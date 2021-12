La meilleure liste de lecture de musique de Noël dure près de 8 jours

Vivre en novembre et décembre aux États-Unis signifie lentement mais sûrement en avoir marre de la petite poignée de chansons de Noël et de vacances jouées sans fin dans tous les espaces publics. Si cela commence à ressembler beaucoup à Noël, alors tout ce que vous pouvez faire est de serrer les dents et d’accepter que d’ici la 500ème partie, même « Tout ce que je veux pour Noël, c’est toi » commencera à ronger votre âme.

Mais il y a un autre moyen. Au moins dans votre maison, votre voiture et d’autres espaces sur lesquels vous avez le contrôle de la musique que vous écoutez (qui est partout si vous avez des écouteurs) : la meilleure playlist de musique de Noël jamais conçue. Il s’appelle FaLaLaLaLa GREAT BIG Christmas Variety Shuffle List, et vous pouvez le trouver sur Spotify.

Il est organisé par « le roi du Jingaling », alias Brad Ross-MacLeod, enseignant de l’État de Washington, alias le propriétaire de FaLaLaLaLa.com, de loin le meilleur centre en ligne pour la discussion et la collecte de musique de Noël obscure. Il sert également de plaque tournante, via son forum, qui relie un tas d’autres sites Web essentiels de musique de Noël, comme Ernie, Not Bert et Hip Christmas.

Ross-MacLeod fait d’abord remonter son amour de la musique des Fêtes aux albums de musique de Noël des Hollyridge Strings et Mike Sammes Singers que ses parents jouaient quand il était enfant. Mais son intérêt pour le genre en tant qu’amateur remonte à la fin des années 1990, lorsque la sortie de deux CD nommés Cocktails de Noël ravivé son intérêt pour les vieux airs de vacances.

« Ces deux disques m’ont vraiment ouvert les oreilles sur le monde de la musique de Noël caché de la radio grand public à ce moment-là », m’a dit Ross-MacLeod. « J’ai commencé à fréquenter les friperies où je vivais dans le centre de la Pennsylvanie à la recherche de vieux vinyles. … Quand vous avez une passion étrange comme celle-là, vous voulez vraiment vous connecter avec d’autres qui la partagent. Je n’ai trouvé personne nulle part en Pennsylvanie, alors j’ai créé un site Web pour me les apporter. Les forums sont toujours la partie la plus active du site et nous y allons depuis 2004.

Ross-MacLeod est l’un des noms incontournables de la petite mais puissante communauté de personnes en ligne qui collectent toutes les musiques de Noël qu’elles peuvent trouver ; ils ont tous tendance à être des gens extrêmement gentils qui seront fous de découvrir un album de Burl Ives chantant des chants de Noël avec des intros orales sur la façon dont ils auraient été adorés par divers présidents.

Lorsque j’ai fouillé pour la première fois dans cette communauté au milieu des années 2000, toutes les personnes impliquées préservaient légitimement des albums et des chansons qui avaient pratiquement disparu. La numérisation de cette musique existait dans une zone d’ombre légale : elle enfreignait techniquement le droit d’auteur, mais comme les albums n’étaient plus disponibles dans le commerce (et puisque beaucoup d’entre eux avaient des situations peu claires quant à savoir qui détenait le droit d’auteur au départ), des lettres de cessation et d’abstention ont été beaucoup plus rares qu’ils ne l’étaient pour votre utilisateur moyen de Limewire ou Kazaa. (Vive 2006 !)

Mais la montée en puissance de ces sites a prouvé à de nombreux labels, à la fois majors et boutiques, qu’il y avait de la valeur dans les nombreux albums de Noël qui ramassaient la poussière dans leurs coffres. Avec l’essor de Spotify et d’autres services de streaming musical, il était assez facile de placer des versions numériques de ces chansons où n’importe quel abonné pouvait écouter.

Mais cela a rendu une quantité déjà montagneuse de musique de vacances encore plus montagneuse. Comment quelqu’un pouvait-il trouver ce qu’il y avait de bon dans cet énorme tas ? De nombreux auditeurs n’ont consulté que des listes de lecture contenant la même poignée de chansons que votre grand magasin moyen exécute dans le sol, augmentant encore l’ubiquité de ces chansons.

