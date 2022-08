La “meilleure image d’OVNI au monde” “The Calvine Photo” montrant un engin de 100 pieds enfin révélé après avoir été caché pendant 30 ans

C’est la tristement célèbre photo d’OVNI surnommée par certains comme la “meilleure du monde” car elle montre un énorme objet en forme de losange photographié survolant les Highlands écossais.

La soi-disant “Calvine Photograph” – qui a été pendant des décennies considérée comme perdue – a finalement été découverte après des années de recherche par l’universitaire et journaliste Dr David Clarke.

La légendaire photographie de Calvine montrant un OVNI et un avion de guerre a été révélée après 30 ans

Le Dr David Clarke (R) a retrouvé l’ancien attaché de presse de la RAF Craig Lindsay qui avait encore une copie de la photo Crédit : UAP MEDIA UK

Montrant ce qui semble être un énorme objet angulaire survolant les hautes terres écossaises avec ce qui semble être un jet Harrier au loin, l’image est une pièce extraordinaire du puzzle OVNI.

Elle a été prise vers 21 heures le 4 août 1990 par deux randonneurs sur une colline près de Calvine, juste à côté de l’A9 à environ 35 miles au nord-ouest de Perth en Ecosse.

Les hommes – dont l’identité reste inconnue à ce jour – affirment avoir observé l’objet métallique planer avec un faible bourdonnement pendant une dizaine de minutes – tandis que des avions de chasse passaient au loin.

Alors qu’ils regardaient la scène de la chute de la mâchoire, l’objet – dont on estime qu’il mesurait jusqu’à 100 pieds de long – aurait alors décollé à grande vitesse directement dans le ciel – pour ne plus jamais être revu.

Mais heureusement, ils ont semblé capturer le moment devant la caméra – prenant six photos de l’engin en forme de diamant avec un avion de chasse en arrière-plan.

Les photos ont ensuite été remises au journal écossais Daily Record qui les a ensuite transmises au ministère de la Défense (MoD).

Mais pour des raisons inconnues, l’histoire n’a jamais été publiée – et les photos ont disparu dans le trou noir de Whitehall.

C’est ainsi qu’a commencé le mythe moderne de la “Photographie Calvinine” – avec des images jamais vues par le public, jusqu’à maintenant.

Le Dr Clarke – qui a travaillé comme conservateur pour le projet de fichiers OVNI du MoD aux Archives nationales et est professeur agrégé de l’Université Sheffield Hallam – a réussi à retrouver la photo en recherchant l’ancien attaché de presse de la RAF Craig Lindsay.

M. Lindsay avait conservé une copie de la photographie originale car il était l’intermédiaire qui assurait la liaison entre la presse et le ministère de la Défense lorsque l’histoire originale a été sondée en 1990.

Il avait l’enveloppe originale envoyée par le Daily Record – et à l’intérieur se trouvait l’une des photographies originales de Calvine.

L’ancien homme de la RAF a accepté de remettre la photo au Dr Clarke et Vinnie Adams, du groupe de campagne UAP Media UK, et elle a maintenant été classée dans les archives de l’Université Sheffield Hallam.

M. Adams a déclaré à The Sun Online: “Ce fut un privilège de travailler sur cette affaire avec une équipe de chercheurs aussi dévouée.

Nous ne sommes peut-être pas plus près de savoir exactement ce que l’objet a vu au-dessus de Calvine […] ou à qui il appartenait, mais une pièce importante du puzzle s’est mise en place Graeme Rendall

“Après 32 ans et une enquête intensive, ça fait du bien de pouvoir montrer cette photographie insaisissable au monde.”

Il a ajouté: “Nous exhortons toute personne disposant d’informations sur l’identité du photographe ou sur l’affaire à se manifester.”

Et la photographie a été redécouverte juste au moment où les ovnis occupent à nouveau le devant de la scène à Washington DC.

Les législateurs, les anciens militaires et les responsables du renseignement parlent désormais tous plus ouvertement du sujet traditionnellement marginal – y compris une audience historique à Capitol Hill.

Les responsables américains ont reconnu qu’il y a quelque chose dans le ciel qu’ils ne peuvent pas expliquer – et la stigmatisation autour des ovnis est enfin supprimée.

