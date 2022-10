La meilleure nouvelle télévision à diffuser cette semaine – de The Devil’s Hour au Cabinet Of Curiosities de Guillermo Del Toro

Vous ne savez pas quoi regarder cette semaine ? Eh bien, ne cherchez pas plus loin. The Sun vous propose les meilleures nouvelles émissions de télévision à diffuser cette semaine.

Préparez-vous à rire, à pleurer et à sauter de votre siège cette semaine avec des émissions nouvelles et récurrentes comme L’anatomie de Grey, L’observateur et l’heure du diable.

Grey’s Anatomy (Disney+)

Le drame médical américain ne vieillira jamais.

L’émission est apparue pour la première fois sur nos écrans en 2005 et en est maintenant à sa 19e saison, avec Meredith Gray (Ellen Pompeo) et ses collègues jonglant toujours avec les pressions du travail dans un hôpital tout en essayant de maintenir un semblant de vie personnelle réussie.

Disponible à regarder à partir de mercredi

Le documentaire rencontre certaines des femmes qui se battent pour une place dans l’équipe de rugby féminin d’Angleterre[/caption]

Femmes d’acier (joueur de la BBCi)

Découvrez l’équipe d’Angleterre de rugby féminin.

À quelques jours de la Coupe du monde de rugby féminin, ce documentaire rencontre certaines des femmes qui se battent pour une place dans l’équipe d’Angleterre.

Sans exception, ils sont un groupe inspirant, notamment parce que la Women’s Rugby League reste un sport amateur, ce qui signifie que les joueuses doivent jongler entre leurs engagements de rugby et leurs emplois.

De la conductrice de poids lourds Chantelle Crowl à la mère qui travaille Amy Hardcastle, qui soutient les adolescents avec leurs problèmes mentaux, ils travaillent dur et s’entraînent dur, tous désespérés de faire partie des plans de l’entraîneur Craig Richards.

Disponible pour regarder lundi

Un nouveau film effrayant en stop-motion de Jordan Peele et Henry Selick[/caption]

Wendell & Wild (Netflix)

Ce film effrayant est un autre incontournable.

Les fans de l’animation classique de Tim Burton, The Nightmare Before Christmas, ne doivent pas manquer ce nouveau traitement stop-motion brillamment effrayant de Jordan Peele et Henry Selick.

Lorsque deux frères démons, Wendell (Keegan-Michael Key) et Wild (Peele), persuadent l’adolescent streetwise Kat de les convoquer au pays des vivants, cela lance le trio improbable dans une aventure fantastique et glorieusement effrayante.

Disponible pour regarder le vendredi





Cabinet de curiosités de Guillermo Del Toro (Netflix)

Le Cabinet des curiosités de Guillermo Del Toro vous fera peur à coup sûr[/caption]

La nouvelle horreur de Netflix qui vous fera peur. C’est la montre parfaite pour Halloween.

Le célèbre réalisateur espagnol Guillermo Del Toro apporte son imagination étrange et merveilleuse à cette nouvelle série d’anthologie d’horreur effrayante.

Bénéficiant d’un casting impressionnant à travers les huit épisodes autonomes de la série – nous parlons d’Andrew Lincoln, Rupert Grint, Dan Stevens, F. Murray Abraham et Crispin Glover – c’est une collection horrible et grotesque de contes qui sont garantis pour envoyer des frissons même les plus courageux des épines.

Disponible à regarder à partir de mardi

Star Trek : Prodige (Paramount+)

La série animée de science-fiction est de retour pour dix autres épisodes[/caption]

Le spin-off animé de Star Trek revient. Le jeune équipage de l’USS Protostar est de retour pour dix autres épisodes de science-fiction animée, colorée et bourrée d’action. Après avoir échappé aux griffes de The Diviner, Dal (Brett Gray), Gwyn (Ella Purnell) et le gang se dirigent vers Star Fleet.

Mais la découverte d’une arme terrible à bord du navire – ainsi que la poursuite du vrai vice-amiral Janeaway – garantissent qu’il y a un voyage cahoteux à venir.

Attirant les Trekkies chevronnés et les enfants curieux, la décision de Star Trek d’aller audacieusement dans une direction plus jeune pour la première fois a définitivement porté ses fruits.

Disponible vendredi

L’heure du diable (Amazon Prime)

Peter Capaldi incarne un solitaire mystérieux et terrifiant dans ce nouveau thriller policier sur Amazon Prime[/caption]

Dans son nouveau thriller policier effrayant mais captivant, Jessica Raine joue une mère troublée appelée Lucy qui se réveille chaque nuit d’un cauchemar à exactement 3 h 33.

Dans L’heure du diable, Jessica joue aux côtés du très réel Peter Capaldi.

Il joue le mystérieux et terrifiant solitaire Gideon, qui semble avoir des desseins meurtriers sur Lucy et son jeune fils.

Au cœur du spectacle, il y a plusieurs scènes claustrophobes qui voient Lucy interroger Gideon, et vice versa.

Disponible vendredi

Le club de minuit (Netflix)

Ceci est une autre montre effrayante passionnante sur Disney +[/caption]

Attendez-vous à des sensations fortes à gogo avec cette série d’horreur mystérieuse sur un groupe d’adolescents en phase terminale dans un hospice qui se réunissent chaque soir à minuit pour se raconter des histoires terrifiantes.

Mais avant longtemps, ils découvrent des preuves de cultes, de sacrifices et d’activités fantomatiques à l’hospice. Une autre montre brillamment effrayante.

Top 5

Loup-garou de nuit (Disney+)

Cette bande dessinée Marvel est une autre grande montre pleine de suspense et de frisson[/caption]

Gael Garcia Bernal joue dans un one-off basé sur la bande dessinée Marvel du même nom.

À la mort de leur chef, cinq chasseurs de monstres se lancent dans une chasse spéciale qui déterminera qui prendra les commandes. Suspensif et élégamment tourné en noir et blanc, c’est un régal d’Halloween électrisant.

Sue Perkins : parfaitement légale (Netflix)

L’humoriste Sue se lance dans un audacieux voyage en trois épisodes à travers l’Amérique du Sud dans cette nouvelle série Netflix[/caption]

Fatiguée d’être une bonne paire de chaussures, la comédienne Sue se lance dans un voyage audacieux en trois épisodes à travers l’Amérique du Sud pour rencontrer les habitants, entendre comment ils vivent et peut-être même essayer quelque chose d’aventureux, dangereux et à peine légal.

Un récit de voyage de célébrités avec une touche.

Résident Alien (Sky & NOW)

La deuxième série de cette comédie supérieure a atterri[/caption]

La deuxième partie de la deuxième série de cette comédie supérieure a atterri, avec un extraterrestre sous forme humaine Harry (Alan Tudyk) poursuivant sa dernière quête – protéger les habitants de la Terre d’un autre lot d’extraterrestres méchants.

Mais va-t-il se remettre d’avoir été abattu ? Drôle et perspicace.

L’observateur (Netflix)

La maison provoquant des frissons sur Netflix, cette nouvelle série dramatique sur le vrai crime vous fera vous cacher derrière le canapé[/caption]

Inspirée d’événements réels, cette véritable série dramatique policière est centrée sur le couple Nora et Dean Brannock (Naomi Watts et Bobby Cannavale), qui emménagent dans ce qu’ils espèrent être la maison de leurs rêves, seulement pour que cela se transforme en cauchemar grâce à un harceleur qui se fait appeler “The Watcher”.