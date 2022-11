La meilleure nouvelle télévision à diffuser la semaine prochaine – de Willow à Three Pines

Que vous aimiez les thrillers à suspense ou les émissions festives amusantes, The Sun propose un aperçu complet des émissions et des films à voir absolument sur les différents services de streaming au cours des sept prochains jours.

Quel que soit votre bateau, il y en a pour tous les goûts à la télévision cette semaine.

QUOI DE NEUF

La colocation – Paramount+

primordial +

Flatshare la comédie romantique sur deux personnes qui tombent amoureuses via un post-it frappe Paramount + jeudi[/caption]

Lorsque l’infirmier londonien Leon (Anthony Welsh) se trouve dans l’obligation de lever un peu d’argent supplémentaire, il trouve un colocataire.

Mais il y a un hic : parce qu’il travaille la nuit, Leon concocte un arrangement où il a l’appartement d’une chambre pour lui seul entre 8 h et 20 h et son nouveau colocataire – la journaliste récemment larguée Tiffany (Jessica Brown Findlay) – l’obtient entre 20 h et 8 h. .

Et ce n’est pas tout – pour que ça marche, Leon décide que lui et Tiffany ne doivent jamais se rencontrer. Malgré cela, il ne faut pas longtemps avant que le couple – qui ne communiquait initialement que par des Post-it – soit attiré dans la vie de l’autre et, vous l’avez deviné, des étincelles volent.

Armé d’un concept gagnant et de performances lumineuses des deux protagonistes, il s’agit d’un régal romantique en six parties véritablement charmant et réconfortant, parfait pour des nuits douillettes. Et vous ne regarderez plus jamais un post-it de la même manière. .

Disponible jeudi

Saule – Disney+

Disney +

Le classique fantastique Willow fait son retour tant attendu sur Disney+[/caption]

Avec des aventures épiques telles que House Of The Dragon et Lord Of The Rings: The Rings Of Power qui envahissent nos écrans, quel meilleur moment pour que le classique fantastique Willow fasse son retour tant attendu ?

Suite du film original de 1988, cette nouvelle série spectaculaire nous réunit avec le petit mais intrépide sorcier Willow (Warwick Davis), alors que lui et un groupe hétéroclite de héros improbables se lancent dans une quête dangereuse pour sauver le monde.

Les détails de l’intrigue de la série sont un secret bien gardé, mais attendez-vous à de la magie, de l’aventure et des visages familiers qui reviennent.

Disponible mercredi

Le patient

Disney+

Steve Carell joue dans ce nouveau drame étoilé sur un patient fait prisonnier par l’un de ses patients[/caption]

Steve Carell joue dans ce thriller en 10 épisodes déchirant les nerfs en tant que psychothérapeute, Alan, qui a été fait prisonnier par l’un de ses patients, Sam (Domhnall Gleeson).

Il s’avère que Sam est un tueur en série et il veut qu’Alan se consacre à l’aider à freiner ses pulsions meurtrières. La captivité obligeant Alan à se plonger profondément dans ses propres problèmes refoulés, peut-il trouver un moyen d’arrêter Sam – et de sauver sa propre vie dans le processus ?

Intense, imprévisible et raconté dans des épisodes qui durent rarement au-delà de 20 minutes très gourmandes, attendez-vous à ce que The Patient entre dans votre tête – et y reste.

Disponible mercredi

L’amant de Lady Chatterley – Netflix

Cette dernière adaptation du roman notoirement racé – la plus récente date de 2015, et qui peut oublier la version de 1993 avec Joely Richardson et Sean Bean ? – met en vedette Emma Corrin dans le rôle de l’épouse frustrée de la classe supérieure Constance qui entame une liaison torride et scandaleuse avec le beau garde-chasse Oliver Mellors (Jack O’Connell).

Racé, visuellement ravissant et doté d’un camée soigné de nul autre que Joely Richardson, il est garanti de garder tout le monde au chaud pendant les mois froids d’hiver.

Disponible vendredi

Trois Pins – Amazon Prime

Amazon Premier

Alfred Molina joue dans une nouvelle série policière et policière[/caption]

Vous seriez pardonné de soupçonner qu’il existe une loi sur la télévision – un peu comme le service de jury – qui stipule que tous les acteurs doivent, à un moment donné de leur carrière, jouer un détective troublé.

Maintenant, Alfred Molina a été appelé, assumant le rôle d’un flic canadien, l’inspecteur en chef Armand Gamache, un résolveur de crime dévoué et sympathique du Québec dont le sens de la justice frotte souvent ses supérieurs dans le mauvais sens.

Lorsqu’une femme égocentrique du village apparemment idyllique de Three Pines est électrocutée dans des circonstances suspectes, Gamache est envoyée pour enquêter.

Mais avec tant d’habitants ayant des motifs de vouloir la mort de la victime, il a du pain sur la planche.

