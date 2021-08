Cori Bush (D-Missouri), membre de l’« escouade » du Congrès, fait face à une réaction en ligne après avoir défendu son utilisation de la sécurité privée, alors même qu’elle fait pression pour financer la police, affirmant que son travail est trop crucial pour être menacé de mort.

« Si je finis par dépenser 200 000 $, si je dépense dix dollars de plus, vous savez quoi, je serai là pour faire le travail, alors sucez-le », Bush a déclaré mercredi dans une interview à CBS News. «Et le financement de la police doit avoir lieu. Nous devons financer la police et investir cet argent dans des filets de sécurité sociale. »

Cori Bush a dit qu’elle dépensera l’argent de ses impôts comme elle le souhaite « SUCK IT UP !! » Allons-nous continuer à laisser ces gens nous traiter comme des paysans ? pic.twitter.com/zVxnOz17IR – Les moutons détestent ce compte😌 (@skye_daddy) 5 août 2021

Les commentaires ont marqué la première réponse très médiatisée de Bush aux critiques selon lesquelles elle était hypocrite en faisant du lobbying pour priver les contribuables de la protection de la police tout en dépensant des fonds publics pour l’utilisation intensive de gardes privés pour sa propre sécurité. Le problème a été révélé en juillet, après que des documents publics ont montré qu’elle avait dépensé environ 70 000 $ de l’argent des contribuables en services de protection personnelle au cours des trois derniers mois.





Interrogée sur la controverse dans l’interview de CBS, Bush a déclaré que ses services de sécurité sont justifiés par les menaces de mort et l’importance de son travail, y compris les efforts pour empêcher les propriétaires d’expulser les locataires. Elle a été l’une des principales partisanes du mouvement de financement de la police, qui appelle au transfert des dépenses gouvernementales vers les programmes de protection sociale.

« Vous préférez que je meure ? » elle a demandé. « C’est ça que tu veux voir ? Tu veux me voir mourir… ? Cela pourrait être l’alternative. Donc, soit j’ai dépensé 70 000 $ en sécurité privée au cours des derniers mois, et je suis ici debout, ici debout maintenant et capable de parler, capable de sauver 11 millions de personnes de l’expulsion, soit je pourrais éventuellement avoir une tentative de mort sur ma vie . «

Bush a continué à blâmer « suprémacistes blancs » pour avoir suscité la haine contre elle, en disant qu’ils « ça va probablement bien » avec la faire tuer. « J’ai une sécurité privée parce que mon corps vaut la peine d’être sur cette planète en ce moment… » elle a dit. «Je vais m’assurer d’avoir la sécurité parce que je sais que j’ai eu des attentats contre ma vie et que j’ai trop de travail à faire. Il y a trop de gens qui ont besoin d’aide en ce moment pour que je le permette.

Apparemment perdu pour la députée, de nombreux Américains craignent que leur vie et leurs biens ne soient menacés au milieu de la criminalité croissante dans les grandes villes – une situation qui a été exacerbée par la réduction des budgets de la police dans des villes comme New York, Portland et Minneapolis.

Les craintes sont particulièrement vives dans le district du Congrès de Bush, qui comprend Saint-Louis, de loin le foyer du taux de meurtres le plus élevé aux États-Unis. Le taux d’homicides de la ville a atteint un sommet en 50 ans de 87 pour 100 000 habitants en 2020. Le maire Tishaura Jones et d’autres dirigeants de Saint-Louis ont répondu en coupant 4 millions de dollars du financement de la police.

L’interview de Bush sur CBS a déclenché une avalanche de critiques sur les réseaux sociaux. Le républicain de Géorgie Gary Black, candidat au Sénat américain, l’a appelée « sucez-le » commenter « les 28 secondes les plus élitistes que vous ayez jamais vues. » Le cinéaste conservateur Dinesh D’Souza mentionné l’entretien était « une démonstration d’une incroyable impudeur ».

Les 28 secondes les plus élitistes que vous ayez jamais vues. Cori Bush sera d’accord avec sa sécurité privée, mais les Américains ordinaires devraient « la sucer » parce que « le financement de la police doit avoir lieu ? » #gapol#gasenpic.twitter.com/gWLZ4X3I92 – Gary Black (@GaryBlackForGA) 5 août 2021

L’une des collègues de Bush au Congrès, la représentante américaine Claudia Tenney (R-New York), a souligné le décalage entre justifier à la fois le financement de la police et le financement des gardes personnels : « Cori Bush doit dépenser 200 000 $ en sécurité privée, nous demandons aux travailleurs sociaux de se présenter aux appels au 911 », Tenney a déclaré sur Twitter. « Bienvenue dans la version gauchiste intitulée de l’utopie. »

Cori Bush vient peut-être de détrôner AOC en tant que membre le plus ridicule et hypocrite de The Squad – et dans sa première année. Cela demande une certaine habileté. – Claudia Tenney (@claudiatenney) 5 août 2021

D’autres commentateurs étaient d’accord, disant : « Sécurité privée pour moi, travailleurs sociaux pour toi. D’autres encore souligné l’implication indéniable que la vie de Bush est suffisamment précieuse pour être protégée, mais que celles des citoyens ordinaires qui ne peuvent pas se permettre une sécurité privée ne sont pas aussi dignes.

Ce sentiment était similaire à lorsque les politiciens ont justifié la violation de leurs propres règles de distanciation sociale pendant la pandémie de Covid-19. Par exemple, la maire de Chicago, Lori Lightfoot, a défendu l’année dernière sa séance privée avec un coiffeur alors que les salons étaient fermés parce qu’elle « le visage public de la ville ». Mais la question du financement de la police est peut-être plus profonde, remettant en question les personnes qui méritent d’être protégées.

« Je pense que Cori Bush, et toute autre personne dans la vie publique qui fait face à des menaces légitimes, mérite toute la sécurité dont elle a besoin », a tweeté le journaliste Glenn Greenwald. « C’est pourquoi c’est si bizarre de l’entendre, quelques secondes après l’avoir demandé, exiger le financement de la police pour les citoyens ordinaires qui veulent aussi de la police là-bas. »

Je pense que Cori Bush – et toute autre personne dans la vie publique qui fait face à des menaces légitimes – mérite toute la sécurité dont elle a besoin. C’est pourquoi c’est si bizarre de l’entendre, quelques secondes après l’avoir demandé, exiger le financement de la police pour les citoyens ordinaires qui veulent la police là aussi : https://t.co/UHzDspNxN1 – Glenn Greenwald (@ggreenwald) 5 août 2021

