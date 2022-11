La meilleure nouvelle télévision à diffuser la semaine prochaine – de Spirited à 1899

VOUS VOULEZ la meilleure télévision à diffuser cette semaine? The Sun’s TV Mag a ce qu’il vous faut.

De nouveaux documentaires à une comédie et même un film de Noël, voici ce que vous devriez vérifier au cours des sept prochains jours.

Quoi de neuf?

Fougueux – AppleTV+

Apple TV

Les stars fougueuses Ryan Reynolds et Will Ferrell[/caption]

Allez, il n’est jamais trop tôt pour se mettre dans l’ambiance de Noël. Et si vous êtes d’humeur pour quelque chose qui vous fasse vous sentir joyeux, comme le Père Noël, ce film est garanti.

Mettant en vedette le duo de rêve de Will Ferrell et Ryan Reynolds, cette comédie musicale pétillante et festive prend A Christmas Carol et le bouleverse. Chaque année, le Fantôme du Cadeau de Noël (Will) choisit un misérable untel pour qu’il soit réformé par la visite des trois célèbres esprits.

Mais ce Noël, il choisit le mauvais Picsou, Clint Biggs (Ryan), et avant longtemps, le Fantôme est obligé d’examiner son propre passé, présent et futur. Mettant également en vedette Octavia Spencer, il s’agit d’un pressie de Noël magique qui chante et danse.

Disponible vendredi

Yellowstone – Paramount +

Rex

Kevin Costner joue dans Yellowstone[/caption]

Absolument énorme aux États-Unis, Yellowstone est de retour pour sa cinquième série tant attendue. Si vous n’avez pas encore sauté à bord de ce drame de mastodonte, voici un bref récapitulatif : l’émission relate les épreuves et les tribulations de la famille Dutton – dirigée par le patriarche coriace John Dutton (Kevin Costner) – qui possède le plus gros bétail ranch aux États-Unis.

Alors que nous rejoignons l’action, John semble prêt à remporter l’élection du gouverneur de l’État. Pendant ce temps, Beth (Kelly Reilly) a son frère Jamie (Wes Bentley) sous son contrôle, après avoir pris des photos incriminantes de lui avec le cadavre de Garrett.

Quiconque aime les sagas familiales épiques mais granuleuses qui mélangent des éléments de westerns et de drames criminels devrait certainement se mettre en selle.

Disponible lundi

Illimité avec Chris Hemsworth – Disney+

AFP

Chris Hemsworth devant ce nouveau spectacle[/caption]

De nouvelles recherches scientifiques changent radicalement ce que nous savons sur le corps humain, ce dont il est capable et s’il nous est possible d’inverser le processus de vieillissement.

Et dans cette série pleine d’adrénaline, Thor lui-même – alias Chris Hemsworth – met cette recherche de pointe à l’épreuve, subissant six défis épiques, physiquement et mentalement exigeants, dans l’espoir d’apprendre comment étendre la santé, la force et l’intellect humains et comment vivre mieux plus longtemps.

Chris la décrivant comme “une bataille contre ce que le temps peut nous faire”, c’est une montre exaltante.

Disponible mercredi

1899 – Netflix

Un casting paneuropéen fabuleux – dont Emily Beecham et Aneurin Barnard – joue dans cette série d’horreur mystérieuse d’époque magnifiquement sombre et captivante des créateurs de Dark.

Un groupe d’immigrants voyageant sur un bateau à vapeur de Londres à New York est secoué lorsqu’ils découvrent un navire effrayant et apparemment abandonné à la dérive dans l’océan Atlantique – un navire qui a disparu depuis des mois.

Bientôt, des choses étranges et terrifiantes commencent à se produire, les laissant tous craindre pour leur vie.

Disponible jeudi

Mort pour moi – Netflix

PA

La dernière série de Dead to Me est arrivée sur Netflix[/caption]

Les comédies noires ne deviennent pas beaucoup plus noires que cette émission américaine primée qui se concentre sur deux femmes – Jen (Christina Applegate) et Judy (Linda Cardellini) – qui se sont liées à un groupe de soutien au deuil, pour découvrir que le défunt mari de Jen a été tué par Judy dans un accident avec délit de fuite.

D’une manière ou d’une autre, la paire a réussi à trouver un moyen de traverser cette révélation choquante, et cette semaine, la troisième et dernière série arrive. La dernière fois que nous étions avec eux, Jen et Judy venaient d’être impliqués dans un accident de voiture causé par l’intérêt amoureux intermittent de Jen, Ben (James Marsden).

A quel point sont-ils blessés ? Jen fera-t-elle enfin face à la justice pour le meurtre de Steve ? Et Charlie réalisera-t-il que Judy a été impliquée dans la mort de son père ? Tout sera révélé.

