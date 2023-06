La meilleure nouvelle télévision à diffuser la semaine prochaine – de The Witcher à Hijack

Une NOUVELLE semaine ne peut signifier qu’une chose : une multitude de nouvelles émissions de télévision qui vous attendent, prêtes à être diffusées.

The Sun’s TV Mag a compilé une liste des émissions les plus récentes et les plus importantes sur lesquelles vous pouvez commencer à regarder à partir de cette semaine.

NETFLIX

Le sorceleur

FANTAISIE Disponible à partir de jeudi

Inconnu, clair avec bureau photo

The Witcher a une nouvelle avance cette saison[/caption]

Lorsqu’il a été annoncé l’année dernière qu’Henry Cavill ferait ses adieux à The Witcher après cette troisième saison, il y a eu un tollé parmi les fans. Comment feraient-ils face sans obtenir leur dose habituelle du beau Britannique en tant que Geralt aux cheveux sauvages, brandissant une épée et tuant des monstres? Il reste à voir si Liam Hemsworth – qui reprendra le rôle du personnage à partir de la saison quatre – parviendra à combler le vide, mais d’ici là, il reste huit nouveaux épisodes avec Henry à apprécier. Et ils promettent d’être toujours aussi bourrés d’action, sanglants et exagérés, Geralt et Yennefer essayant de protéger Ciri du danger constant qui se cache à chaque coin de rue sur le continent. Comme c’est souvent le cas ces jours-ci, la saison est publiée en deux lots. Le premier, qui débarque cette semaine, nous offre cinq épisodes de plaisir magique et anti-monstre; le second, composé de trois épisodes, sortira le 27 juillet. Obtenez-le pendant qu’il fait chaud.

Matilda la comédie musicale de Roald Dahl

FILM Disponible à partir de dimanche

DAN SMITH / NETFLIX

Mathilde est arrivée sur Netflix[/caption]

Nous avons dû attendre longtemps pour que ce film musical à succès arrive sur Netflix, et si vous n’avez pas encore réussi à le regarder ailleurs, vous êtes dans un régal magique. Rempli de chansons vraiment mémorables – qui ont été écrites par le comédien australien Tim Minchin et magnifiquement interprétées par la jeune distribution – c’est une adaptation drôle, fantastique et émouvante du classique de Roald Dahl. Oh, et nous n’avons même pas mentionné la magnifique performance de la star irlandaise en devenir Alisha Weir dans le rôle de Matilda, ou les virages brillamment terrifiants mais formidables d’Emma Thompson dans le rôle de la redoutable Miss Trunchbull et de Stephen Graham dans celui de l’horrible père de Matilda, Monsieur Wormwood. La peine d’attendre.

Courir Lapin Courir

FILM Disponible à partir de mercredi

Alamy

Sarah Snook joue dans ce nouveau spectacle[/caption]

Si vous pensiez que Sarah Snook avait du mal à gérer le terrifiant Logan Roy en tant que Shiv in Succession, ce n’est rien en comparaison de ce à quoi son personnage doit faire face dans cette horreur effrayante. Un peu déroutante, elle joue un médecin de la fertilité et une mère célibataire également appelée Sarah, dont la vie avec sa fille de huit ans commence à se dégrader lorsque l’enfant commence à agir de manière très étrange. Tout cela est-il lié à l’étrange disparition de la sœur de Sarah à l’âge de huit ans ? Ou est-ce que Sarah perd la tête ? Et qu’est-ce qu’il y a avec tous les lapins ? Une montre tendue mais agréable qui prouve que Sarah – qui a retrouvé son accent natal dans cette production australienne – a beaucoup plus de cordes à son arc que Succession seule.

Nimona

ANIMATION POUR ENFANTS Disponible à partir de vendredi

Inconnu, clair avec bureau photo

Cette animation présente des voix de la liste A[/caption]

Riz Ahmed et Chloë Grace Moretz prêtent leur voix à cette aventure qui se déroule dans un monde médiéval futuriste et nous présente Ballister Boldheart (Riz), un chevalier accusé d’un crime qu’il n’a pas commis. Par chance, il y a une personne qui peut l’aider à prouver son innocence et c’est Nimona (Chloé), une adolescente épris de malice qui semble attirer le danger et le chaos partout où elle va. Il n’y a qu’un seul problème : Nimona se trouve également être une créature métamorphe que Ballister a été entraînée à détruire. Mais avec tout le monde pour l’attraper, Ballister a-t-il le choix ? Une histoire épique d’amitié et d’acceptation.

Est-ce aussi du gâteau ?