Tourné dans la nature sauvage et enneigée du Québec rural, et basé sur les romans de Louise Penny, c’est un agréable tarif de meurtre-mystère, avec une étincelle dans les yeux.

Disponible vendredi

Romesh Ranganathan : Le cynique – Netflix

Netflix

Romesh a obtenu son propre stand-up spécial sur Netflix[/caption]

Il doit y avoir quelque chose dans l’eau dans la ville de Crawley, dans le West Sussex. Non seulement c’est la ville natale des légendaires rockeurs sombres The Cure, mais c’est aussi la ville natale du légendaire comédien sombre Romesh Ranganathan.

Dans cette émission de stand-up unique, Romesh retourne au Crawley’s Hawth Theatre et offre à son public une routine agréablement grincheuse sur des choses qui l’ennuient, y compris ses enfants et les personnes qui ne comprennent pas son véganisme. C’est délicieusement dédaigneux.

Disponible mardi

Chevaux lents – Apple TV+

Apple TV

La série est basée sur les romans les plus vendus de Mick Herron[/caption]

Basée sur les romans les plus vendus de Mick Herron, la série suit Lamb (Gary Oldman) alors qu’il supervise un groupe d’agents découragés – les soi-disant Slow Horses du titre – qui ont été exilés à Slough House, la maison minable d’un département du MI5 pour toute personne jugée pas à la hauteur, ou qui a mal foiré.

Ceux-ci incluent River Cartwright (Jack Lowden), qui est parti à Slough House au début de la première série après avoir raté un exercice d’entraînement, Sid Baker (Olivia Cooke), Min Harper (Dustin Demri-Burns), Louisa Guy (Rosalind Eleazar) , l’assistant technique Roddy Ho (Christopher Chung) et Catherine Standish (Saskia Reeves), une alcoolique en convalescence qui a la tâche démoralisante de s’occuper de l’administrateur de Lamb.

La vie semble sombre pour les Slow Horses jusqu’à ce qu’ils tombent sur un complot effrayant impliquant des politiciens d’extrême droite et l’enlèvement d’un étudiant anglo-pakistanais.

Et avant longtemps, ils ont la chance de prouver qu’ils ne sont pas les échecs que le reste du MI5 – en particulier la directrice générale adjointe Diana Taverner (Kristin Scott Thomas) – croit qu’ils sont.

Atmosphérique, surprenant et bénéficiant d’une performance joyeusement bâclée de Gary Oldman, Slow Horses est un incontournable pour tous ceux qui préfèrent leurs drames d’espionnage un peu plus réalistes.

Saison 2 disponible vendredi





Top 5

Manifeste – Netflix

Instagram

Les fans de cette série dramatique surnaturelle sur les passagers d’un vol qui ont disparu à mi-chemin, pour réapparaître cinq ans et demi plus tard, sont sur le point d’obtenir toutes les réponses.

La première moitié de la série finale a atterri, avec Melissa Roxburgh et Josh Dallas à nouveau en tête du casting.

Tueur Sally – Netflix

Netflix

un autre docu-série Netflix à couper le souffle sur le vrai crime débarque[/caption]

En surface, le mari et la femme culturistes Sally et Ray McNeil ont eu un mariage heureux.

Mais comme le révèle ce trois parties choquant, à huis clos, leur relation était violente et abusive qui se terminerait par un meurtre. Une autre série documentaire Netflix à couper le souffle sur le vrai crime.

Les Pères Noël – Disney+

Disney+

La série dérivée amusante du film festif classique est à regarder[/caption]

Cela commence à ressembler à Noël, grâce à cette amusante série dérivée des films festifs classiques.

Il est le Père Noël depuis près de 30 ans, mais Scott Calvin (Tim Allen) commence à se demander s’il est temps de raccrocher le fameux chapeau rouge. Cue une recherche épique pour son remplaçant.

Trois mères, deux bébés et un scandale – Amazon Prime

Amazon Premier

Ce documentaire sur le scandale de l’adoption de “l’argent pour les bébés” nous rappelle à quel point Internet peut être obscur[/caption]

Lorsque le couple gallois Judith et Alan Kilshaw ont tenté d’acheter des jumeaux aux États-Unis en 2001, cela est devenu un scandale mondial.

Cette série documentaire en trois parties revient sur l’histoire en parlant à Judith, la mère des jumelles Tranda et Vickie Allen, qui ont affirmé que les bébés lui avaient déjà été vendus.

Yellowstone – Paramount +

Paramount+

La cinquième saison de la saga familiale extrêmement populaire a atterri sur Paramount +[/caption]

La cinquième saison de la saga familiale extrêmement populaire est arrivée, avec le charismatique patriarche John Dutton (Kevin Costner) impatient de devenir gouverneur du Montana. Mais avec des ennemis planant et des drames continus sur le ranch, lui et le clan sont prêts pour une autre course cahoteuse.

