La meilleure signature estivale de Chelsea blessée, Pochettino fait le point

L’affrontement de pré-saison de Chelsea avec le Borussia Dortmund, qui s’est terminé par un match nul, a entraîné un malheureux revers alors que Christopher Nkunku s’est blessé.

La récente acquisition de Chelsea nécessitait un remplacement après seulement 22 minutes à Chicago. Les Bleus, sous la direction de Mauricio Pochettino, ont pris un autre bon départ grâce en grande partie aux solides premières relations du Français avec Nicolas Jackson.

Nkunku, cependant, n’a pas pu se débarrasser d’un tacle précoce et a quitté le terrain en boitant à la 22e minute. Les deux équipes ont eu du mal à faire une troisième poussée finale convaincante sur le terrible terrain du Soccer Field de Chicago.

Christopher Nkunku s’éteint tôt avec une blessure

Dortmund a pris une avance tardive grâce à un but de Marius Wolf. Cependant, une tête tardive du jeune Mason Burstow a gardé Pochettino invaincu lors de sa première pré-saison avec l’équipe de Stamford Bridge.

La surface de jeu à Soldier Field était inégale dès le départ en raison des récentes performances musicales d’Ed Sheeran, Beyonce et Taylor Swift. Vingt minutes après le début du match, cependant, après s’être coincé la jambe dans le sol alors qu’il luttait contre Mats Hummels pour la possession.

Mauricio Pochettino fait le point sur l’attaquant

Commençant à nouveau sur la gauche contre Dortmund, Nkunku a été l’un des joueurs les plus excitants de la pré-saison et a marqué trois buts. L’équipe médicale de Chelsea devra maintenant surveiller davantage le joueur de 25 ans.

Une douleur au genou a dérangé l’ancien attaquant de Leipzig, selon Pochettino lors de sa conférence de presse d’après-match.

« Les médecins l’examinent et j’espère que ce n’est pas un gros problème. Il est tombé dans l’action qui était peut-être un penalty et il sent quelque chose dans son genou mais on espère que ce n’est rien de grave. Nous espérons qu’il pourra revenir rapidement avec l’équipe. Nous avons besoin de quelques jours pour l’évaluer.

Pochettino n’a pas blâmé le terrain en particulier. Il a dit que les conditions n’offraient pas les meilleures chances de sécurité. Traditionnellement, le terrain de Soldier Field est réservé aux matchs de la NFL.

« Nous avons pris des risques car le terrain n’est pas parfait car les installations sont utilisées pour un autre sport. Nous n’allons pas blâmer le terrain pour la blessure cependant. Pour moi, ce n’était pas de chance. »

PHOTO : IMAGO / ZUMA Wire