La meilleure promotion absolue de T-Mobile est de retour pour une durée limitée

T Mobile fait quelque chose que je suis sûr qu’ils n’ont jamais fait auparavant. Ils offrent à nouveau un abonnement gratuit à MLB TV pour la saison de baseball de cette année, une valeur de 139 $ à tous les clients nouveaux et existants.

Pour ceux qui ont raté la première fois, la promotion sera en direct à partir 23 mai et jusqu’au 17 juillet dans l’application T-Mobile Tuesdays. Les clients n’ont généralement qu’une seule chance de profiter de cette offre, mais afin de promouvoir le fait d’être le meilleur transporteur pour les fans de sport, nous y revoilà. Vous n’entendrez personne se plaindre, c’est une offre stellaire.

En plus de cette nouvelle, T-Mobile a annoncé que pour tout client qui passe à T-Mobile pour un forfait Go5G Plus, il peut obtenir 200 $ via une carte prépayée virtuelle pour chaque ligne qu’il apporte à un autre forfait de streaming sportif de leur choix. . Nous ne savons pas s’il y a réellement quelque chose qui vous empêche de dépenser de l’argent pour autre chose, mais T-Mobile aimerait apparemment le voir utilisé pour quelque chose lié au sport.

Quoi qu’il en soit, le baseball gratuit est de retour pour le deuxième tour, bébé !

// T Mobile