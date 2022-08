La meilleure offre Galaxy Watch 5 Pro

Maintenant que vous avez vu tous les détails du lancement de la Galaxy Watch 5 et de la Galaxy Watch 5 Pro, vous voulez probablement savoir qui a la meilleure offre de précommande. Pour le moment, je miserais sur le fait que Samsung offre le meilleur en raison de son plan d’échange, du crédit inclus à dépenser pour les accessoires et du chargeur gratuit qu’ils ajoutent.

À partir d’aujourd’hui et jusqu’au 25 août, si vous précommandez une Galaxy Watch 5 Pro ou Galaxy Watch 5, vous obtiendrez un crédit de 50 $ à utiliser pour d’autres accessoires Galaxy, comme des bracelets de montre supplémentaires. Samsung lance également un duo de chargeurs sans fil gratuit pour vous permettre de recharger à la fois votre téléphone actuel et votre nouvelle montre 5. Et pour couronner le tout, ils vous offriront jusqu’à 165 $ de réduction instantanée sur une Galaxy Watch 5 ou 240 $ sur une Galaxy Watch 5 Pro si vous échangez une autre montre connectée (Galaxy Watch 4 Classic).

Voici à quoi ressemble la meilleure offre Galaxy Watch 5 :

Jusqu’à 165 $ ou 240 $ de rabais sur une Galaxy Watch 5 ou Watch 5 Pro avec échange

Crédit Samsung de 50 $ à dépenser en accessoires

Duo chargeur sans fil gratuit

Si vous acceptiez cette offre, vous pourriez obtenir un Galaxy Watch 5 pour aussi peu que 114 $ ou un Galaxy Watch 5 Pro pour 209 $plus les cadeaux.

Si nous voyons quelqu’un en tête de cette offre, nous ne manquerons pas de le mettre à jour et de vous le faire savoir.