REALITY Disponible à partir de vendredi

Inconnu, clair avec bureau photo

Cette émission Netflix est de retour pour une deuxième saison[/caption]

Si vous n’avez pas regardé la première saison de Is It Cake?, qu’est-ce qui vous a arrêté dans le monde rempli de ganache et recouvert de glaçage? Pour les non-initiés, cette émission de télé-réalité compétitive époustouflante et à couper le souffle prend un groupe de boulangers super talentueux et les met au défi de créer une série de gâteaux hyper réalistes qui ressemblent à des objets du quotidien, allant des sacs à main aux chaussures. L’objectif est de rendre leur création si réaliste que le panel de grands chefs et de célébrités ne puisse pas dire si c’est du gâteau ou de la vraie affaire. Et avec un pot de 120 000 $ à gagner, il vaut la peine d’être précis. La nouvelle saison accueille 10 autres boulangers, dont Elizabeth Rowe, d’origine britannique, qui seront chargés de recréer, entre autres objets, des gants de baseball, des toilettes et la Joconde ! Comme toujours, un contributeur quittera la compétition après chaque épisode et l’animateur loufoque Mikey Day supervise la folie miraculeuse.

Game On : L’essor irrésistible du sport féminin

DOCUMENTAIRE Disponible à partir de lundi

Inconnu, clair avec bureau photo

Le sport féminin au premier plan du documentaire[/caption]

La popularité et l’impact du sport féminin n’ont jamais été aussi grands, et ce nouveau documentaire explore les raisons de sa récente croissance et s’interroge sur ce que l’avenir nous réserve. Se concentrant sur des personnalités comme la joueuse de rugby professionnelle Poppy Cleall alors qu’elle se prépare pour la Coupe du monde 2022 et enquêtant sur l’héritage de triomphes tels que la victoire des Lionnes à l’Euro 22, c’est une célébration d’une nouvelle génération de modèles et d’une ère où l’égalité des sexes est en tête de l’ordre du jour. Avec des interviews de Dame Tanni Grey-Thompson, Denise Lewis, Clare Balding, Kelly Smith, Laura Woods et bien d’autres, c’est fascinant et important.

APPLE TV+

Détourner

THRILLER Disponible à partir de mercredi

Inconnu, clair avec bureau photo

Idris Elba prend la tête de Hijack[/caption]

Lorsqu’un groupe armé de terroristes prend le contrôle d’un vol de Dubaï à Londres, les passagers sont naturellement terrifiés. Mais heureusement, il y a une personne à bord qui pourrait peut-être sauver la mise : Sam, joué par Idris Elba. « Donc, il doit être une sorte d’agent secret hautement qualifié et infiltré ? » vous pensez probablement. Non! Mieux que cela, Sam est un négociateur d’entreprise de haut niveau hautement qualifié, qui décide de découvrir si ses compétences sont transférables à un incident terroriste international à des dizaines de milliers de mètres dans les airs. Oui, Hijack est un peu idiot, mais la mise en place fonctionne à merveille et au fur et à mesure que les événements se déroulent – ​​en temps réel, sur sept épisodes – c’est tellement tendu que vous pouvez ressentir la peur et la paranoïa des passagers. Comme toujours, Idris est génial, soutenu par une solide distribution de soutien, qui comprend Eve Myles et Max Beesley. Mais soyez prévenu : toute personne déjà nerveuse à l’idée de voler pourrait trouver cela turbulent.

VIDÉO PRINCIPALE

Jack Ryan de Tom Clancy

ACTION Disponible à partir de vendredi

Photo: Jan Thijs

Prime Video a une toute nouvelle saison de cette émission populaire[/caption]

Habituellement, nous devons attendre longtemps avant qu’un spectacle très apprécié livre une nouvelle saison très attendue, mais ce n’est pas le cas avec ce quatrième et – sanglot ! – dernière série de Tom Clancy’s Jack Ryan, qui arrive six mois après la fin de la troisième saison. Maintenant, le directeur adjoint par intérim de la CIA, Jack (John Krasinski) fait face à sa mission la plus dangereuse à ce jour car il a pour mission de détecter la corruption interne, et bien sûr, il découvre bientôt une série d’opérations secrètes qui menacent la sécurité nationale. Mais le pire est à venir, lorsqu’une organisation terroriste dangereuse et un cartel de la drogue sont jetés dans le mélange. La série en six épisodes prend vie cette semaine avec une double facture, avec deux épisodes hebdomadaires par la suite.

