiment vifs pour ce qui l’entourait dans le monde naturel. C’était vraiment une source d’inspiration pour moi », a-t-il déclaré.

“(Sa frustration) était vraiment au centre de son travail ces dernières années en particulier. N’essayant pas nécessairement de convaincre la communauté scientifique dans son ensemble, mais essayant de les amener à considérer les preuves de manière appropriée, à regarder sérieusement et à voir ce qui était disponible, pas simplement à les rejeter d’emblée.

Sewid a noté que Chris assistera à la conférence et se concentrera sur son père et rendra hommage au chercheur. De plus, les présentateurs incluent Terrance James, un auteur basé à Valley qui a récemment publié une biographie sur Bindernagel et Andrew Walas Puglas Jr. de la Première Nation We Wai Kum et Holmalco qui parlera et partagera le masque Laichwailtach Dzoonakwa (sasquatch) avec insignes.

Sewid prévoit également un don à la fin de la conférence à Chris Bindernagel pour soutenir sa famille.

« Les sasquatches sont des humains de la nuit… ils sont comme la baleine blanche, le cerf blanc ou le corbeau blanc. Vous finirez par les voir.

Les billets pour la conférence coûtent 40 $ et peuvent être achetés en envoyant un courriel à lilhawksmema@gmail.com. Pour plus d’informations sur la conférence, visitez le groupe Facebook de Sasquatch Island.

photos@comoxvalleyrecord.com

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter

Courtenay