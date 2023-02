La meilleure offre Galaxy S23 Ultra de Samsung est difficile à atteindre

Regarder notre vidéo pratique Galaxy S23 Ultra vous donnera un aperçu de toutes les offres de la nouvelle ligne téléphonique de Samsung. La lecture de nos articles, y compris la liste officielle des spécifications, devrait vous dire la plupart du reste avant la publication de notre examen. Mais regardez, les précommandes sont ouvertes maintenant et cela signifie que les meilleures offres sont disponibles maintenant. Vous ne voudrez peut-être pas attendre que nous terminions les tests, alors parlons du meilleur prix que vous pouvez obtenir.

Le magasin de Samsung, qui ne devrait pas surprendre les lecteurs de longue date, a le meilleure offre sur le Galaxy S23 Ultra, Galaxy S23+ et Galaxy S23. La combinaison d’une valeur d’échange élevée pour un certain nombre de téléphones, plus la valeur de votre échange étant utilisée comme un crédit/remise instantané, et une mise à niveau de stockage avec un crédit instantané à dépenser sur d’autres biens, rend difficile de les surpasser . Cela se produit chaque année.

Voici la meilleure offre Galaxy S23 Ultra dans notre esprit :

Économisez jusqu’à 830 $ sur le Galaxy S23 Ultra : Obtenez une mise à niveau de stockage gratuite et jusqu’à 500 $ de réduction en crédit d’échange instantané. Vous pouvez couronner le tout avec 100 $ de crédit Samsung à dépenser sur d’autres goodies plus un autre bonus de 50 $.

Ce lien ici vous obtient le crédit complet de 150 $ et la meilleure offre.

Parce que nous savons que vous ne voulez pas tous un Galaxy S23 Ultra et préféreriez plutôt un Galaxy S23 ou Galaxy S23+, nous avons également ce que nous pensons être la meilleure offre sur ces téléphones. Et pour être clair, je profiterai de l’offre Galaxy S23+. Était un grand fan du S22 + et cela semble avoir de solides améliorations, et les valeurs de reprise sont les plus élevées que nous sommes susceptibles de voir.

Voici la meilleure offre Galaxy S23 dans notre esprit :

Économisez jusqu’à 620 $ avec le Galaxy S23 ou S23+ : Obtenez une mise à niveau de stockage gratuite et jusqu’à 350 $ de réduction en crédit d’échange instantané. Vous pouvez ensuite couronner le tout avec 100 $ de crédit Samsung plus un autre bonus de 50 $ avec notre lien.

Ce lien ici vous obtient le crédit complet de 150 $ et la meilleure offre.

Nous en verrons d’autres avec des accords d’échange, comme Best Buy et les opérateurs, mais presque personne n’offre la remise instantanée que propose Samsung. C’est pourquoi nous continuons à aimer le plus leurs offres au moment du lancement comme celui-ci. Une remise de reprise instantanée signifie que vous payez beaucoup moins aujourd’hui. Ils vous demandent simplement d’envoyer votre échange une fois que votre nouveau Galaxy S23 est arrivé pour confirmer que vous ne mentiez pas, puis tout va bien. Tout le monde vous demande d’envoyer votre téléphone, puis d’attendre des semaines pour être remboursé. Le programme d’échange de Samsung est tout simplement le meilleur.

Pour récapituler, le Galaxy S23 Ultra à la caisse est une mise à niveau de stockage gratuite, 500 $ de réduction en crédit d’échange instantané et 150 $ en crédit Samsung à dépenser en accessoires. Pour les Galaxy S23 + et S23, vous envisagez une mise à niveau de stockage gratuite, 350 $ de réduction avec un crédit d’échange instantané et 150 $ de crédit Samsung pour d’autres choses.

Liens vers les offres Samsung: Galaxy S23 Ultra | Galaxie S23/S23+