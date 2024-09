La meilleure nouvelle émission de Netflix a un score critique presque parfait de 95 %

Personne ne veut ça Netflix

Netflix a été un peu en plein essor ces derniers temps avec ses offres de films, et nous avons maintenant une nouvelle émission de télévision formidable à ajouter au mélange, accumulant des scores de critiques impressionnants.

Le spectacle est Personne ne veut çace qui donnerait un titre amusant si la série bombardait, mais au lieu de cela, ça se passe très bien avec un 95 % de note critique sur Rotten Tomatoes et un score d’audience également solide de 84%.

La série de dix épisodes de 30 minutes a un casting stellaire dirigé par Kristen Bell de The Good Place et Adam Brody de The OC (désolé, je le connaîtrai toujours de The OC même si c’était il y a 20 ans). Il présente également Timothy Simmons (Jonah !) de Veep et Justine Lupe (Willa !) de Succession. Excellente programmation.

Personne ne veut ça Netflix

Le spectacle a été créé par Erin Foster, une actrice devenue showrunner dont la sortie ici est stellaire, semble-t-il. Le spectacle est décrit comme « semi-autobiographique. Voici le synopsis officiel de la comédie :

« Personne ne veut cela se concentre sur la relation improbable entre une femme agnostique au franc-parler, Joanne (Kristen Bell, nominée aux Golden Globes) et un rabbin non conventionnel, Noah (Adam Brody, nominé au SAG). Dès l’instant où ils se rencontrent lors d’un dîner chez un ami, tous deux réalisent qu’il y a quelque chose entre eux. Mais il y a aussi potentiellement entre eux leurs visions différentes de la vie, tous les obstacles modernes à l’amour et leurs familles parfois bien intentionnées, parfois saboteuses – y compris sa sœur Morgan (Justine Lupe) et son frère Sasha (Timothy Simons).

La série a fait ses débuts à la deuxième place du Top 10 de Netflix, mais on ne sait pas si elle atteindra la première place avec la popularité relative de Monsters: The Lyle et Erik Menendez Story, compte tenu de l’ampleur de la précédente sortie meurtrière de Ryan Murphy, Dahmer, s’est avéré être sur le service. Il s’agissait de la troisième série anglaise la plus regardée sur Netflix, et si cette suite n’en obtient qu’une fraction, elle pourrait être au top pendant un certain temps.

Personne ne veut Cela va être aux antipodes en termes de sujet et de ton, peut-être un changement de rythme rafraîchissant si vous a fait je veux juste l’histoire de Menendez. Ou le documentaire de M. McMahon sur le propriétaire déchu de la WWE. Ou le très mauvais spécial Ellen DeGeneres. Vraiment, c’est la meilleure émission de la liste en ce moment, c’est clair. Il est temps de le surveiller et de voir s’il est à la hauteur de ces scores.

Suis-moi sur Twitter, YouTube, et Instagram.

Récupérez mes romans de science-fiction le Série Herokiller et La trilogie Earthborn.