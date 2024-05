« La meilleure idée que j’ai jamais vue »

Des protéines, des protéines et encore des protéines : cela semble être la dernière tendance en matière de santé et de bien-être sur les réseaux sociaux. Et certains créateurs de TikTok ont ​​trouvé ce qu’ils considèrent comme la meilleure façon d’intégrer plus de protéines dans l’alimentation des gens.

Les TikTokers prennent du fromage cottage et le font cuire au four.

Des centaines de vidéos apparaissent lors de la recherche de « fromage cottage cuit au four » sur l’application de médias sociaux alors que les utilisateurs testent eux-mêmes la nouvelle tendance.

Les gens étalent essentiellement une couche de leur marque préférée de fromage cottage sur une plaque à pâtisserie – généralement recouverte de papier sulfurisé – et la mettent au four.

Victoria Minell est une créatrice de TikTok de Sydney avec plus de 1,2 million de followers qui ont partagé une vidéo explicative de base sur le fromage cottage cuit au four avec son public.

Elle a déclaré à Fox News Digital que le hack protéiné est « super polyvalent, riche en protéines, faible en glucides et constitue une excellente option sans gluten ».

Minell a montré à son public en ligne comment fabriquer ce substitut de pain et comment en faire un wrap au prosciutto et aux tomates – et cela a recueilli près de 11 millions de vues.

Fox News Digital s’est également entretenu avec Ashley McCrary, connue sous le nom de Healthy Little Peach sur les réseaux sociaux. Sa vidéo TikTok de cuisson du fromage cottage compte actuellement plus de 2,5 millions de vues.

La créatrice de contenu Ashley McCrary, également connue sous le nom de Healthy Little Peach, prépare son pain plat au fromage cottage avec des œufs et d’autres ingrédients. dred2010 – stock.adobe.com

Le créateur de contenu de Springfield, Missouri, partage des recettes sur Internet depuis sept ans et a déclaré que cette tendance était savoureuse.

« Les gens sont toujours à la recherche de délicieuses façons d’augmenter leur apport en protéines, et le fromage cottage est récemment devenu incroyablement populaire », a-t-elle déclaré.

Avec plus de 760 000 abonnés sur Instagram, McCrary a partagé avec son public une recette de fromage cottage cuit au four qui contient 37 grammes de protéines dans la portion.

« Polyvalent et délicieux, vous pouvez l’utiliser comme wrap ou même comme croûte de pizza. C’est également un excellent choix pour ceux qui suivent un mode de vie faible en glucides », a-t-elle déclaré.

Étalez le fromage cottage sur une feuille de papier sulfurisé et un plat allant au four avant de l’enfourner. Victoria Minell via Fox News

La recette qu’elle a créée, en s’inspirant d’autres, contient quelques ingrédients supplémentaires, dont une tasse de fromage cottage, deux œufs, ½ cuillère à café de poudre d’ail, ½ cuillère à café de poudre d’oignon et 1 ½ cuillère à café d’assaisonnement italien.

McCrary utilise un mélangeur ou un robot culinaire pour mélanger les ingrédients avant de tapisser un plat allant au four de papier sulfurisé et de verser le fromage uniformément sur le plat.

À partir de là, elle le fait cuire pendant 40 minutes à 350 degrés Fahrenheit pour un ajout croustillant et riche en protéines à son repas.

Il est préférable de vérifier auprès des nutritionnistes, d’autres experts d’abord

Tanya Freirich, une diététiste nutritionniste de Charlotte, en Caroline du Nord, a déclaré à Fox News Digital que bien que le fromage cottage soit un aliment riche en protéines, son piratage présente certains inconvénients potentiels.

« Bien que les régimes pauvres en glucides soient populaires depuis quelques décennies sous une forme ou une autre, les glucides sont un élément nécessaire d’une alimentation équilibrée », a-t-elle déclaré.

Elle a noté que si les personnes qui cherchent à préparer ce nouvel aliment à la mode sont très actives et font beaucoup d’exercice, alors retirer les tortillas, le pain, les wraps et autres glucides de leur alimentation peut les amener à « surconsommer des protéines et à manquer d’autres nutriments ».

Freirich a également déclaré qu’elle ne recommanderait pas la tendance du fromage cottage cuit au four à ceux qui sont intolérants au lactose ou sensibles aux produits laitiers, car le fromage cottage est à base de lait.

«Je recommande à chacun de discuter de vos besoins potentiels en nutriments avec une diététiste professionnelle pour vous assurer que vos choix alimentaires soutiennent au mieux vos objectifs de santé», a-t-elle ajouté.

Lauren Harris-Pincus, diététiste et nutritionniste basée à New York, a également déconseillé la cuisson du fromage cottage à ceux qui sont sensibles à des quantités élevées de sodium.

« [A] L’inconvénient potentiel comprend une teneur élevée en sodium, qui peut représenter plus d’un tiers de l’apport quotidien recommandé », a-t-elle déclaré à Fox News Digital.

Après quelques minutes au four, le fromage cottage deviendra croustillant et solide. Victoria Minell via Fox News

Harris-Pincus a également noté que le fromage cottage manque de fibres, que l’on retrouve dans le pain à grains entiers et les tortillas et qui peuvent coûter beaucoup plus cher que votre pain moyen.

« Le pain contient des nutriments comme le fer et des vitamines B, comme l’acide folique, qui sont très importants pour les femmes en âge de procréer », a-t-elle également expliqué.

La réponse en ligne a été mitigée : certains utilisateurs des médias sociaux ont déclaré que cela « changeait la donne », tandis que d’autres ont déclaré qu’ils « détestaient le fromage cottage ».

Un utilisateur a commenté la vidéo TikTok de Minell et a déclaré : « FERMEZ LA PORTE D’ENTRÉE !!! Vous pouvez faire ça avec du fromage cottage ?!”

Un autre a écrit : « La façon dont je me suis immédiatement levé et j’ai jeté du fromage cottage au four ! »

Certains utilisateurs secouent la tête à cette idée – l’un d’entre eux commentant : « Je déteste vraiment le fromage cottage… Il reste dans mon réfrigérateur jusqu’à ce qu’il parte à la poubelle. »