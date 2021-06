La meilleure offre NVIDIA SHIELD TV pour Prime Day

NVIDIA ne vend pas souvent ses produits SHIELD TV, alors quand ils le font, vous devez vous y jeter. Aujourd’hui, dans le cadre d’Amazon Prime Day, le SHIELD TV qui se place parfaitement derrière votre téléviseur, tout en réussissant à mettre à niveau tout le contenu et à fonctionner comme une petite bête de tube, est à 25 $ de réduction.

Je sais que cela peut ne pas sembler être une remise énorme, mais c’est la plus importante que nous ayons vue depuis un certain temps, sinon jamais. Nous avons eu 20 $ de rabais pendant les vacances, alors oui, 25 $ de rabais est plus agréable.

Cette version tube du SHIELD TV est sortie puis revue en 2019. Nous l’aimons toujours autant aujourd’hui qu’à l’époque. NVIDIA met constamment à jour ses produits SHIELD, nous offrant l’une des meilleures expériences Android TV. Il a même eu un changement d’interface utilisateur décent la semaine dernière et la prise en charge d’Apple TV la semaine précédente.

Le prix chutera à 124,99 $ lorsque vous l’ajouterez au panier.