La meilleure nouvelle télévision à diffuser ce Noël – de Without Sin à The Rig et Loaded In Paradise

Que vous aimiez les drames passionnants ou les émissions de téléréalité amusantes, le Sun’s TV Mag propose un aperçu complet des émissions incontournables sur les différents services de streaming pour vous divertir ce Noël.

Quoi que vous fassiez, il y en a pour tous les goûts à la télévision ce Noël, avec l’aimable autorisation de The Sun’s TV Mag.

QUOI DE NEUF

Sans péché – ITVX

Sans péché sera disponible pour regarder le 28 décembre sur ITVX[/caption]

Si vous recherchez un drame captivant, émotif et puissant dans lequel vous plonger pendant cette période entre Noël et le Nouvel An, le nouveau thriller en quatre parties de Vicky McClure est la frénésie que vous recherchez.

La star de Line Of Duty incarne la mère en deuil Stella Tomlinson, qui affronte le prisonnier Charles Stone, l’homme qui, selon elle, a détruit sa vie lorsqu’il a tué sa fille de 14 ans trois ans plus tôt. Mais lorsqu’elle arrive à la prison sous l’impression qu’il veut s’excuser pour le meurtre, ce qu’il lui dit bouleverse tout son monde…

Disponible à partir du mercredi 28 décembre

La plate-forme

La série télévisée à suspense surnaturel est disponible pour regarder le 6 janvier 2023[/caption]

The Rig est une prochaine série télévisée à suspense surnaturel créée par David Macpherson pour Amazon Prime Video.

La série est dirigée par John Strickland et est le premier Amazon Original à être entièrement tourné en Écosse.

En attendant le transfert à leur équipage de remplacement, il y a une panne de communication, ce qui signifie qu’ils n’ont aucun contact avec le monde extérieur, et la plate-forme est secouée par une série de tremblements inexplicables et engloutie par le brouillard, comme jamais auparavant. .

Si cela ne suffit pas, il y a ensuite un accident potentiellement mortel suivi d’une pluie de cendres…

Disponible à partir du 6 janvier 2023

The Witcher: Origine du sang -Netflix

Se déroulant 1 200 ans avant les événements de The Witcher, la préquelle passionnante en quatre parties Blood Origin suit un groupe de parias intrépides alors qu’ils se battent pour vaincre un mal grandissant sur le continent.

Parmi eux se trouve Zacaré, joué par Lizzie Annis, une “jumelle céleste” dotée de pouvoirs magiques et d’une formidable séquence d’intrépidité très physique.

Disponible le jour de Noël

Trahison -Netflix

Le thriller débarquera sur ITVX le lendemain de Noël[/caption]

Le nouveau thriller d’espionnage en cinq épisodes Trahison met en vedette Charlie Cox (Daredevil) dans le rôle de l’agent du MI6 Adam Lawrence, dont la vie de famille heureuse avec sa femme Maddy (Oona Chaplin) et ses enfants est mise en danger par l’arrivée de l’espion russe suspect Kara (Olga Kurylenko ).

Disponible le lendemain de Noël

Chargé au paradis – ITVX

La nouvelle émission de téléréalité débarquera sur ITVX le jeudi 29 décembre[/caption]

Dans ce mélange amusant de Hunted, Bling Empire et Love Island, cinq couples épris de fête se dirigent vers la Grèce dans une course pour prendre le contrôle de la carte bancaire spéciale en or de l’émission.

Une fois qu’un couple a la carte chargée de 50 000 €, sa mission est de dépenser comme s’il n’y avait pas de lendemain et de vivre sa meilleure vie. Il y a bien sûr un hic : le couple qui a la carte doit fuir et éviter d’être attrapé par les autres.

Puis, au bout de 48 heures, tous les couples retournent dans un refuge de luxe, où les retombées dramatiques de la poursuite sont révélées.

Disponible jeudi 29 déc.

Mathilde la comédie musicale -Netflix

Emma Thompson est méconnaissable en tant que Miss Trunchbull dans l’adaptation cinématographique de Matilda The Musical[/caption]

Emma Thompson est méconnaissable en tant que directrice intimidante Miss Trunchbull dans cette adaptation cinématographique réconfortante de la comédie musicale à succès, basée sur le livre pour enfants classique de Roald Dahl.

Elle est rejointe dans le casting par Stephen Graham et Andrea Riseborough en tant que parents épouvantables de Matilda, M. et Mme Wormwood, Lashana Lynch en tant que Miss Honey et la brillante jeune actrice Alisha Weir en tant que Matilda.

Bien qu’elle soit négligée par ses terribles parents et terrorisée par l’effrayante Miss Trunchbull, la brillante et imaginative Matilda Wormwood est déterminée à changer sa vie.

Encouragée par sa gentille et compréhensive enseignante Miss Honey, Matilda pourra-t-elle trouver un moyen de libérer ses pouvoirs magiques intérieurs et de se libérer ?

Rempli de chansons accrocheuses qui seront familières à toute personne ayant des enfants d’un certain âge, c’est un régal merveilleux et émouvant pour toute la famille.

Disponible le jour de Noël

BMF – Porte des Lions+

Le drame granuleux et captivant est sur Lionsgate + à partir du vendredi 6 janvier[/caption]

C’est de retour à Détroit à la fin des années 80 pour une deuxième saison du drame granuleux et captivant inspiré des mésaventures réelles des frères Demetrius “Big Meech” Flenory et Terry “Southwest Tee” Flenory, chefs de file de la drogue devenus entrepreneurs du hip-hop.

Désireux de faire monter d’un cran leur opération de drogue, Big Meech (joué par son vrai fils, Demetrius ‘Lil Meech’ Flenory Jr.) et Terry (Da’Vinchi) cherchent à déplacer l’opération à Atlanta.

Mais avec la police encore plus ferme sur leur cas et un fossé grandissant entre eux, la quête de succès des frères semble devoir devenir plus désordonnée et plus violente.

Disponible ven. 6 janvier

Face à face – Viaplay

La série danoise Face To Face est disponible sur Viaplay et est incontournable[/caption]

Nordic Noir n’est pas beaucoup plus trouble et plein de suspense que la série danoise Face To Face.

Ce thriller psychologique – qui a inspiré le récent drame de James Nesbitt Suspect – est de retour pour une troisième série, mettant en vedette Lars Mikkelsen (The Killing, The Witcher) en tant que magnat des affaires, Holger Lang, désespéré de découvrir la vérité sur la mort de son héritière, Christina Rasmussen.

Chaque épisode se concentrant sur une seule conversation entre Holger et un autre personnage, c’est intense et intrigant.

Chanceux! – Découverte+

Le documentaire sur le succès de la star de Formule 1 Bernie Ecclestone est sur Discovery+ mardi 27 décembre[/caption]

L’énorme succès international actuel de la Formule 1 repose en grande partie sur le dynamisme et la détermination d’un seul homme : Bernie Ecclestone.

Ancien pilote de course, dans les années 1970, Ecclestone est devenu le directeur général de l’Association des constructeurs de Formule 1 et a contribué à dynamiser la promotion du sport en négociant les droits de télévision.

Avec un accès exclusif à l’homme lui-même, s’exprimant depuis ses maisons à Gstaad et à Ibiza, cette série très personnelle en huit épisodes raconte l’histoire de la vie d’Ecclestone et explique comment il a déclenché et supervisé le succès phénoménal de la F1.

Et bien que, pour beaucoup, il reste controversé et franc, comme le prouve la série, la vie d’Ecclestone a été tout sauf ennuyeuse.

Disponible mar. 27 déc.