La meilleure télévision de Noël 2022 sur la BBC, ITV et Channel 4

L’esprit de Noël est officiellement à nos portes, et le moyen idéal pour se détendre en décembre est devant la télé avec de copieuses quantités de nourriture (et une boisson effrontée ou deux).

De nombreux spectacles et spéciaux sont maintenant annoncés pour la veille de Noël, le jour de Noël et le lendemain de Noël. Dans cet esprit, qu’y a-t-il à apprécier sur la boîte à lunettes cette saison festive ? Abondance. Voici une sélection des meilleurs.

Qu’y a-t-il à la télévision avant Noël ?

Inside No 9 Spécial Noël

BBC Two/BBC iPlayer – 22 décembre 2022 – 21h

La série d’anthologies mystérieuses Inside No 9 revient pour un spécial effrayant appelé The Bones of St Nicholas. La dernière fois qu’Inside No 9 a eu un spécial de Noël, c’était en 2016, c’est donc un vrai régal. Dans l’épisode, les invités qui passent la nuit dans une église s’affrontent, et les choses deviennent encore plus incontrôlables lorsque l’activité paranormale entre en jeu.

Patrie : Noël dernier

BBC One/BBC iPlayer – 23 décembre 2022 – 21h30

Toute la distribution de Motherland est de retour pour des célébrations festives. Kevin et Liz se présentent tous les deux chez Julia lorsque leurs propres plans échouent – pendant ce temps, Amanda et Meg font face à leurs propres drames familiaux.

Qu’y a-t-il à la télévision ce réveillon de Noël ?

Le garçon, la taupe, le renard et le cheval

BBC One/BBC iPlayer – 24 décembre 2022 – 16h55

Le roman à succès de Charlie Mackesy a été adapté en une courte animation, mettant en vedette un casting de voix all-star qui comprend Idris Elba, Tom Hollander, Gabriel Byrne et Jude Coward Nicoll. L’histoire suit une amitié improbable entre un garçon et trois animaux alors qu’ils recherchent une nouvelle maison.

La grande cuisson de Noël

Site web Channel 4/Channel 4 – 24 décembre 2022 – 20h25

Comme d’habitude, Bake Off est de retour pour une spéciale festive, avec un tas de célébrités en compétition pour cette couronne de boulanger star très importante. Les boulangers cette année incluent Gaby Roslin de The Big Breakfast, Sir Tony Robinson de Blackadder, Miquita Oliver, présentatrice de Steph’s Packed Lunch, Terry Christian de The Word et Claire Sweeney de Brookside.

Comedy Club de Noël avec Lost Voice Guy

ITV1/ITVX – 24 décembre 2022 – 22h40

Lee Ridley, alias Lost Voice Guy, a remporté le prix Britain’s Got Talent il y a quelques années. Maintenant, il a son propre festival spécial, et il sera rejoint par ses collègues comédiens Paul Zerdin, Josie Long et Dara O’Brian.

Qu’y a-t-il à la télévision ce jour de Noël ?

Les Smed et les Smoos

BBC One/BBC iPlayer – 25 décembre 2022 – 14h30

Le livre de Julia Donaldson (mieux connu pour The Gruffalo) et Axel Scheffler a été adapté en un spécial 3D, mettant en vedette les voix d’Adjoa Ando et Bill Bailey. Deux familles qui s’opposent doivent se réunir lorsqu’un enfant de chaque foyer s’enfuit.

Le spécial de Noël des célébrités Chase

ITV1/ITVX – 25 décembre 2022 – 17h

Ce ne serait pas le jour de Noël sans un quiz festif, et The Chase est de retour avec un thème spécial Alice au pays des merveilles. Attendez-vous à ce que les Chasers soient entièrement habillés et qu’un casting de stars affronte les brainiacs. Comme vous vous en doutez, Bradley Walsh est de retour pour présenter ses fonctions.

Strictly Come Dancing Spécial Noël

BBC One/BBC iPlayer – 25 décembre 2022 – 17h10

Après une finale tendue le week-end précédent, Strictly sera de retour pour son épisode festif annuel. Typiquement, les concurrents dansent sur des classiques de Noël, et nous voyons la pagaie 10 sortir plus qu’inhabituelle grâce à l’atmosphère joyeuse.

Appelez la sage-femme spéciale de Noël

BBC One/BBC iPlayer – 25 décembre 2022 – 19h55

Le spécial de Noël Call the Midwife durera une heure et 29 minutes cette année, la famille Mullucks faisant une réapparition alors que Rhoda s’occupe à nouveau d’une autre grossesse.

Victoire illimitée de Noël d’Ant & Dec

ITV1/ITVX – 25 décembre 2022 – 20h

Le duo de Newcastle est de retour de sa course I’m a Celebrity présentant une version festive de son émission de quiz, Limitless Win. La paire a promis que ce serait aussi éprouvant pour les nerfs que d’habitude, avec de grosses sommes d’argent à gagner.

Spécial Noël des garçons de Mme Brown

BBC One/BBC iPlayer – 25 décembre 2022 – 22h25

Pourtant, un autre incontournable de Noël de la BBC, Mrs Brown’s Boys, est de retour. Dans ce document, le petit ami effrayant de Cathy est présenté à la famille, tandis qu’Agnès a une frayeur festive. Il s’agit de la première de deux offres spéciales – il y en aura une autre le jour de l’An.

Qu’y a-t-il à la télévision ce Boxing Day ?

Le plus grand bonhomme de neige

Site web Channel 4/Channel 4 – 26 décembre 2022 – 19h30

Le concours de construction de bonhommes de neige de Sue Perkin revient sur Channel 4 le lendemain de Noël. Les célébrités verront leurs créations enneigées jugées par les sœurs sculptrices suédoises Sara et Emilie Steele ainsi que par l’artiste britannique Taslim Martin.

Mort au paradis Spécial Noël

BBC One/BBC iPlayer – 26 décembre 2022 – 21h

Le cliffhanger de la saison 11 sera résolu dans ce spécial de Noël de Death in Paradise, avec Ralf Little, Don Warrington, Orla Brady et bien d’autres de retour pour l’épisode.

Le gros quiz de l’année 2022

Site web Channel 4/Channel 4 – 26 décembre 2022 – 21h

Vous pensez pouvoir vous souvenir de tous les grands événements de cette année ? Vous pouvez voir si vous êtes prêt à relever le défi avec le Big Fat Quiz of the Year de Jimmy Carr. Il sera rejoint par les concurrents Stephen Merchant, Katherine Ryan, Richard Ayoade, Maisie Adam, Jonathan Ross et Rose Matafeo.