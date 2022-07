La meilleure joueuse de tennis russe Daria Kasatkina révèle son homosexualité

Kasatkina s’est prononcée contre la situation en Russie, affirmant qu’elle ne pourra jamais tenir la main de sa petite amie dans son pays d’origine, où elle n’est pas actuellement basée.

“Cette idée que quelqu’un veuille être gay ou le devienne est ridicule. Je pense qu’il n’y a rien de plus facile dans ce monde que d’être hétéro”, a-t-elle déclaré. “Sérieusement, s’il y avait le choix, personne ne choisirait d’être gay. Pourquoi vous compliquer la vie, surtout en Russie ? À quoi ça sert ?”

Bien que les relations homosexuelles aient été dépénalisées en Russie en 1993, les marées ont changé ces dernières années. En 2013, le pays a adopté une loi sur la “propagande gay”, qui a été utilisée pour cibler la communauté LGTBQ, selon le Conseil pour l’égalité mondiale.

L’ILGA-Europe, une organisation œuvrant pour les droits LGBTQ en Europe, classe la Russie parmi les pires pays d’Europe pour les personnes LGBTQ, devant seulement l’Azerbaïdjan et la Turquie.

“Vivre dans le placard est impossible. C’est trop dur, c’est inutile”, a déclaré Kasatkina. “Vivre en paix avec soi-même est la seule chose qui compte.”

De plus en plus d’athlètes du monde entier choisissent de faire leur coming out publiquement. Les Jeux olympiques de Tokyo de l’année dernière ont présenté plus d’athlètes LGBTQ – au moins 186 – que tous les jeux précédents.

Mais même avec une visibilité accrue, de nombreuses personnes LGBTQ dans le monde continuent d’être persécutées. Aux États-Unis, les législateurs des États ont présenté au moins 162 projets de loi ciblant les Américains LGBTQ au cours du premier semestre 2022 – une année record pour une telle législation.