La meilleure offre de téléphone débloqué de Prime Day est cette remise Pixel 6

Cette histoire fait partie Journée Amazon Primele guide de Crumpe pour tout ce que vous devez savoir et comment trouver les meilleures offres.

La GooglePixel 6 est une option de smartphone économique qui ne lésine pas sur la fonction simplement parce qu’elle est proposée à un prix décent. Il possède de nombreuses fonctionnalités intéressantes, notamment un appareil photo puissant, un grand écran et une batterie longue durée. De plus, il exécute la dernière version d’Android – et le fera pendant au moins cinq ans, promet Google – ce qui en fait un excellent choix pour tous ceux qui cherchent à mettre à niveau leur appareil actuel.

Avec un prix de départ de 499 $, Amazon a quelques gros devant Premier jourqui débutera le 12 juillet. Si vous voulez mettre la main sur l’un des meilleurs téléphones Android l’argent peut acheter, attraper un Pixel 6 alors qu’ils sont en vente pour 100 $ de moins que le prix catalogue.

Deux tailles et couleurs sont disponibles dans le cadre de cette offre, avec le va pour 499 $ et le pour 599 $. En termes de conception, de puissance, de fonctionnalités et de performances, ce téléphone est une grande amélioration par rapport au Pixel 5.

“C’est le téléphone Pixel que j’ai toujours voulu de Google”, a écrit Patrick Holland de CNET dans son Test du Pixel 6 en novembre. “Le Pixel 6 illustre le meilleur de ce que les services Google et Android 12 ont à offrir.”

Son écran de 6,4 pouces est fait de verre Corning Gorilla Glass Victus résistant, qui gardera votre téléphone bien protégé. Il est également classé IP68 pour protéger contre l’eau et la poussière. De plus, il y a un nouveau matériel de caméra amélioré, y compris une caméra arrière large de 50 mégapixels qui capture 150 % de lumière en plus que son prédécesseur.

Le propre processeur de Google, le Tenseur puce, offre d’excellentes performances et une longue durée de vie de la batterie qui s’adapte à vous et économise de l’énergie pour les applications que vous utilisez le plus lorsque vous êtes en déplacement. Et lorsque vous utilisez un chargeur Google USB-C de 30 watts branché sur une prise murale, vous pouvez profiter d’une charge rapide.

Une autre fonctionnalité intéressante activée par Tensor est Live Translate, qui vous aide à traduire les sous-titres vidéo, les chats privés et les messages et plus encore dans 55 langues directement sur votre téléphone sans avoir besoin d’applications ni même d’un accès Internet.

Et chaque téléphone de cette vente est déverrouillé, ce qui signifie que vous pouvez choisir le forfait de données et l’opérateur qui vous conviennent.