La mêlée rouge-bleu de l’Arizona signifie une chose : la saison de basket-ball est de retour

TUCSON, Arizona — KJ Lewis a joué au basket-ball au lycée du Texas, mais il a grandi ici, non loin de l’Université de l’Arizona. Il connaît la passion associée à l’équipe de basket-ball. En tant que recrue, il a assisté à deux reprises au « First Watch Red-Blue Showcase » du programme.

Vendredi soir, Lewis était de retour au McKale Center, cette fois en première année en Arizona. Il était nerveux au départ, mais s’est suffisamment calmé pour remporter le concours de dunk de l’événement. Quant à l’énergie dans le domaine de la quasi-capacité ?

« Dix sur 10 », a déclaré Lewis. « Je peux juste imaginer à quel point ça va être plus fort et comment ça va bouger (pendant la saison régulière). »

Les saisons ne changent pas beaucoup dans le désert. L’été s’étend jusqu’à Halloween. L’automne dure quelques semaines avant l’arrivée du temps des sweat-shirts, qui la plupart des années est aussi proche de l’hiver que cet endroit. La mêlée Rouge-Bleu symbolise au moins un changement : la saison de basket-ball approche. Cela veut dire quelque chose ici.

Le Kansas pourrait organiser le premier événement de pré-saison du pays. Au fil des années, « Late Night in the Phog » a inclus des artistes tels que Snoop Dogg, Run-DMC et 2 Chainz. Flo Rida devrait se produire la semaine prochaine lors de l’événement. C’est difficile à surpasser, mais en termes de tradition, l’Arizona s’en rapproche.

« C’est comme un match de football de printemps de la SEC », a déclaré Josh Pastner, ancien entraîneur et joueur de l’Arizona.

À sa troisième saison, l’entraîneur de l’Arizona, Tommy Lloyd, comprend l’importance de l’événement. Non seulement la vitrine sert à présenter son équipe (l’équipe de cette année compte sept nouveaux venus), mais elle constitue également une formidable opportunité de recrutement.

« Je ne sais pas combien de programmes peuvent amener environ 15 000 personnes un vendredi soir de septembre à venir soutenir leur programme de basket-ball masculin », a déclaré Lloyd avant l’événement.

Vendredi soir, les anciennes stars de l’Arizona Richard Jefferson et Channing Frye – animateurs du podcast populaire « Road Trippin’ » – ont servi d’animateurs de l’événement. Deux jours avant la mêlée, lors d’un appel Zoom avec des journalistes, on a demandé à Jefferson et Frye comment ils décriraient l’énergie rouge-bleu.

« Laissez-moi prendre celui-ci », a dit Jefferson à son co-animateur. « Mes garçons de 6 et 8 ans vont aller à Tucson. Je ne sais pas si c’est la première fois, mais ce sera la première fois qu’ils vivront pleinement l’expérience, et je suis trés exité parce qu’il n’y a aucune autre expérience comme celle-ci.

Frye a ajouté : « Vous savez, il est facile d’assister à un match Arizona-Kansas, à un match Arizona-UCLA, quand ils sont tous les deux assez bien classés, mais faire le plein et avoir l’électricité et l’énergie d’un Red-et -Bleu (mêlée)… tu réalises que c’est plus que du basket. C’est la culture de Tucson.

Bien qu’il soit difficile de déterminer un point de départ, la plupart conviennent qu’il s’agit d’une création de Lute Olson. L’événement a changé au fil des années, mais pas beaucoup. Cela a été appelé une mêlée, un jeu et une vitrine. En 1983, lors de la première saison d’Olson en tant qu’entraîneur, le match s’est même déroulé sous différentes couleurs : la mêlée « Bleu-Blanc ». Au début, la pratique était gratuite pour le public. Au fil du temps, le département des sports a commencé à facturer. Les meilleures places vendredi soir coûtaient 20 $, mais 10 $ permettaient à une personne d’entrer dans le bâtiment.

« Je pense que ce qui a vraiment démarré, c’est que Lute a pensé qu’il y avait beaucoup de gens qui voulaient venir aux jeux, alors ouvrons-le au grand public et faisons-le vraiment pour les personnes qui n’ont pas d’abonnement », a déclaré l’ancien » a déclaré l’entraîneur adjoint d’Olson, Jim Rosborough. « C’était un peu l’idée derrière tout ça. »

En 1988, Sean Elliott, Tom Tolbert et Steve Kerr ont mené les Wildcats au Final Four et soudain, l’événement préparatoire est devenu un incontournable du basket-ball. Après la mêlée Rouge-Bleu en 1990, le chroniqueur du Tucson Citizen, Corky Simpson, a décrit l’enthousiasme avec des points d’exclamation :

« Est-ce que cet endroit aime le basket-ball ou quoi ?

