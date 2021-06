La mémoire courte des Los Angeles Clippers permet une victoire cruciale dans le troisième match contre les Phoenix Suns | Nouvelles de la NBA

Depuis le 28 mai, les Clippers existent sur une journée de repos entre les matchs. C’est presque un mois tous les deux soirs, et une fois que vous saupoudrez d’intensité en séries éliminatoires, cela doit ressembler à un marathon qui pèse sur leurs jambes.

Compte tenu de cet horaire comprimé, ce rythme exaspérant et mouvementé peut être perçu comme un point négatif. Mais considérons le revers de la médaille : le court repos entre les Jeux 2 et 3 de cette finale de Conférence Ouest a permis aux Clippers d’avoir la mémoire courte.

À seulement 48 heures d’un coup de poing dans leurs tripes fourni par une passe et un dunk épiques des Suns – le « Valley Oop » – qui paralyseraient les équipes moins importantes, les Clippers se sont rassemblés et ont remporté une impressionnante victoire de punch-back qui, à tout le moins , a enterré le mantra viral des séries éliminatoires « Suns In Four ».

















Encore mieux pour les Clippers, ils ont continué à montrer du foutre sans Kawhi Leonard, dont le retour en séries éliminatoires à ce stade correspondrait à la définition d’une surprise majeure. Étonnamment, les Clippers n’avaient que deux joueurs dans la formation de départ – Paul George et Patrick Beverley – qui ont également commencé la soirée d’ouverture, lorsqu’ils ont battu les Lakers et lancé leurs rêves de championnat.

Reste à voir s’ils peuvent frapper ce ticket, car ce n’est pas seulement l’absence de Leonard qui bloque cette équipe. Serge Ibaka a fini pour les playoffs (bien que son avant-garde garde-robe est très vivante sur le banc), Marcus Morris boitille sur un genou en bonne santé et le célèbre alter-ego de Rajon Rondo – Playoff Rondo – n’a toujours pas enlevé son uniforme des Lakers de l’année dernière.

















Cela signifie que les Clippers doivent devenir décoiffants et s’appuyer sur la défense, dont ils disposaient en grande quantité jeudi soir, ainsi que sur tout ce que George peut rassembler en tant que star solitaire. C’est ainsi qu’ils ont remporté le match 3, et c’est ainsi que ce sera aussi longtemps qu’ils seront capables de garder espoir.

Cela a également aidé que Chris Paul, lors de ses débuts en conférence pour les Suns, soit curieusement inefficace. Après avoir finalement réussi tous les tests de santé et de sécurité, Paul s’est imposé comme le faiseur de différence pour Phoenix, mais a vu ses sauteurs tirer à droite et à gauche. Il avait de la compagnie ; Devin Booker, portant un masque facial pour protéger son nez endommagé, a également écaillé de la peinture sur la jante. Ensemble, cette formidable zone arrière s’est combinée pour tirer 10 pour 40, laissant les Suns se démener pour remplacer ces points manquants.

















Les Clippers ont ouvert le jeu et pris le contrôle pour de bon au troisième quart avec une course massive, surmontée par le tir de George en demi-terrain qui a battu le buzzer. Il a célébré en envoyant un baiser à la foule de soutien du Staples Center, qui a montré à George l’amour dont il avait besoin après ces deux lancers francs manqués tard dans le match 2 qui l’ont hanté … mais seulement pendant 48 heures.

Lorsque l’avion de l’équipe est revenu de Phoenix aux petites heures mercredi matin, l’entraîneur des Clippers Ty Lue s’est assuré d’appeler George pour lui dire « nous ne serions pas dans cette position sans vous ». Destiné à vérifier la tête de George et à gonfler sa confiance au cas où il s’affaisse après la défaite du match 2, soit cela a fonctionné, soit ce n’était pas nécessaire ; George était revenu à sa force et a surmonté quelques étirements bâclés pour être le meilleur joueur complet sur le terrain jeudi pour les Clippers.

















Bien que George ait eu des moments et une impressionnante ligne de statistiques de 27-15-8, ce match n’appartenait pas autant aux trois étoiles (George, Booker, Paul) qu’aux Regular Joes. Et les Clippers avaient plus de Basketball Joes que les visiteurs.

Reggie Jackson : « Vous n’êtes bon que dans la mesure où votre équipe vous permet de l’être ».

Reggie Jackson – d’où vient-il encore ? – a continué de monter en flèche dans les séries éliminatoires avec de gros seaux en deuxième mi-temps pour garder les Clippers en tête. Il a une moyenne de 18 points sur 52% de tirs (42% de profondeur) en séries éliminatoires et est une option principale même dans l’embrayage. Il a terminé avec 23 points et a de nouveau été complimenté par Terance Mann (6 pour 8) ; Jackson et Mann ont joué un total combiné de quatre minutes en arrière lors de la soirée d’ouverture, ce qui vous indique jusqu’où ils ont grimpé dans l’ordre hiérarchique. Leur ascension est tout simplement incroyable et extrêmement importante, étant donné l’absence de Kawhi.

Et il ne s’agit pas seulement de leur nombre ; Jackson et Mann ne reculent pas du tout pour le moment. Ils n’ont pas peur de prendre leurs responsabilités et de jouer au quatrième quart, ce que Kawhi a fait et ce que les Clippers craignaient de manquer sans lui.

















De plus, Ivica Zubac, victimisé et posté par le dunk inbounds gagnant de Deandre Ayton 48 heures plus tôt, a enchaîné avec 15 points et 16 rebonds et a finalement remporté la bataille des grands hommes. Et Beverley a joué un excellent D sur Booker, traquant la garde des Suns pendant une grande partie de la nuit dans un tir à 5 pour 21. Rappelez-vous, cette série a débuté avec le triple-double à 40 points de Booker ; il a un très inefficace 35 points (sur 10-pour-37) dans les deux matchs depuis.

« Gardons le pied sur le gaz ! » Beverley a imploré ses coéquipiers à la mi-temps, les Clippers faisant deux points. Ce qu’ils ont fait.

Alors, où avons-nous déjà vu cela avec les Clippers ? Oh, oui: ils ont commencé cette série avec une avance de 2-0 sur leur adversaire, comme les deux tours précédents, et sont à une victoire de tirer à égalité et d’inviter l’impensable.

« Nous avons été une équipe résiliente tout au long de la saison », a déclaré Lue, grimaçant devant le schéma des déficits, mais confiant que son équipe peut à nouveau surmonter.

Les Clippers ont-ils le choix ?