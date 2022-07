La meilleure offre SSD PS5 ce premier jour est inférieure à la moitié du prix

Toutes les offres disponibles pour Amazon Prime Day ne sont pas incroyables, mais cette offre sur le SSD WD_Black SN850 compatible avec les consoles PS5 semble être une offre à ne pas manquer.

À 99,69 £ pour le 1 To avec un dissipateur thermiquevous permettant d’économiser près de 160 £ par rapport au RRP de 257,99 £ (bien qu’en toute honnêteté, son prix ait été inférieur à 200 £ presque toute cette année), le prix d’Amazon est actuellement imbattable – bien que vous deviez être un membre Prime pour en profiter – ou juste Inscrivez-vous pour un essai gratuit.

Achetez le WD_Black SN850 1 To sur Amazon pour 99,69 £

Assurez-vous d’acheter un modèle avec le dissipateur thermique – vous en avez besoin si vous avez l’intention d’installer le SSD dans votre PS5, alors n’essayez pas d’économiser de l’argent en sautant.

Hier, Scan battait en fait le prix d’Amazon, alors qu’aujourd’hui son la meilleure offre est de 101,99 £ – très légèrement supérieur à celui d’Amazon. Vous bénéficierez de la livraison gratuite et n’avez pas besoin d’être membre d’Amazon Prime, bien sûr.

Si vous attendiez d’acheter un SSD pour votre PlayStation 5, voici une chance incroyable, quel que soit le modèle et le détaillant que vous choisissez.

Si vous voulez le modèle 500 Go moins cher, Amazon a également un prix décent pour cela à 63,59 £pourtant Ebuyer a égalé ce prix si tu préfères. Le modèle 2 To est également disponible à 279,99 £bien que ce ne soit pas aussi bon qu’il n’y paraît – Western Digital vient d’annoncer une version mise à jour du SSD qui se vendra 289 £ à 2 To, donc le prix actuel n’est qu’une économie de 10 £.

Achetez le WD_Black SN850 500 Go sur Amazon pour 63,59 £

Aux Etats-Unis? Les offres ne sont pas aussi bonnes, mais vous pouvez prendre le Modèle 1 To pour 140,99 $ ou la Option 2 To à 282,82 $ – les deux avec un dissipateur thermique.

Nous avons attribué au SN850 8/10 dans notre examen complet et les caractéristiques de notre meilleur tableau SSD, mais deux des choses qui l’empêchent d’obtenir un score plus élevé sont le manque de dissipateur thermique en standard et sa capacité à fonctionner à chaud sans un.

Ce n’est pas un problème avec ces offres, alors insérez ce SSD dans votre PS5 et vous chargerez des jeux en un rien de temps grâce à la vitesse de lecture de 7000 Mo/s. Cela signifie qu’il est certifié pour une utilisation PS5 et bien que vous puissiez dépenser moins sur un lecteur externe, vous ne pouvez pas exécuter de jeux PS5 directement à partir de celui-ci, uniquement sur PS4.

Lorsque vous avez votre SSD, consultez notre guide pour savoir comment l’installer sur votre PS5.