La meilleure recrue de 26, Julian Lewis, reclassée dans la classe de 25

Julian Lewis, le meilleur joueur de football du lycée de la promotion 2026, entre à l’université un an plus tôt.

Le quart-arrière a déclaré à ESPN qu’il prévoyait de se reclasser et d’entrer à l’université dans la promotion 2025. Cela signifie que cette saison à venir au Carrollton High School en Géorgie sera sa dernière année au lycée.

Lewis s’est engagé à l’USC en août. C’est l’une des nombreuses écoles de haut niveau qui l’ont recruté pour venir dans la promotion 2025 ou 2026.

“Depuis l’âge de 7 ans, l’un de mes objectifs a été de jouer au football en Division I”, a déclaré Lewis à ESPN. “Grâce à un travail acharné et à des sacrifices, cet objectif est devenu une réalité. J’ai eu la chance de connaître deux bonnes saisons sous la direction de l’entraîneur Joey King et je suis convaincu qu’après la saison à venir, je serai prêt à concourir au niveau supérieur.

“Donc, après beaucoup de prières et de discussions avec ma famille, mes entraîneurs et mes entraîneurs, je serai reclassé dans la promotion 2025.”

Lewis est tellement talentueux qu’il pourrait être le joueur de lycée le mieux classé d’ESPN dans la promotion 2025 ou 2026.

On s’attend à ce qu’il soit classé n°1 de la promotion 2025 dans le prochain classement d’ESPN, à sa sortie le 29 janvier. Dans le classement d’août d’ESPN des espoirs de lycée, quelle que soit la classe, Lewis s’est classé devant le meilleur joueur actuel de la promotion 2025, le quart-arrière Bryce Underwood, qui s’est récemment engagé auprès de LSU.

En deux saisons à Carrollton High School (Géorgie), Julian Lewis a totalisé 7 212 yards, 96 touchdowns et complété près de 66 % de ses passes. John David Mercer-USA TODAY Sports

Ce n’est pas surprenant pour un joueur de sa stature, Lewis a reçu des offres des meilleurs programmes du sport : Alabama, Géorgie, Michigan, Ohio State, Texas et Oregon. Lewis, 16 ans, est également la rare recrue du lycée à s’être bâti une solide réputation nationale en dehors des cercles de recrutement, puisqu’il compte déjà 131 000 abonnés sur Instagram.

King a également entraîné le quart-arrière des Jaguars de Jacksonville, Trevor Lawrence, lorsqu’il était au lycée. Le talent de Lewis a été comparé à celui de Lawrence et de Justin Fields, originaire de Géorgie, au même âge.

King a déclaré à ESPN l’année dernière à propos de Lewis : “J’ai eu le privilège d’entraîner Trevor Lawrence. Il est dans la même catégorie que Trevor. Ses compétences et son talent dans les bras sont définitivement avancés pour son âge.”

En deux saisons au lycée, il a lancé un total de 7 212 verges, 96 touchés et complété près de 66 % de ses passes. Cette année, il a lancé 48 touchés et seulement deux interceptions, contre 12 il y a un an.

Lewis était devenu le visage de l’argumentation permettant aux athlètes des lycées géorgiens d’obtenir des contrats NIL, une règle adoptée dans l’État début octobre.

Il aura désormais une saison supplémentaire au lycée en Géorgie avant d’entrer dans le monde universitaire. L’USC n’a pas d’engagement de quart-arrière dans la promotion 2025. Plus de la moitié des meilleurs quarts-arrière de cette classe – quatre des cinq principales menaces doubles et six des 10 meilleurs passeurs de poche – se sont déjà engagés verbalement.