Une photocopie en noir et blanc de la photo originale des Archives nationales

Les documents du MoD montrent comment ils voulaient réagir à la photo en 1990

Croquis d’un objet de forme triangulaire repéré par le travailleur de la plate-forme pétrolière Chris Gibson en 1989

Une grande partie de la légende de Calvine Photo est construite autour des rapports d’une grande version agrandie de l’image qui aurait été accrochée au mur du soi-disant bureau OVNI du MoD.

La photo de la taille d’une affiche aurait cependant été retirée mystérieusement sans laisser de trace.

C’est une histoire souvent racontée par Nick Pope, qui a travaillé pour enquêter sur les ovnis pour le MoD dans les années 90 et a travaillé à Whitehall jusqu’en 2004, qui a d’abord révélé l’histoire dans son livre de 1996. Ciel ouvert, esprits fermés.

M. Pope affirme que le Royaume-Uni a demandé aux États-Unis si la photo montrait un avion expérimental – uniquement pour que l’image soit ensuite retirée et ne soit plus jamais revue.

Et pour ajouter encore au mystère, le MoD a décidé de retenir certains détails de l’affaire jusqu’en 2076.

Mais il est entendu que cela a été fait pour protéger les noms et adresses des personnes figurant dans le fichier – et non dans le cadre d’une couverture de grande envergure.

Le dossier des Archives nationales comprenait une photocopie d’un étrange dessin au trait noir et blanc, quelque chose qui n’a fait qu’enflammer davantage le mystère autour de l’affaire.

Où l’OVNI a été repéré dans les Highlands en 1990

Mais avec toutes ces questions, quelle est exactement la forme angulaire vue dans la Calvine Photo ?

Est-ce un canular élaboré? Un morceau de technologie secrète jamais vu auparavant? Ou peut-être plus bizarrement, un vaisseau spatial extraterrestre ?

Nous ne savons tout simplement pas avec certitude – avec les fichiers du MoD de l’époque disant qu’il n’y a “aucune conclusion définitive concernant le gros objet”.

L’engin est théorisé comme potentiellement un avion américain expérimental – peut-être le projet noir semi-légendaire, l’Aurora.

L’Aurora – dont l’existence n’a jamais été confirmée – aurait été un avion espion hypersonique capable d’atteindre des vitesses extraordinaires.

Les Britanniques ont fait de nombreux rapports sur des objets angulaires vus dans le ciel au cours des dernières années 80 et au début des années 90.

Et cela comprenait une observation célèbre par un travailleur de la plate-forme pétrolière Chris Gibson, qui a déclaré avoir vu un avion triangulaire escorté par des avions de chasse F-111.

M. Pope a précédemment affirmé que la photo de Calvine au format affiche avait été retirée du ministère de la Défense après une querelle diplomatique avec les États-Unis.

Il affirme que le Royaume-Uni a demandé aux États-Unis si la photo montrait leur prototype d’avion espion hypersonique “Aurora” – le secrétaire de l’US Air Force Donald Rice devenant “irrité” par les questions.

Au lendemain de la dispute, la photographie a été emportée et n’a jamais été revue.

En février 1993, Lord Kennet a demandé à la Chambre des Lords si les “avions expérimentaux américains” étaient autorisés à survoler le Royaume-Uni – ce qui a été refusé par le MoD.

Et trois ans plus tard, le député Martin Redmond a posé des questions sur l’incident de Calvine – mais Nicholas Soames, le ministre des Forces armées, lui a dit qu’il n’y avait “rien d’important pour la défense” sur la photo.

Graeme Rendall, de UAP Media UK, a déclaré : « Nous ne savons peut-être pas exactement ce qu’était l’objet vu au-dessus de Calvine en août 1990, ou à qui il appartenait, mais une pièce importante du puzzle s’est mise en place grâce à des efforts diligents. rechercher.”

Dan Zetterstrom, également du groupe, a ajouté : “La photographie de Calvine est l’un des plus grands mystères de l’histoire des OVNIS.

“Enfin révélée après 32 ans, elle montre que les réponses n’apportent que de nouvelles questions.”

Les responsables américains parlent maintenant ouvertement des ovnis – bien qu’ils aient écarté le sujet il y a des décennies à la fin de l’enquête du Pentagone sur le projet Blue Book.

Cela vient après que The Sun Online a révélé un cas d’OVNI extraordinaire où un objet hypersonique a fait bourdonner un bombardier nucléaire américain.