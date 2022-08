La meilleure offre Galaxy Z Flip 4: 900 $ de rabais plus des cadeaux

Comme avec la Galaxy Watch 5 Pro et le Galaxy Z Fold 4, la meilleure offre Galaxy Z Flip 4 passera par Samsung, du moins pour commencer. Si vous cherchiez à acheter les derniers petits pliables, le magasin Samsung offre une remise instantanée sur la reprise, un étui gratuit, une mise à niveau de la mémoire et un crédit de 200 $ à dépenser sur d’autres produits. C’est celui sur lequel sauter.

Si vous cliquez sur ce lien Galaxy Z Flip 4 et magasinez un peu, vous verrez toutes les différentes promotions que Samsung regroupe. Cela commence par la sélection du modèle, où nous recommandons généralement la version déverrouillée. Cette version fonctionne avec n’importe quel opérateur et est exempte de bloatware, sans tous les fichiers inutiles supplémentaires que Verizon, T-Mobile ou AT&T pourraient essayer de charger dessus.

À partir de là, vous choisirez le stockage, et Samsung vous met à niveau gratuitement de 128 Go à 256 Go. C’est une valeur de 60 $.

Ensuite, c’est l’heure du choix des couleurs, et regardez, l’option graphite est toujours agréable, mais même certaines des couleurs exclusives Bespoke sont également expédiées vers le 26 août. Eh bien, ils le font pour le moment. Les options vertes ou blanches sont ravissantes.

Après le choix des couleurs, vient l’heure de la reprise. Selon le téléphone, Samsung pourrait vous offrir jusqu’à 900 $ de réduction instantanée sur votre nouveau Galaxy Z Flip 4. Si vous avez un Galaxy Z Flip 3 ou un Galaxy S22 Ultra à vous séparer, ce sont vos 900 $ d’options. Un Galaxy Z Fold 3 rapporte 825 $, un Galaxy S22+ obtient 775 $ et un ancien Galaxy S20 FE obtient en quelque sorte 700 $ (?). Ces valeurs de reprise sont généralement les plus élevées à ce moment de précommande.

Continuez à faire défiler et vous pourrez ensuite choisir une coque en silicone gratuite pour votre Flip 4 en plusieurs couleurs. Samsung propose gratuitement le blanc, le noir, le kaki, le bleu arctique, le bleu marine, le rose et le violet bora – il vous suffit d’en choisir un.

Maintenant, une fois que vous avez cliqué sur le bouton de précommande maintenant en bas, vous êtes redirigé vers la page de l’ensemble, où vous avez jusqu’à 200 $ à dépenser en crédits sur des accessoires comme la Galaxy Watch 5 Pro, Galaxy Buds 2 Pro, plus étuis, bracelets de montre, chargeurs, etc. Ces crédits ne sont valables que lorsque vous passez à la caisse et ne seront pas disponibles plus tard, vous devez donc en quelque sorte décider tout de suite.

Obtenez-le avant que ces délais de livraison ne commencent à glisser.

Précommandez maintenant : Galaxy Z Flip 4