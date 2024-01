La meilleure fonctionnalité de la mise à jour iOS 17.3 sera encore meilleure dans iOS 17.4

Plus tôt ce mois-ci, lorsque Apple a publié iOS 17.3, il incluait l’une des meilleures mises à jour de sécurité pour iPhone jamais réalisées avec la fonction de protection des appareils volés. L’idée est d’empêcher les voleurs de codes d’accès professionnels comme Aaron Johnson de transformer votre iPhone en son iPhone en quelques secondes en utilisant votre code d’accès volé pour changer le code d’accès sur le téléphone, désactiver l’application Find My, réinitialiser Face ID et modifier le mot de passe de l’identifiant Apple. Une fois tout cela accompli, votre compte bancaire, vos cartes de crédit et vos applications financières sont compromises.

Apple a décidé de riposter avec la fonctionnalité de protection des appareils volés et si vous ne l’avez pas installée iOS 17 .3 pour obtenir cette protection, faites-le maintenant. Je serai toujours là à t’attendre. Poursuivre. Aller à Paramètres > Général > Mise à jour logicielle et suivez les indications. Ah, tu es là. Installation terminée iOS 17 .3? Génial, vous devez maintenant activer la fonctionnalité. Aller à Paramètres > Identification faciale et code d’accès et faites défiler jusqu’à Protection des appareils volés. Appuyez sur Activer la protection. C’est ça!

Dans iOS 17.4, Apple vous permettra d’activer à tout moment la fonction de protection des appareils volés



Désormais, une fois la fonctionnalité activée, elle fonctionnera lorsque vous n’êtes pas dans un endroit familier (comme à la maison ou au bureau) en exigeant que Face ID ou Touch ID vérifie votre identité lorsque vous souhaitez effectuer certaines actions telles que demander un visa. une nouvelle Apple Card, effaçant tout le contenu et tous les paramètres, effectuant certaines actions Apple Cash and Savings dans Wallet, utilisant les méthodes de paiement enregistrées dans Safari et utilisant votre iPhone pour configurer un nouvel appareil, pour n’en nommer que quelques-unes.

Activez la protection des appareils volés dès que vous installez iOS 17.3

Mais c’est ici que la véritable protection entre en jeu. Avec certaines tâches sensibles qu’un voleur doit effectuer pour prendre le contrôle de votre iPhone, telles que la modification du mot de passe de votre identifiant Apple, la modification du mot de passe de votre iPhone, l’ajout ou la suppression de Face ID ou Touch ID, la désactivation de Find My et la désactivation de la protection des appareils volés. , il y a un délai d’une heure avant qu’Apple autorise l’application de ces modifications. Même une fois l’heure écoulée, Face ID ou Touch ID doivent être utilisés pour vérifier votre identité. Le délai d’une heure donne à la victime d’un vol d’iPhone le temps de se rendre compte que son téléphone a disparu, d’appeler Apple et d’alerter l’entreprise.

iOS 17.4 pourrait sortir le lundi 4 mars



iOS 17 .4, Apple ajoutera un nouveau paramètre qui vous permettra d’activer à tout moment la fonction de protection des appareils volés. Franchement, c’est le réglage que je choisirai pour mon iPhone. Maintenant, comme nous l’avons dit, la fonctionnalité peut actuellement être complètement désactivée ou elle peut être activée pour fonctionner lorsque vous êtes loin d’un emplacement familier. Et oui, cela a du sens puisque quelqu’un qui vole votre iPhone ne modifiera probablement pas les paramètres de votre domicile ou de votre bureau. Mais selon Forbes avec.4, Apple ajoutera un nouveau paramètre qui vous permettra d’activer à tout moment la fonction de protection des appareils volés. Franchement, c’est le réglage que je choisirai pour mon iPhone.

Bien sûr, vous trouverez peut-être gênant d’attendre une heure pour changer votre code d’accès ou le mot de passe de votre identifiant Apple. Cependant, je pense que vous trouveriez plus gênant que quelqu’un vole votre iPhone et fouille dans vos applications financières tout en vous privant de votre propre téléphone et de vos comptes privés. Mais bon, c’est juste moi.

Apple vient de publier iOS 17.4 bêta 1 pour les développeurs. La version européenne de la mise à jour inclura toutes les modifications qu’Apple a annoncé qu’elle apporterait à l’iPhone (plus précisément à iOS, Safari et l’App Store) dans les 27 pays membres de l’UE en raison du Digital Markets Act (DMA). . Le DMA oblige Apple à apporter ces modifications avant le 8 mars et par conséquent, nous pourrions voir la mise à jour publiée le lundi 4 mars. Entrez la date sur votre calendrier.