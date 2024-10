La meilleure montre de sport de plein air de Garmin est désormais à 53 % de réduction et bien trop bon marché pour être manquée

Les montres intelligentes d’Apple, Google et Samsung sont excellentes, mais les montres multisports de Garmin sont dans une catégorie à part. Si vous êtes un athlète, particulièrement amateur de fitness en plein air, c’est l’une des meilleures montres Garmin que vous souhaitez. Ils coûtent cependant un joli centime.

À moins que vous n’achetiez lors d’une vente importante comme les Prime Big Deal Days d’Amazon, où l’une des options les plus abordables est si bon marché qu’il est difficile de la refuser.

Le Garmin Instinct 2s Solar – la taille de 40 mm dans le coloris Mist Grey pour être précis – est jusqu’à seulement 319 AU$ce qui est le prix le plus bas que nous ayons vu sur ce modèle. Aucune des autres options ne se rapproche de ce prix. Mais vous devrez vous tortiller alors que la vente se termine ce soir (à 23 h 59 AEDT, le 13 octobre). Notez également que cette offre est réservée aux membres Prime.

Dans notre revue Garmin Instinct 2S, nous avons constaté qu’il s’agissait de l’une des meilleures montres intelligentes du marché, avec une autonomie de batterie exceptionnelle, un suivi GPS brillant et d’excellents outils d’entraînement. Tout cela sans mentionner à quel point la montre est brillamment robuste. Notre seul reproche majeur était qu’il n’affiche pas très bien les cartes. Nous n’avons pas encore eu l’occasion d’utiliser la version à énergie solaire nous-mêmes, mais elles sont pratiquement identiques – la seule différence étant que la durée de vie de la batterie du modèle solaire vous accompagnera jusqu’au bout de votre forme physique, vous offrant une autonomie pratiquement « illimitée ».

Gardez simplement à l’esprit que cette offre ne s’applique pas aux variantes échangées de la montre, telles que les éditions Surf ou Camo, l’édition de taille 45 mm ou d’autres options de couleur. Gris jusqu’au bout.

Si la couleur et le prix conviennent, cela ferait même un excellent cadeau de Noël pour un proche sportif. Mais comme nous l’avons dit plus tôt, vous devez vraiment le saisir MAINTENANT car l’accord pourrait se terminer avant minuit et nous ne pouvons pas être sûrs si c’est le prix que nous reverrons lors des ventes du Black Friday en Australie.