Entrez Ross-MacLeod et sa liste de lecture. Avec un peu moins de 4 000 chansons et un peu moins de huit jours de musique, vous pouvez commencer à mélanger les chansons de la liste dès maintenant, les jouer 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et il vous reste encore beaucoup de musique au moment où vous vous couchez le jour de Noël.

Et ce ne sont pas des chansons que vous avez déjà entendues un million de fois. Il existe une riche diversité de genres et d’interprètes, mais la liste de lecture se concentre sur des choses qui passent inaperçues. Il y a un « Little Drummer Boy » infusé de disco, une variété de morceaux de la bibliothèque Seeburg (un concurrent facile à écouter du plus célèbre Muzak), et même des chansons d’artistes dont vous avez entendu parler, comme les Jackson 5 et Perry Como et Harry Connick Jr.

« Je veux entendre une plus grande variété de chansons de Noël que sur la plupart des stations de radio. Je veux un mélange de familier et de surprenant », a déclaré Ross-MacLeod. « Une grande partie de Noël est une question de nostalgie, il doit donc y avoir de la nourriture réconfortante musicale du passé. Même dans mon domaine d’intérêt étroit, il y a beaucoup de musique que la plupart des gens n’entendent pas. Je suis musicien et je pense avoir l’oreille pour ce qui est bon ou du moins intéressant.

Ross-MacLeod n’évite pas complètement les chansons que vous avez déjà entendues (« All I Want for Christmas Is You » de Mariah est ici, car comment pourriez-vous ne pas l’être), mais il y a une nette tendance à l’égard de la musique qui sera nouvelle pour vous, même des artistes que vous connaissez bien. Oui, la liste contient les Jackson 5 « Santa Claus Is Coming to Town » (un classique), que vous avez peut-être déjà entendu, mais leurs versions de « Up on the Housetop » ou « The Christmas Song », qui sont toutes deux excellentes. , ne sont pas aussi largement joués.

« Compte tenu du nombre de chansons qui sont des standards de Noël, beaucoup de chansons sont répétées », a-t-il déclaré. « Mais je recherche des versions qui ont quelque chose de différent – ​​une instrumentation ou un nouveau chevalet intéressant ou même un medley. Familier et confortable mais aussi surprenant et frais.

Y a-t-il donc des chansons de Noël secrètes que Ross-MacLeod espère pouvoir devenir aussi grosses que « All I Want for Christmas Is You » ? Il pointe vers la bande originale du film de 1970 Picsou (une adaptation musicale de Un chant de noel) et plusieurs morceaux de l’album de Noël 2018 du musicien rock JD McPherson Chaussettes. Mais il dit aussi qu’il y a tellement de bonne musique de Noël qu’il est vraiment, vraiment difficile de devenir un standard.

« Ces chansons ne sont jouées que quelques semaines par an, et elles doivent rivaliser avec des décennies, voire des siècles, de chansons qui sont déjà devenues des standards. Étant donné qu’il a fallu l’air de Mariah et ‘Last Christmas’ [by Wham!] un certain temps pour vraiment devenir des standards, je pense qu’il faudra un certain temps avant d’en voir un autre », a déclaré Ross-MacLeod. « Ce ne sera probablement pas quelque chose d’aussi récent. Il faut beaucoup de reprises pour faire d’une chanson un véritable standard de Noël.

Donc, si vous êtes prêt pour quelque chose – n’importe quoi – de différent pour régaler vos oreilles à l’approche de Noël, lancez la liste de lecture géante de Ross-MacLeod (ou certaines de ses autres listes de lecture plus petites) et trouvez de nouveaux favoris saisonniers. Je ne peux pas passer le mois de décembre sans ça.

FaLaLaLaLa GRANDE GRANDE liste aléatoire des variétés de Noël est en streaming sur Spotify. Pour plus de recommandations du monde de la culture, consultez le Une bonne chose les archives.