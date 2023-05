«La meilleure personne pour moi»: une femme tuée à vélo à Saskatoon se souvient chaleureusement en tant que lutteuse, enseignante et partenaire

On se souvient de Natasha Fox comme d’une athlète incroyable, d’une enseignante inspirante et d’une partenaire aimante.

La famille a identifié Fox, 33 ans, comme le cycliste qui a été tué mercredi après avoir été heurté par un camion de ciment sur College Drive.

« Elle était la meilleure personne pour moi », a déclaré Tod Fox, le mari de Natasha.

Natasha était enseignante dans les écoles catholiques du Grand Saskatoon et était également une athlète accomplie.

Tod a décrit Natasha comme quelqu’un avec un sens de l’humour méchant qui mettait son cœur et son âme dans tout ce qu’elle faisait.

Tod Fox et Natasha Fox sur une photo non datée. (Avec l’aimable autorisation de Tod Fox)

Il dit que sa plus grande passion était le sport auquel elle a consacré une grande partie de sa vie : la lutte.

Natasha a lutté pour les Huskies de l’Université de la Saskatchewan, a été nommée olympienne RBC en 2016 et a représenté le Canada sur la scène nationale pendant plus d’une décennie, plus récemment aux Championnats du monde 2021 à Oslo, en Norvège.

Natasha a même consacré son temps à former la prochaine génération d’athlètes, combinant son travail d’enseignante avec le sport qu’elle aimait.

Il y a à peine deux semaines, elle a aidé à organiser un tournoi de lutte et a fait venir des centaines d’étudiants.

Bien qu’elle ait pris sa retraite de la lutte compétitive il y a un an, Tod dit que Natasha a passé beaucoup de temps à entraîner.

« Elle aidait pour les préparatifs de dernière minute pour la charité et les essais pour d’autres lutteurs », a déclaré Tod.

« Elle n’était même pas en compétition, mais elle était là pour eux et son équipe. »

Communauté de catch en deuil

Les condoléances ont afflué après la mort tragique de Natasha.

Wrestling Saskatchewan, Wrestling Canada Lutte et Huskies Athletics ont tous offert leurs condoléances sur les réseaux sociaux.

« Les mots ne peuvent décrire les sentiments que nous avons aujourd’hui. Elle nous manquera beaucoup », a déclaré Tamara Medwidsky, directrice générale de Wrestling Canada Lutte, dans un communiqué.

Ceux qui l’ont connue à travers la lutte disent que la mort de Natasha est une perte qui les affectera personnellement et changera profondément la communauté de la lutte.

Shane Bradley a commencé à entraîner Natasha en 9e année et a travaillé avec elle tout au long de son parcours d’étudiante-athlète à l’Université de la Saskatchewan, puis lorsqu’elle a commencé à concourir sur la scène internationale.

En tant qu’entraîneur de haut niveau pour la Saskatchewan Wrestling et entraîneur-chef adjoint à l’Université de la Saskatchewan, Bradley a passé près de 20 ans à entraîner Natasha.

Il dit que Natasha était l’une des rares athlètes qui était extrêmement facile à coacher, avec laquelle il était agréable de travailler et qui se consacrait à encourager les autres à aimer le sport comme elle le faisait.

« Vous pouviez voir en elle les choses que vous vouliez voir chez tous les autres athlètes et, pour être honnête, toutes les autres personnes. Elle avait juste la joie de vivre », a déclaré Bradley mercredi.

Bradley a passé plus de 35 ans en tant qu’entraîneur et dit qu’il n’a jamais rencontré un athlète qui aimait le sport et sa communauté autant que Natasha.

« Les jeunes athlètes voulaient être comme elle, les athlètes seniors voulaient être autour d’elle, que ce soit, vous savez, dans ses propres équipes ici à Saskatoon ou même à l’échelle nationale et internationale. Elle a juste apporté cette étincelle à tout le monde », a déclaré Bradley.

Derrick Kunz, porte-parole des écoles catholiques du Grand Saskatoon, a également présenté les condoléances de l’organisation.

« Nous tous, à Greater Saskatoon Catholic Schools, sommes très attristés d’apprendre qu’un ami et collègue est décédé hier alors qu’il faisait du vélo à la suite d’un accident de voiture », a déclaré Kunz.

L’enquête se poursuit

L’accident mortel fait toujours l’objet d’une enquête par la police de Saskatoon.

Les enquêteurs ont déclaré que l’accident s’était produit vers 16 h 00 HNC au coin de Wiggins Avenue et College Drive, l’une des entrées principales de l’Université de la Saskatchewan.

Cela s’est produit aux heures de pointe sur l’un des tronçons les plus fréquentés de la ville.

La police a déclaré que la femme qui a été touchée, maintenant connue sous le nom de Natasha, est décédée sur les lieux.

Des fleurs marquent l’endroit où Natasha Fox, 33 ans, est décédée après avoir été heurtée par un camion de ciment. (Dan Zakreski/CBC)

Les deux enfants de Natasha étaient derrière elle à vélo. Ils étaient indemnes.

La circulation a été déviée pendant plusieurs heures pendant que la police reconstituait ce qui s’était passé.

James Arnold, membre du conseil d’administration d’un groupe de défense du vélo appelé Saskatoon Cycles, a déclaré qu’il avait eu quelques « appels rapprochés » à l’intersection où la femme est décédée.

Arnold a déclaré qu’il y avait des panneaux indiquant aux gens de partager la route avec des vélos, mais il ne pense pas que cette idée fonctionne.

« Nous sommes juste dans une situation où nous sommes vulnérables lorsque nous nous mêlons d’automobiles – et dans ce cas, un camion très lourd », a déclaré Arnold. « Nous ne connaissons pas les détails, mais c’est une tragédie que quelqu’un soit mort. C’est très grave.

« C’est vraiment un rappel tragique pour nous sur la vulnérabilité des personnes à vélo par rapport à celles qui sont dans des véhicules à moteur. »

La police a déclaré que l’accident de mercredi était la seule collision mortelle impliquant un cycliste sur les 35 collisions enregistrées depuis 2022.