« Je veux dire, vous ne pouviez pas garer votre voiture sur le campus de l’UA à 17 heures hier après-midi.

« À 17 h 30, l’arène était presque remplie et à 18 heures, ils étaient pendus aux chevrons…

« Pour un entraînement qui a commencé à 7 heures !! »

Les anciens joueurs se souviennent des championnats de conférence et des tournois de la NCAA, mais ils se souviennent également de la première fois qu’ils sont sortis du tunnel devant 14 000 personnes lors de la mêlée Rouge-Bleu.

« C’était quelque chose qui n’était pas inoubliable », a déclaré l’ancien gardien Matt Othick.

En 1992, Corey Williams était un étudiant de première année vanté de Batavia, dans l’Illinois, une ville de 26 000 habitants située à environ 40 miles à l’ouest de Chicago. Williams avait grandi dans le pays du Big Ten, domicile de Bob Knight de l’Indiana, Gene Keady de Purdue et Lou Henson de l’Illinois. Il comprenait la passion du cerceau.

Puis il est arrivé en Arizona. Une semaine après le début de l’entraînement, son coéquipier Damon Stoudamire a mentionné la mêlée Rouge-Bleu. Williams a déclaré qu’il en avait entendu parler, mais qu’il ne savait pas grand-chose. Stoudamire a regardé Williams comme s’il «venait de Mars».

« Je me souviens être sorti du tunnel et avoir entendu ce rugissement insensé juste pour que nous courions sur le terrain », a déclaré Williams. « À cet instant, j’ai su que j’étais impliqué dans quelque chose que je devrais rapidement comprendre car il n’y avait aucune raison pour que ces gens fassent autant de bruit pendant la ligne de lay-up. »

La partie que les gens ont manquée : Olson a pris la mêlée au sérieux. Pas différent d’un match de saison régulière. Tout était tracé. Chaque pièce disséquée.

Frye a déclaré qu’au cours de sa première année, deux places de départ étaient pour la plupart déterminées lors de la mêlée. Williams a déclaré que pendant son mandat, les Wildcats avaient été informés à l’avance : « Nous allons diviser l’équipe en deux. Si vous êtes battu en défense, si vous abandonnez un rebond offensif, si vous ne connaissez pas les jeux, cela ne sera pas bon pour vous.

Tout ne s’est pas passé comme prévu. En 2003, un étudiant de première année nommé Beau Muhlbach a commencé à frapper et ne s’est jamais arrêté. Après le match, un membre du personnel de l’Arizona a informé Olson que Muhlbach avait marqué 36 points. « Il quoi? » Dit Olson avec incrédulité. (Muhlbach a disputé huit matchs cette saison-là et a finalement été transféré au Texas A&M.)

L’événement de vendredi avait un pouvoir de star. En plus de Jefferson et Frye, les anciens vedettes de l’Arizona Miles Simon, Mike Bibby et Andre Iguodala étaient présents. Kerr et Luke Walton ont été zoomés sur le tableau vidéo pour expliquer à l’équipe de cette année ce que signifie être des Wildcats.

Lloyd a à nouveau une équipe de pré-saison Top 25, un mélange intéressant de joueurs internationaux et transférés. Caleb Love, transféré en Caroline du Nord, fait partie des gardes les plus expérimentés du pays. Le transfert de l’Alabama, Jaden Bradley, la saison dernière, était un étudiant de première année All-SEC. Lloyd a déclaré qu’il pensait que cela pourrait être son équipe la plus profonde en Arizona.

Vendredi soir, il a pu observer la réaction des Wildcats devant une salle comble. L’étudiant de deuxième année Filip Borovicanin a remporté le concours des 3 points. Lewis a sauté par-dessus le centre de 7 pieds Oumar Ballo pour remporter le concours de dunk. Au cours d’une mêlée de 24 minutes, Ballo a récolté 18 points et 10 rebonds. Le transfert de l’État de San Diego, Keshad Johnson, en a ajouté 13 et quatre. Love a récolté 12 points et quatre passes décisives.

En deux saisons sous Lloyd, les Wildcats ont une fiche de 61-11. Ils ont traversé des saisons régulières, pour ensuite trébucher lors du tournoi NCAA. En 2022, l’Arizona, tête de série n°1, a perdu lors du Sweet 16. L’année dernière, les Wildcats, deuxième tête de série, ont perdu contre Princeton au premier tour. Vendredi, Lloyd a déclaré aux fans qu’il restait éveillé chaque nuit en pensant à la manière dont il pourrait offrir un championnat à cette communauté.

Ce voyage commence toujours au même endroit, la mêlée Rouge-Bleu. Devant des milliers de personnes. C’est la saison du basket.

« C’est parti », a déclaré Lloyd.

(Photo : Doug Haller / L’Athlétisme)