La meilleure Solheim Cup de tous les temps ? Points de discussion du match nul historique 14-14 entre l’Europe et les États-Unis à Finca Cortesin | Actualités golfiques

Le meilleur de l’action de la troisième journée de la Solheim Cup à Finca Cortesin en Espagne

Il fallait toujours quelque chose de spécial pour se rapprocher de l’arrivée spectaculaire à laquelle nous avons assisté à Gleneagles lors de la Solheim Cup 2019, mais le concours de cette année à Finca Cortesin a été aussi proche que possible.

Suzann Pettersen était l’héroïne il y a quatre ans lorsqu’elle a conclu sa carrière de joueuse en remportant le point gagnant lors d’un succès 14,5-13,5, la Norvégienne ayant cette fois pour tâche de tenter de mener l’équipe européenne à une troisième victoire consécutive historique.

Les espoirs d’un trio sont apparus lorsque l’équipe américaine a remporté un balayage net dans les quatuors du vendredi et menait cet après-midi, mais l’équipe de Pettersen a creusé profondément pour riposter et ramener le niveau du concours avant les simples du dimanche.

Leona Maguire a réalisé cinq birdies et un eagle à Finca Cortesin pour s'imposer 4&3 contre Rose Zhang lors de leur match en simple dimanche à la Solheim Cup.

Le bon début de l’Europe pour la dernière journée a disparu lorsque l’équipe américaine de Stacy Lewis a obtenu un score de 13-11 avec seulement quatre matches au programme, seulement pour que Caroline Hedwall, Maja Stark et la favorite locale Carlota Ciganda réalisent et sauvent le premier match nul 14-14. l’histoire du tournoi.

Pettersen fier de sa riposte historique

Le capitaine Pettersen a décrit le fait de conserver le trophée comme un « rêve devenu réalité » et a admis que le départ surprise de vendredi matin avait peut-être été le carburant dont ils avaient besoin pour réaliser une performance aussi résolue.

Suzann Pettersen affirme que l'Europe « n'a jamais regardé en arrière » après un début difficile et Carlota Ciganda a saisi son moment lors de la dernière journée

« Est-ce que ça va mieux que ça ? » a déclaré Pettersen. « Je veux dire, c’est un rêve devenu réalité. Nous avions un énorme défi devant nous aujourd’hui. Nous avons encore une fois créé l’histoire lors de la Solheim Cup, et ces filles sont des légendes.

« Nous avons connu un début difficile, mais je me demande si cela a été presque un bon signal d’alarme pour nous tous. Nous sommes tous sur une route assez difficile depuis quelques années maintenant, et peut-être que c’était destiné à arriver.

Ciganda dit que ce fut une expérience incroyable de conserver la Solheim Cup en Espagne et que son tir magique du 16 était pour Pettersen

« J’ai juste dit [to the players], tu es renversé, tu te relèves. Vous savez quoi, la vie peut être dure, mais c’est la façon dont on se relève, et cela montre du caractère. Je pense que cela montre vraiment le caractère de cette équipe. »

Ciganda et Hedwall reçoivent les éloges de l’Europe

Pettersen a rendu hommage à Hedwall, un choix controversé du capitaine qui avait raté les trois premières séances avant de remporter une victoire spectaculaire en simple, le capitaine attribuant également à Ciganda sa performance invaincue.

« Je peux m’asseoir ici et parler de chacun d’entre eux », a ajouté Pettersen. « Je voudrais également donner un crédit supplémentaire à Caroline Hedwall qui a renversé le match. J’ai l’impression qu’elle a eu le point crucial. Elle a bien donné le coup d’envoi à Carlota qui l’a ramené à la maison les 16 et 17. »

Caroline Hedwall a utilisé toute son expérience en Solheim Cup pour remporter un point improbable pour l'Europe en remportant les deux derniers trous contre Ally Ewing.

Leona Maguire, qui a gagné 4&3 plus tôt dans la journée pour remporter le premier point européen en simple, a ajouté : « Je pense qu’il est tout à fait approprié que Carlota ait été la star du spectacle cette semaine et ait réussi le putt gagnant. Les filles ont été incroyables cette semaine. semaine. »

Ciganda a refusé de s’attribuer tout le mérite de sa victoire et a déclaré lors de sa conférence de presse d’après-tournoi : « Ce n’est pas seulement moi, c’est toute l’équipe. L’Europe est toujours une équipe. Nous sommes unis, nous nous battons, et après ce vendredi matin, nous Je viens d’y aller et nous savions que nous pouvions le faire, et j’en suis très fier. »

Ciganda a produit un golf scintillant sur les 16 et 17 pour battre Nelly Korda en simple et remporter le point crucial nécessaire pour conserver la Solheim Cup pour l'Europe.

