La meilleure nouvelle télévision à diffuser la semaine prochaine de Manifest à The Mosquito Coast

Que vous aimiez les drames passionnants ou les émissions de téléréalité amusantes, le Sun’s TV Mag propose un aperçu complet des émissions les plus vues sur les différents services de streaming au cours des sept prochains jours.

Quoi que vous fassiez, il y en a pour tous les goûts à la télévision cette semaine, avec l’aimable autorisation de The Sun’s TV Mag.

QUOI DE NEUF

Enola Holmes-Netflix

Netflix

Enola Holmes est de retour prête à résoudre un autre mystère diaboliquement difficile[/caption]

Après être sortie de l’ombre large et intimidante de son grand frère, Sherlock, la tout aussi brillante Enola Holmes est de retour, prête à résoudre un autre mystère diaboliquement difficile.

Ayant décidé de créer sa propre agence de détectives, la fougueuse Enola (Millie Bobby Brown) se rend compte que le travail est assez difficile à trouver lorsque votre célèbre frère (Henry Cavill) a accaparé le marché.

Mais alors qu’elle est sur le point de mettre un terme à son rêve, Enola reçoit son premier cas : retrouver la sœur disparue d’une pauvre fille aux allumettes. Aidée par ses amis Edith (Susan Wokoma) et le vicomte Tewkesbury (Louis Partridge), elle se lance bientôt dans une autre aventure irrévérencieuse remplie d’action, de comédie et de romance révolutionnaires.

Tout comme le premier film, les libertés que ce film prend avec les histoires originales de Holmes ne plairont probablement pas aux puristes, mais il est difficile de résister à un tel mystère victorien déchirant.

Disponible vendredi.

Manifeste – Netflix

Instagram

Attachez vos ceintures car la première partie de la dernière saison de Manifest – la série surnaturelle sur les passagers d’un vol qui a disparu pendant cinq ans – est sur le point de décoller.

Cela fait maintenant deux ans après le meurtre de Grace et Ben (Josh Dallas), rongé par le chagrin, se sent incapable de diriger le reste des survivants, laissant Michaela (Melissa Roxburgh) prendre les choses en main.

Avec la date de décès de tout le monde qui se rapproche de plus en plus, ils cherchent désespérément des réponses.

Mais, tout ce qu’ils pensaient savoir est bouleversé avec l’arrivée d’un mystérieux passager qui a un colis pour Cal.

C’est un drame hallucinant pour les fans de Lost.

Disponible vendredi

Jeunes Royals – Netflix

Netflix

La deuxième saison de Young Royals sort cette semaine, apportant plus de drames pour adolescents sincères[/caption]

Vous aimez l’idée d’un mélange suédois de The Crown et Heartstopper ? Bien sûr, vous le faites.

Si vous n’êtes pas déjà passé à Young Royals, c’est le moment, car la saison deux tombe cette semaine, apportant plus de drames pour adolescents sincères.

Alors que nous rejoignons l’action au pensionnat chic Hillerska, le prince Wilhelm (Edvin Ryding) tient à se venger en août pour avoir divulgué la vidéo de lui et de Simon – et à regagner la confiance de Simon.

Mais ses efforts créent des problèmes qui semblent devoir menacer toute la monarchie.

Disponible mardi

Selena Gomez : Mon esprit et moi – AppleTV+



AppleTV+

Selena dévoile tout dans ce nouveau documentaire brut sur AppleTV+[/caption]

Elle est l’une des actrices et chanteuses les plus célèbres de la planète, mais derrière le succès et le glamour, Selena Gomez a longtemps lutté contre la dépression et l’anxiété.

Maintenant, l’ancienne enfant star – qui vit avec un trouble bipolaire – parle franchement de sa santé mentale fluctuante dans un documentaire brut.

Réalisé par Alek Keshishian, qui a également réalisé Madonna : Action ou Vérité, le film est intime et honnête, et dresse un portrait émouvant des embûches d’une vie vécue sous les projecteurs.

Disponible vendredi

Fleurs dans le grenier : l’origine – Paramount+

durée de vie

Flowers In The Attic: The Origin en streaming sur Paramount + est disponible pour regarder[/caption]

Les enfants des années 1970 ou 80 se souviennent peut-être d’un roman américain notoire et plutôt effrayant appelé Flowers In The Attic, sur quatre frères et sœurs enfermés dans le grenier de leur grand-père par leur propre mère.

Eh bien, ce nouveau drame en quatre parties agit comme une préquelle de cette histoire, ramenant les téléspectateurs au début des années 1900 où la grand-mère des enfants Olivia (Jemima Rooper) tombe amoureuse et épouse le célibataire éligible Malcolm Foxworth (Max Irons), uniquement pour la romance de rêve se transformer