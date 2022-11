La meilleure résine d’imprimante 3D

L’impression 3D en résine est quelque chose d’un peu différent de ce que vous pourriez penser comme normal impression en 3D. La plupart meilleures imprimantes 3D utilisent un matériau appelé filament pour produire des impressions, mais certains d’entre eux utilisent une résine réactive pour créer des modèles incroyablement détaillés.

Ces imprimantes utilisent un type spécial de résine UV disponible dans une variété de couleurs et de compositions chimiques, chacune pouvant créer un type de résultat final différent. Beaucoup d’entre elles sont des résines spéciales dont vous n’aurez probablement pas besoin tous les jours, mais cela peut devenir compliqué lorsque vous recherchez le bon matériau. Nous avons dressé cette liste utile des meilleures résines parmi lesquelles choisir. La liste sera mise à jour au fur et à mesure que d’autres résines seront testées par notre équipe.

Siraya Tech Siraya Tech Fast a été l'équilibre parfait entre le prix par gallon et la fonctionnalité. Il existe des résines moins chères, mais beaucoup d'entre elles ont tendance à se fendre ou à devenir collantes si elles ne sont pas manipulées correctement. Rapide a été ma référence ces dernières années et ne me laisse jamais tomber en matière de fiabilité. Je l'utilise également pour tous mes tests d'imprimantes 3D en résine afin de savoir ce que chaque imprimante peut gérer. La couleur gris fumé est ma préférée, mais il y a des couleurs incroyables à choisir.

Sunlu Lorsque vous débutez, il est utile d'acheter une grande quantité de résines bon marché pour commencer votre collection. Ce pack de quatre bouteilles de 500 g de résines peut être mélangé et assorti afin que vous puissiez avoir quatre couleurs différentes, parfaites pour créer différents effets sur vos modèles.

Élégoo Alors qu'Elegoo vante sa résine à base de plantes comme non irritante et sûre, elle est bien meilleure que toutes les autres résines à cet égard. Il doit toujours être manipulé avec des gants, un respirateur et des lunettes jusqu'à ce qu'il soit complètement durci. Il est cependant bon marché, facile à utiliser et donne des résultats fiables pour le prix. J'aime aussi que l'odeur de résine soit quasi inexistante avec les résines végétales.

Anycubique La résine peut être assez fragile, et si vous construisez des pièces qui doivent subir des contraintes, une résine comme la résine dure d’Anycubic pourrait contribuer à sa longévité. La résine dure fonctionne de la même manière que les autres résines mais permet une certaine flexibilité dans le modèle final. Cela réduit les chances qu’il se brise en morceaux comme des spaghettis secs.

NOVA 3D L'un des standards d'or de la résine transparente est en fait de le rendre clair. C'est vraiment difficile à faire car la résine durcie aux UV a tendance à jaunir en durcissant. NOVA3D a travaillé dur pour rendre cette résine transparente aussi transparente que possible, et bien qu'elle jaunisse si vous la polymérisez agressivement, elle peut donner des résultats étonnants si vous prenez votre temps.

Siraya Tech L’une des choses les plus cool que j’ai jamais faites avec une imprimante à résine est de faire un moulage pour des bijoux. J’ai utilisé une partie de cette résine pour imprimer une bague Green Lantern, puis je l’ai apportée à un de mes amis avec un four. Elle l’a enveloppé dans du plâtre puis l’a cuit. La résine a une teneur élevée en cire qui l’aide à fondre, laissant derrière elle un moule parfait pour verser l’argent. Cette résine n’est pas bon marché, mais si vous êtes intéressé à fabriquer vos propres bijoux et que vous avez accès à un four, cela peut être pour vous.

FAQ sur la résine d’impression 3D

L’impression 3D résine est très différente des autres types de fabrication additive. Cela peut être dangereux, mais c’est incroyablement gratifiant si vous pouvez bien faire les choses. Voici quelques-unes des questions fréquemment posées sur le processus.

La résine d’impression 3D est-elle dangereuse ? Réponse courte : Oui. Réponse longue : Oui, mais si vous êtes en sécurité, ça va. Toucher la résine à mains nues peut provoquer des brûlures chimiques, et plus vous la manipulez, plus vous risquez d’y devenir allergique. Je dois maintenant faire très attention, car j’ai les yeux gonflés si de la résine liquide touche ma peau. Ce n’est pas une blague. S’assurer que vous portez l’équipement de protection approprié est d’une importance vitale lors de l’utilisation de la résine. Au minimum, vous devriez utiliser Gants en nitrile chaque fois que vous manipulez de la résine non durcie, bien que je recommande une paire de lunettes de sécurité et un respirateur pour éloigner les toxines.

Puis-je utiliser de la résine normale de Michaels ? Le type de résine que vous pourriez voir chez Michaels ou dans d’autres magasins d’artisanat n’est pas le même que la résine d’impression 3D. La plupart de ces résines sont des systèmes en deux parties qui se lient chimiquement lorsqu’elles sont mélangées. La résine UV durcit sous, vous l’aurez deviné, la lumière UV. Cependant, il ne le fait que sous certaines longueurs d’onde, donc toutes les résines ne fonctionneront pas. Vous devrez utiliser des résines spécialement étiquetées comme résines d’impression 3D.

Il y a deux étapes principales de durcissement pour un modèle imprimé en résine. Le premier est le durcissement qui se produit à l’intérieur de l’imprimante lorsque la lumière UV durcit une couche de résine pour former le modèle. La seconde se produit une fois le modèle terminé. Lorsque vous retirez le modèle de la plaque de construction pour la première fois, vous devez toujours utiliser des gants pour le manipuler, car l’extérieur sera recouvert de résine non polymérisée. Vous devrez laver le modèle dans de l’alcool isopropylique – 90% ou plus est préférable – puis le durcir une dernière fois dans une chambre UV ou au soleil. Cela durcira la surface extérieure et la rendra sûre à manipuler. Si vous ne faites pas cette deuxième cure, le modèle restera collant et ne sera pas sûr à manipuler. Même le recouvrir de peinture ne l’empêchera pas d’être dangereux pour vous et pour tout ce qui vous entoure, y compris les animaux et les plantes. je recommanderais un système de lavage et de durcissement pour rationaliser ce processus.

Puis-je imprimer en 3D quelque chose en résine qui est sans danger pour les aliments/le corps ? Non. La résine d’impression 3D n’est jamais sans danger pour les aliments. Bien que le durcissement le rende sûr à manipuler, il n’est jamais à 100% et l’ingestion de n’importe quelle quantité de résine est un grand non-non. La meilleure façon de fabriquer des produits sans danger pour les aliments à partir de vos impressions en résine est d’en faire un moule en silicone et de l’utiliser pour fabriquer des produits en résine sans danger pour les aliments.