Les stars de la Ryder Cup font l’éloge de l’équipe Europe

La Solheim Cup est le premier d’une série d’événements de golf par équipe consécutifs et la manière dont l’Europe s’est remise du début cauchemardesque de vendredi et a pris du retard lors des simples n’est pas passée inaperçue par Luke Donald et plusieurs joueurs de la Ryder Cup du passé et du présent.

L’ancienne numéro 1 mondiale a tweeté : « Quelques poignards de Carlota pour renverser la situation les 16 et 17. Quelle performance de @SolheimCupEuro et @suzannpettersen pour conserver la Coupe. Bravo mesdames ! »

Le message de Donald a été partagé par la Ryder Cup Europe et plusieurs membres de son équipe pour la compétition biennale de la semaine prochaine au Marco Simone GC, notamment Rory McIlroy, Jon Rahm et Justin Rose, avec Padraig Harrington et Justin Thomas parmi les autres joueurs notables pour féliciter l’équipe de Pettersen.

Thomas a déclaré : « Fin incroyable à @TheSolheimCup. Ces tirs d’embrayage de @carlotagolf étaient incroyables. J’ai adoré voir @Lexi sortir et bien jouer aujourd’hui dans le match phare. Extrêmement fier et heureux pour @CKnightGolf33 et son excellent jeu cette semaine. Reprise @AlabamaWGolf ! »

Harrington a ajouté : « Quelle performance incroyable avec quatre points de retard de @suzannpettersen et de son équipe @TheSolheimCup. Particulièrement brillante de Caroline Hedwall et @carlotagolf pour transformer leurs matchs à la fin avec un superbe jeu. »

Lewis tire des points positifs d’un quasi-accident

L’échec de l’équipe américaine à transformer une avance de 13-11 en victoire signifie qu’elle n’a toujours pas remporté la Solheim Cup depuis 2017 et n’a pas réussi à gagner sur le sol européen depuis 2015, même si Lewis estime que son équipe peut bénéficier de nombreux encouragements pour la compétition de l’année prochaine.

« Je ne veux pas avoir l’air d’un mauvais perdant, mais c’était un match nul, et je pense que c’est beaucoup sur quoi cette équipe peut s’appuyer », a déclaré Lewis. « Surtout en venant ici, dans cet environnement avec cinq rookies, une équipe très jeune et inexpérimentée, je veux dire, cette semaine a été vraiment très bonne pour eux.

Lexi Thompson est restée calme le 17 pour effectuer le putt par qui a battu Emily Pedersen et s'assurer que la Solheim Cup se termine sur un score nul.

« Toute la semaine en général ressemble à une victoire. Juste d’où nous venions de Tolède [2021 Solheim Cup] Au point où en est cette équipe aujourd’hui, c’était une victoire, et c’est tout ce qui compte. Je pense que cela concerne davantage ces filles, où elles se trouvent mentalement, ce qu’elles ressentent à ce sujet. Ils pleuraient parce que cela signifiait quelque chose pour eux, et c’est tout ce que j’essayais de réaliser. »

Un grand avenir pour la Solheim Cup ?

Le tirage au sort historique signifie que quatre des cinq éditions ont permis à l’équipe Europe et à l’équipe américaine d’être séparées d’un point ou moins, la triple joueuse de la Solheim Cup Christina Kim étant enthousiasmée par l’avenir de la compétition biennale.

« C’était une semaine tellement passionnante et je suis si fière des 24 femmes des deux côtés », a déclaré Kim. a déclaré à Sky Sports. « Vous n’auriez pas pu obtenir un meilleur résultat, vous n’auriez vraiment pas pu.

Maguire a mis la foule debout lorsqu'elle a réussi un gros putt d'aigle le 14 et est passée à 4 up dans son match avec Zhang.

« C’est très révélateur de ce que l’avenir réserve à la Solheim Cup, au golf, aux femmes en général – c’est une semaine tellement importante. En tant qu’Américain, j’aurais adoré que les États-Unis remportent la coupe, mais le golf est ce qui compte vraiment à la fin.

« Je pense absolument que c’est ce qui est gravé dans le marbre pour les deux prochaines décennies. Cela va être absolument remarquable. Même si les gens disent que c’est de loin la meilleure équipe européenne de la Solheim Cup, ce n’est que le début. Cela donne une validation continue aux acteurs européens.

« Souvent, les gens ont dit que les joueuses européennes se sentaient mises à l’écart par rapport à l’équipe américaine, mais je vois cela arriver depuis très longtemps, et le talent est si profond dans le golf féminin professionnel que c’est la nouvelle norme.

Le golf par équipe se poursuit cette semaine à la Ryder Cup, où l'équipe Europe cherche à reconquérir le trophée après une défaite record à Whistling Straits en 2021.

Les Solheim Cups reviendront aux années paires à partir de 2024, le club de golf Robert Trent Jones à Gainesville, en Virginie, accueillant le concours de l'année prochaine du 13 au 15 septembre.