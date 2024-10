La meilleure nouvelle série de Netflix arrive avec un score parfait de 100 % de la part des critiques

L’avocat Lincoln Netflix

Eh bien, une nouvelle émission a atteint la liste du Top 10 de Netflix, de retour pour sa troisième saison, et elle se comporte plutôt bien, faisant ses débuts au premier rang. Ce serait L’avocat Lincolnmaintenant de retour pour la saison 3, et une sortie de saison pas coupé en deux comme le premier, probablement parce que Netflix n’aimait pas ces chiffres la dernière fois, car les gens sont probablement déposés pour le deuxième lot.

Maintenant, les dix épisodes de la saison 3 de The Lincoln Lawyer sont ici, et au moins dans les premières critiques, il a un score parfait de 100 %. sur les tomates pourries. C’est-à-dire… avec seulement cinq critiques, mais c’est quand même un début très prometteur, et cela indique qu’en fin de compte, cela sera probablement à la hauteur de la qualité des deux autres saisons, qui ont atteint 80 % et 91 %. respectivement. Désormais, la série a une moyenne de 90 % auprès des critiques et de 84 % auprès des fans. Très bien!

Je pense cependant que cette situation en dit long sur le paysage des critiques télévisuels, où dans tout le pays, seuls cinq critiques ont regardé l’émission la plus populaire d’Amérique à l’heure actuelle pour en donner une critique. C’est exactement la même chose qui s’est produite avec la saison 4 d’Outer Banks, qui a également un 100 % en ce moment, mais malgré ses débuts beaucoup plus tôt et son maintien au numéro 1 pendant longtemps, elle n’a toujours que 5 critiques. Il semble y avoir actuellement une forte préférence pour les critiques de films ou même de jeux vidéo par rapport à la télévision, ce qui me semble tout à fait bizarre étant donné que la télévision en streaming est la forme de divertissement la plus populaire en Amérique en termes d’heures totales regardées. Quelle est notre priorité, en tant que journalistes de divertissement, ici ? C’est tellement étrange.

L’avocat Lincoln Netflix

Quant à The Lincoln Lawyer, la série continue d’être un succès assez décent pour Netflix, avec des sources abondantes, de bonnes critiques, très appréciées du public, largement regardées et surtout… bon marché. Aucun effet visuel flashy n’est nécessaire pour ce drame juridique. Et il n’a pas besoin du prestige d’un Better Call Saul pour être un succès. Netflix ne se soucie pas de gagner des Emmys (et oh attendez, Better Call Saul ne l’a jamais fait non plus, un autre crime de critique télévisuel).

Finalement, d’autres critiques arriveront, mais probablement pas beaucoup. La saison 2 de The Lincoln Lawyer n’a toujours que 11 critiques après tout ce temps où, encore une fois, elle a été la meilleure émission sur Netflix pendant un bon bout de temps. La saison 1 a 35 critiques passables. Pendant ce temps, le terrible film de Dennis Quaid sur Reagan compte 67 critiques de critiques de cinéma. Smile 2 en a 122. Bizarre.

Suis-moi sur Twitter, YouTube, Ciel bleu et Instagram.

Récupérez mes romans de science-fiction le Série Herokiller et La trilogie Earthborn.