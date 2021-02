Les clubs de la meilleure ligue de football de France ont reçu une bouée de sauvetage financière après la signature d’un accord pour diffuser leurs matchs jusqu’à la fin de la saison.

Après que les verrouillages de COVID-19 les ont privés de supporters lors des matches, les paiements pour les droits télévisés se sont taris l’année dernière.

Mediapro, qui avait accepté de payer 780 millions d’euros par saison sur la période 2020-2024, a manqué des paiements en octobre et décembre. Cela a conduit à un accord pour dissoudre l’accord, laissant la Ligue 1 sans diffuseur.

Mais maintenant, la chaîne française Canal + est intervenue.

Elle a payé 35 millions d’euros pour les droits exclusifs de projection des matchs de Ligue 1 et 2 entre le 12 février et la fin de la saison 2020-2021, rapporte l’agence de presse AFP. Cette somme s’ajoute aux 332 M € par an qu’elle payait pour diffuser 20% des matchs de Ligue 1.

« C’est un court sursis », a déclaré le journaliste sportif Michael Kurn à Euronews. « Cet accord ne durera que jusqu’à la fin de la saison.

« Ces droits de diffusion sont une bouée de sauvetage pour ces clubs de football et les 12 derniers mois ont été si difficiles. »

Regardez plus de l’analyse de Kurn dans le lecteur vidéo, ci-dessus.