Disponible jeudi

Effet de levier : Remboursement – ​​Amazon Freevee

IMDB

L’équipe Leverage est de retour[/caption]

L’équipe Leverage est de retour, prête à aider davantage d’opprimés lésés à se venger des méchants corrompus et puissants. Cette fois-ci, le gang – Sophie (Gina Bellman), Eliot (Christian Kane), Parker (Beth Riesgraf), Breanna (Aleyse Shannon) et Harry (Noah Wyle) – utilisent leurs talents pour affronter tout le monde d’un producteur de musique qui exploite sa position d’abuser des femmes, à un magnat du transport maritime qui a déversé des tonnes de déchets plastiques.

Ingénieux et doté d’un humour divertissant, c’est le mélange bourré d’action d’Ocean’s 11, New Tricks et The A Team dont vous n’aviez jamais réalisé que vous aviez besoin.

Disponible mercredi

Tulsa King – Paramount +

Brian Douglas/Paramount+

Sylvester Stallone est le tableau principal de cette nouvelle série[/caption]

Avec autant de drames construits sur les aventures brutales d’un gang du crime organisé, il est difficile de savoir lequel choisir lorsque vous recherchez des sensations fortes à la télévision. Heureusement, la nouvelle série en 10 épisodes Tulsa King se démarque de la foule intimidante et surpeuplée. Pourquoi? Deux mots : Sylvester Stallone.

Oui, le bon vieux Sly est le personnage principal de cette nouvelle série divertissante, jouant le rôle du chef de la mafia new-yorkaise Dwight ‘The General’ Manfredi, qui est sorti de prison après 25 ans, s’attendant à être accueilli à bras ouverts par son clan mafieux.

Cependant, au lieu d’une promotion pépère au sein du gang qu’il a protégé pendant son incarcération, sa récompense pour avoir gardé la bouche fermée est renvoyée au fond de l’au-delà – Tulsa, Oklahoma – pour créer une nouvelle branche de l’organisation.

Réalisant que sa loyauté envers la mafia n’est peut-être pas rendue, Dwight commence à rassembler son propre équipage, avec une seule chose en tête : la vengeance. En attendant, il reste la petite question d’essayer de se repérer après toutes ces années passées derrière les barreaux, dans une ville inconnue et souvent impitoyable.

Créée par l’homme du moment Taylor Sheridan (Yellowstone, 1883) et Terence Winter, qui était producteur exécutif sur Les Sopranos, la série mélange l’humour avec l’action percutante et la violence des gangsters.

C’est un véhicule idéal pour le charisme de Sly, tandis que les acteurs de soutien – qui comprennent Garrett Hedlund, Andrea Savage et Vincent Piazza – sont les fleurons parfaits pour sa capacité à basculer en un instant entre le charme facile et la véritable menace.

Alors, arrêtez de faire défiler tous ces autres spectacles et faites un voyage à Tulsa.

Disponible lundi





Top 5

Le Lotus Blanc 2 – Ciel & MAINTENANT

Alamy

Le Lotus Blanc est de retour pour une deuxième série[/caption]

Comment donner suite à une première série extrêmement acclamée ? Avec une deuxième saison encore plus convaincante, c’est comme ça. Oui, The White Lotus est de retour, avec un nouveau casting de vacanciers intrigants – plus le retour de Tanya (Jennifer Coolidge) – pour des manigances obscures et meurtrières en Sicile.

FIFA découvert – Netflix

Netflix

Cette docu-série met en lumière certaines des controverses impliquant l’instance dirigeante du football[/caption]

Alors que la Coupe du monde est sur le point de débuter au Qatar, cette série documentaire opportune met en lumière certaines des controverses dans lesquelles l’instance dirigeante du football a été mêlée au fil des ans. Se concentrant sur les luttes de pouvoir et la politique, il explore le côté le plus laid du beau jeu.

Savage X Fenty Vol.4 – Amazon Prime

Getty

Le défilé de mode annuel de Rihanna présente de grands noms[/caption]

L’extravagance annuelle de la mode, de la musique et des célébrités de Rihanna revient, mettant en vedette un éventail généralement impressionnant de noms célèbres, tous montrant les derniers styles Savage X Fenty. Les temps forts incluent les performances de Maxwell et Burna Boy, ainsi que les apparitions de Cara Delevingne et Irina Shayk.

Dubaï Bling – Netflix

Getty

Vous cherchez à vous perdre dans une autre nouvelle émission de télé-réalité fastueuse et glamour sur des personnes incroyablement riches et prospères ? Plongez ensuite dans cette série époustouflante, qui suit 10 millionnaires autodidactes vivant aux Émirats arabes unis. Rempli de bling et de beau folk, c’est un plaisir coupable gorgé de soleil.

Disjoncteurs – Apple TV+

Rex

Et si vous pouviez voyager dans le temps, contrôler vos parents ou créer un clone de vous-même pour faire toutes les choses ennuyeuses que vous ne voulez pas faire ? Cette série d’anthologies de science-fiction pour enfants chargée d’effets imagine sept fables futuristes qui captiveront l’imagination de tous les préadolescents de votre vie.

TV Mag est disponible gratuitement tous les samedis, uniquement dans The Sun.