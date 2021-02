Vous êtes-vous déjà demandé si les produits alimentaires au Royaume-Uni avaient un goût différent de celui de leurs homologues américains? Il s’avère que oui.

L’auteur et Instagrammer Vani Hari a fait des recherches sur la différence de goût des produits comestibles vendus au Royaume-Uni et aux États-Unis avec un emballage identique, mais qui sont en effet fabriqués à partir d’ingrédients complètement différents.

« C’est tellement intéressant de voir cette perspective de notre travail depuis le Royaume-Uni! Quand j’ai enquêté sur les différences entre les produits alimentaires européens et américains, j’étais dégoûté. Dès que j’ai découvert cela, j’ai voulu que tout le monde le sache », a écrit Hari dans un post emphatique sur Instagram.

Par exemple, le ketchup Heinz au Royaume-Uni est fabriqué directement à partir de tomates, tandis qu’aux États-Unis, il est fabriqué à partir de concentré de tomates.

Et c’est loin d’être le seul. Hari a dressé une liste de produits alimentaires populaires tels que les frites de McDonald’s, Mountain Dew, Doritos, Quaker Oats et Kellogs ‘Frosties, entre autres, et a trouvé que chacun contenait un ensemble d’ingrédients distinctement différent au Royaume-Uni et aux États-Unis.

Hari a constaté que de nombreuses versions américaines des produits contenaient des colorants artificiels, des additifs et des agents aromatisants qui manquaient dans leurs homologues européens.

Hari, également connue sous le nom de « Food Babe », a d’abord écrit sur les écarts dans son livre de 2019 « Feeding You Lies: How to Unravel the Food Industry’s Playbook and Reclaim Your Health ». Maintenant, l’auteur pense que les entreprises alimentaires en prennent note.

S’adressant à ses lecteurs sur Instagram, Hari a déclaré que certaines des marques sur lesquelles elle avait écrit avaient radicalement changé depuis.

«Quaker utilise maintenant de vraies fraises dans leur version américaine de l’avoine, et c’est maintenant très similaire à la version britannique sans Red 40 et les arômes artificiels à base de pétrole», a écrit Hari.

Le message de Hari a attiré plus de 6000 likes et beaucoup ont déclaré qu’ils avaient également repéré la différence.

« Cela me rappelle le moment où nous avons emmené nos amis américains en Irlande et ils ont goûté pour la première fois des œufs et du bacon européens. Je n’oublierai jamais leur visage. Comme ils ne l’avaient jamais goûté auparavant », a écrit un Instagrammeur. « Wow. Pourquoi y a-t-il tant d’autres mauvais ingrédients dans les aliments américains? » a écrit un autre.