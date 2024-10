La meilleure star de la WWE participe à son premier match en plus de 3 mois – TJR Wrestling

Une star majeure de la WWE est revenue sur le ring après une longue mise à pied.

Cela a été une année de résultats mitigés pour l’ancien champion de la WWE Seth « Freakin » Rollins, qui a commencé l’année en détenant le titre mondial des poids lourds, mais Rollins a également passé beaucoup de temps cette année à se remettre de ses blessures.

Après avoir subi une blessure au genou en janvier, Rollins a quand même pu se rendre à WrestleMania 40 en avril, qui l’a vu concourir deux fois. Rollins a fait équipe avec Cody Rhodes pour perdre contre The Rock & Roman Reigns lors de l’événement principal de WrestleMania 40 samedi. Un jour plus tard, dimanche à WrestleMania 40, Rollins a perdu le titre mondial contre Drew McIntyre.

Au cours de sa querelle actuelle avec Bronson Reed, Seth Rollins a eu une discussion dans les coulisses avec le directeur général de WWE Raw, Adam Pearce, qui a noté que Rollins n’avait disputé que six matchs cette année (télévisés) et qu’il n’était en bonne santé pour aucun d’entre eux.

Le nombre de matchs mentionné par Pearce était exact. Le dernier match télévisé de Rollins a eu lieu à WWE Money in the Bank le 3 juillet, alors qu’il participait à un match triple menace entre le champion du monde Damian Priest et Drew McIntyre, remporté par Priest.

Après la diffusion et l’enregistrement de WWE SmackDown à Brooklyn, Seth Rollins est revenu sur le ring dans un match sombre contre Dominik Mysterio. Rollins a remporté un match court en frappant un Pedigree suivi de The Stomp pour une victoire nette.

Seth Rollins cherche à se venger du joyau de la couronne de la WWE

Bronson Reed a détruit Seth Rollins lors de l’édition du 5 août de Raw, ce qui a conduit Rollins à manquer environ deux mois de télévision. Après son retour à Raw, Rollins a clairement indiqué qu’il voulait affronter Reed dans un match et Reed le voulait. Le directeur général de Raw, Adam Pearce, a finalement accepté, cela se produira donc au WWE Crown Jewel.

La programmation actuellement annoncée pour WWE Crown Jewel le 1er novembre ressemble à ceci :

Championnat des joyaux de la couronne masculin : le champion incontesté de la WWE Cody Rhodes contre le champion du monde des poids lourds Gunther

Championnat féminin des joyaux de la couronne : la championne féminine de la WWE Nia Jax contre la championne du monde féminine Liv Morgan

Randy Orton contre Kevin Owens

Seth « Freakin » Rollins contre Bronson Reed

Championnat des États-Unis : LA Knight contre Andrade contre Carmelo Hayes

Championnat par équipe féminine de la WWE : Bianca Belair et Jade Cargill contre Iyo Sky et Kairi Sane de Damage CTRL contre Chelsea Green et Piper Niven contre Lash Legend et Jakara Jackson de Meta-Four

Un septième match impliquant Roman Reigns aura également lieu comme annoncé lors des enregistrements de Smackdown pour l’épisode du 1er novembre du show de la marque bleue,

Vous pouvez regarder WWE Crown Jewel en streaming en direct le samedi 2 novembre à 13 h HE/10 h HP sur Peacock aux États-Unis et sur WWE Network partout ailleurs.