DISNEY+

9-1-1 : Étoile solitaire

DRAMA Disponible à partir de mercredi

Inconnu, clair avec bureau photo

Rob Lowe joue dans ce spectacle Disney +[/caption]

Si vous étiez l’un des nombreux fans à se gratter la tête lorsque cette émission a pris une pause inopinée en avril, au milieu de la quatrième saison, eh bien… ne grattez plus. Oui, le pompier dur mais troublé Owen (Rob Lowe) est de retour, prêt à mener son équipe dans des situations de vie ou de mort plus dramatiques, tout en jonglant avec le fait d’être le père de TK (Ronen Rubinstein) et en gérant son cancer du poumon. Alors que nous rejoignons l’équipe, il semble que la romance soit à l’horizon pour Owen, qui s’entend avec une riche et belle héritière milliardaire. Pendant ce temps, Tommy (Gina Torres) est forcé à contrecœur de demander l’aide du retour de Pearce et de son équipe d’ambulanciers paramédicaux privés.

PARAMONT+

Économie domestique

COMÉDIE Disponible à partir de jeudi

Inconnu, clair avec bureau photo

Paramount+ vous fera rire avec celui-ci[/caption]

Oubliez la famille Roy dans Succession, si vous voulez rencontrer des frères et sœurs vraiment dysfonctionnels et qui se chamaillent éternellement, ne cherchez pas plus loin que Tom (Topher Grace), Sarah (Caitlin McGee) et Connor (Jimmy Tatro) de Home Economics. Le trio qui se chamaille – chacun menant des vies assez différentes et avec des niveaux de réussite financière variables – revient cette semaine pour une troisième série de comédies familiales relatables et bruyantes. Les 13 épisodes seront disponibles pour se gaver, mais la saison démarre avec un voyage en famille très mouvementé à Disneyland et une révélation que le nouveau patron de Tom n’est autre que le petit frère Connor. Oh cher.

WOW présente Plus

Drag Race France

REALITY Disponible à partir de vendredi

Inconnu, clair avec bureau photo

Drag Race frappe la France cette fois-ci[/caption]

Oh la la! Se pavanant audacieusement sur nos écrans pour une deuxième série spectaculaire, voici l’incarnation française du concours de drag à la conquête du monde. Nicky Doll sera à nouveau notre hôte, rejointe par le jury composé de l’actrice et animatrice de télévision Daphné Bürki, et du DJ français et activiste LGBTQ+ Kiddy Smile. Quant aux reines, elles forment une collection typiquement française colorée et confiante : Kitty Space, Mami Watta, Cookie Kunty, Ginger Bitch, Keiona, Moon, Piche, Punani, Rose, Sara Forever et Vespi. Nous avons hâte d’avoir un Eiffel de ce lot en action.

GLAND TV

Cannes Confidentiel

CRIME Disponible à partir de lundi

© 2023 Acorn Media Enterprises LLC et AMC Film Holdings LLC. Tous les droits sont réservés.

Cannes Confidential sera diffusé sur Acorn TV[/caption]

La belle, bling-tastique et ensoleillée Côte d’Azur sert de toile de fond à cette nouvelle série policière glamour, qui suit une femme flic idéaliste, Camille (Lucie Lucas), qui se retrouve à contrecœur à faire appel à l’ex-escroc Harry (Jamie Bamber) pour aider à résoudre une série de meurtres – et pour l’aider à libérer le chef de la police fromer des accusations de corruption. Inévitablement, des étincelles jaillissent entre ce duo improbable de combattants du crime, qui n’arrive pas à décider s’ils se détestent ou s’aiment. Ajoutez beaucoup d’action et une chimie indéniable entre les pistes, et vous avez une nouvelle obsession procédurale de la police.

ITVX

Douze singes

SCI-FI Disponible à partir de jeudi

Inconnu, clair avec bureau photo

ITVX aura des fans saisis par 12 singes[/caption]

Le film classique des années 90 de Terry Gilliam du même nom fournit la base de ce thriller de voyage dans le temps acclamé, qui s’est déroulé à l’origine entre 2015 et 2018. ITVX a capturé les quatre saisons, nous donnant la chance de nous gaver de l’obscurité, de la dystopie et de plusieurs chronologies. aventures de James Cole (Aaron Stanford), un charognard de l’année 2043 qui est renvoyé en 2015 afin d’empêcher la libération d’un virus mortel par un groupe sinistre connu sous le nom d’Armée des 12 singes, un virus qui a entraîné la mort de sept milliards de personnes. Aidé par la virologue Cassie Railly (Amanda Schull), Cole tente de traquer le chef de l’ombre de l’armée, tout en gardant une longueur d’avance sur ses ennemis en 2043. Passionnant.