La meilleure nouvelle télévision à diffuser la semaine prochaine – de mercredi à Rebekah vs Coleen: The Wagatha Trial

AVANT de plonger profondément dans les films de Noël, rappelez-vous qu’il y a encore beaucoup de nouvelles émissions de télévision à diffuser cette semaine.

Comme toujours, The Sun’s TV Mag est là pour fournir toutes les dernières informations sur ce qu’il faut regarder au cours des sept prochains jours.

Quoi de neuf

Mercredi – Netflix

AVEC LA COURTOISIE DE NETFLIX

Tim Burton est à l’origine de cette nouvelle série comique de mystère surnaturel brillamment sombre[/caption]

Les fans de cette famille réputée effrayante, loufoque, mystérieuse, effrayante et tous ensemble ooky vont se régaler. Le réalisateur légendaire Tim Burton prend les rênes de cette nouvelle série comique de mystère surnaturel brillamment sombre, qui suit les mésaventures au lycée de la fille adolescente dédaigneuse de Morticia et Gomez mercredi.

Après s’être fait expulser d’une autre école, Wednesday (Jenna Ortega) est inscrite – contre son gré – par les parents Morticia (Catherine Zeta Jones) et Gomez (Luis Guzman) à la sinistre Nevermore Academy, la même école où ils se sont rencontrés à l’adolescence. Une école pour “parias, monstres, monstres”, comme le dit un personnage, mercredi a même du mal à s’y intégrer, jusqu’à ce qu’une série de morts violentes la lance dans une mission pour découvrir qui ou quoi se cache derrière les meurtres.

Trempé dans un humour délicieusement sombre et impassible et éclaboussé de quantités glorieuses de gore, c’est tout ce que vous attendez d’un spin-off moderne de la famille Addams. Jenna se délecte du rôle de mercredi sarcastique et la série présente également de superbes camées de Gwendoline Christie en tant que professeur principal de Nevermore, le principal Weems et Christina Ricci – qui a joué mercredi dans les versions grand écran des années 90 de l’histoire – en tant que professeur primaire Marylin Thornhill.

Disponible – vous l’avez deviné – mercredi

Spécial vacances Les Gardiens de la Galaxie – Disney+

Alamy

Les Gardiens sont dans l’esprit des fêtes pour ce nouveau spécial[/caption]

Qu’offrez-vous à un super-héros intergalactique mi-humain mi-céleste pour Noël ? C’est le dilemme auquel est confronté le gang des Gardiens de la Galaxie alors qu’ils entreprenaient d’offrir à leur chef Peter Quill (Chris Pratt) le cadeau parfait dans ce one-off festif. Alors que Peter pleure toujours la perte de Gamora (Zoe Saldana), l’équipe – comprenant Nebula (Karen Gillan), Drax (Dave Bautista), Mantis (Pom Klementieff), Rocket (Bradley Cooper) et Groot (Vin Diesel) – se dirige vers sur Terre pour trouver quelque chose (ou devrait-il y en avoir) spécial pour lui remonter le moral. Avec un camée très drôle de Kevin Bacon, des effets étonnants et un sac de surprises du Père Noël, c’est un régal de science-fiction saisonnier chaleureux.

Disponible vendredi

Rebekah contre Coleen : Le procès Wagatha – Découverte+

Quiconque pleure encore les épouses de footballeurs, disparues depuis longtemps mais dont on se souvient avec tendresse, a dû se pincer lorsque le soi-disant procès de Wagatha Christie est arrivé au tribunal en mai. Célèbre, l’affaire a vu Rebekah Vardy, épouse de la star de Leicester City Jamie, poursuivre son ancien ami et collègue WAG Coleen Rooney pour diffamation, après que Coleen a affirmé que Rebekah avait vendu des histoires de son Instagram privé. Juteux. Cette émission spéciale en deux parties examine l’affaire dans des détails microscopiques, s’adressant aux membres de la famille, aux amis proches, aux journalistes, aux équipes juridiques et aux experts en criminalistique numérique, dans le but de déterminer où se trouve la vérité.

Disponible le samedi

Sous le pont – hayu

hayu

L’équipe charge le plus grand navire de l’histoire du spectacle[/caption]

Le capitaine Lee, le “Stud of the sea”, est rejoint par le chef Rachel et le nouveau promu chef Stew Fraser alors que l’équipe prend en charge le plus grand navire de l’histoire sous le pont, St David. Ils mettent les voiles vers la magnifique île de Sainte-Lucie, mais ce sera loin d’être facile car Fraser doit faire ses preuves et Rachel crée certains de ses meilleurs plats à ce jour. Il y a aussi beaucoup de nouveaux membres du personnel à bord, y compris l’homme à femmes Bosun Ross, et le capitaine Lee est prêt à faire bouger le bateau alors qu’il prend une décision choquante…

Disponible mardi

Écho 3 – Apple TV+

Alors que la plupart des séries d’action échangent des émotions contre des explosions, Echo 3 se démarque en essayant d’équilibrer les deux. Basé sur une série israélienne intitulée When Heroes Fly, le thriller en 10 épisodes raconte l’histoire de la scientifique Amber (Jessica Ann Collins), qui a disparu à la frontière entre la Colombie et le Venezuela lors d’un voyage de recherche.

Inquiets pour sa sécurité, le mari protecteur d’Amber, Prince (Michiel Huisman) et son frère dévoué Bambi (Luke Evans) – tous deux des soldats des opérations secrètes du même escadron – font équipe pour tenter de découvrir ce qui s’est passé, où elle se trouve et pour la ramener à la maison. . À première vue, Prince et Bambi devraient être le combo parfait pour cette opération très dangereuse et très personnelle – mais une brouille sur la mort tragique d’un de leurs camarades lors d’une mission précédente les a creusés. Pourront-ils laisser le passé derrière eux afin de sauver Amber ?

Ce qui suit est une aventure remplie de séquences d’action à couper le souffle, de visuels à couper le souffle, de mensonges, de trahison et de performances granuleuses mais superposées des protagonistes. Il y a aussi une solide distribution de soutien, qui comprend un camée de Bradley Whitford (The West Wing) et de superbes lieux internationaux – des montagnes enneigées aux jungles colombiennes denses. En effet, en le regardant se dérouler avec rythme, cœur et une portée cinématographique épique, il n’est pas surprenant que le spectacle soit la création du scénariste oscarisé Mark Boal, qui a écrit The Hurt Locker et Zero Dark Thirty. Alors attachez votre ceinture pour une balade nerveuse et très bingeable.

Disponible mercredi





Top 5

SAS: Rogue Heroes – BBC iPlayer

Bbc

Ce drame est du créateur de Peaky Blinders, Steven Knight[/caption]

Une star de la distribution fantastique dans ce drame explosif de la Seconde Guerre mondiale sur la formation du SAS. Irrévérencieux, impétueux et d’une violence sans vergogne avec une excellente bande-son, il est facile d’établir des comparaisons avec l’autre hit célèbre du créateur Steven Knight, Peaky Blinders.

Désenchanté – Disney+

Disney

La suite du film de 2007 est enfin là[/caption]

La suite tant attendue du film Disney 2007 très apprécié Enchanted trouve la princesse Giselle (exprimée par Amy Adams), son mari Robert (Patrick Dempsey) et sa belle-fille Morgan déménageant de Manhattan vers la banlieue, où la mystérieuse Malvina Monroe (Maya Rudolph) complote faire de leur vie une misère. Amusement magique et merveilleux.

1899 – Netflix

C’est une règle tacite de la télévision et des films que de mauvaises choses arrivent à quiconque découvre un navire abandonné dérivant dans l’océan. C’est certainement le cas dans ce nouveau thriller super-sinistre sur l’équipage et les passagers d’un bateau à vapeur du XIXe siècle en route vers New York.

L’anglais – BBC iPlayer

Bbc

Emily Blunt joue dans ce drame western épique[/caption]

Emily Blunt joue aux côtés de l’acteur amérindien Chaske Spencer dans ce drame occidental épique, violent et romantique sur une Anglaise du XIXe siècle en deuil désespérée de venger la mort de son fils dans un pays impitoyable. Comprend également Toby Jones, Stephen Rea, Rafe Spall et Tom Hughes.

Star Wars : Les Contes des Jedi – Disney+

©2022 Lucasfilm Ltd. & TM. Tous les droits sont réservés.

Ce spin-off animé suit Jedis Ahsoka Tano et le comte Dooku[/caption]

La force est forte avec ce dernier spin-off de Star Wars, une série animée qui suit les aventures de Jedis Ahsoka Tano (exprimé par Ashley Eckstein) et Count Dooku (Corey Burton). Rempli de personnages familiers, dont Qui-Gun Jinn (Liam Neeson) et Dark Sidious (Ian McDiarmid), il est déjà un succès auprès des fans.

TV Mag est disponible gratuitement, tous les samedis, uniquement dans The Sun.