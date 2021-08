La meilleure façon de répondre aux messages texte

Lorsque la société a introduit la fonctionnalité, cela a été fait avec la quantité appropriée de fanfare, c’est-à-dire très peu. Tapback, selon Apple, est un moyen de « répondre rapidement aux messages avec des expressions », mais il est souvent mieux adapté pour fermer complètement les conversations. Chacun est une variation sur « Got it. On a fini ici ? »

Et celui qui cherche à rire n’a-t-il pas au fond le même besoin, simplement à un degré moins grotesque et pathologique ? Heureusement, en 2016, Apple a eu la gentillesse de créer un moyen démocratique pour que la blague de chaque personne obtienne plus, ou du moins assez : le Tapback « HA HA ». La fonction Tapback d’Apple permet aux utilisateurs d’étouffer un texte entrant dans iMessages avec leur doigt jusqu’à ce qu’il crache un menu contextuel de petits symboles mignons, chacun associé à une sorte de réponse émotionnelle de base. Il y a un pouce vers le haut ou vers le bas, un cœur, des points d’exclamation, un point d’interrogation et une petite bulle « HA HA ».

Il n’y a personne avec qui je préfère passer du temps qu’un chien avec des yeux bulbeux et une langue qui a du mal à rester dans sa bouche. En l’absence de cela, j’apprécie aussi la compagnie des comédiens. Malheureusement, comme les chiens tragiquement trop élevés, les comédiens demandent beaucoup d’entretien. Il peut être difficile de gérer leur besoin parce qu’ils sont dans le besoin de manières spécifiques et irréparables. Le public a peut-être ri, mais a-t-il suffisamment ri ? Aux bons moments ? Est-ce que les rires se comparent favorablement à ceux de la nuit précédente ? Ou une nuit dont vous vous souvenez avec émotion il y a quelques mois ? Et cette femme du club qui était assise les bras croisés ? Quel était son problème ? Quand j’étais un stand-up, il y avait une expression que j’entendais trop souvent dans d’autres bandes dessinées, parfois maugréait directement à un public qui ne réagissait pas: « Ça aurait dû être plus. »

C’est là que « HA HA » est le seul. Cette parfaite petite pilule bleue résout un problème qui a toujours contrarié mes relations avec les comédiens ou toute personne essayant de me raconter une blague – une réticence perçue de ma part à « abandonner ». Il n’est pas exagéré de dire que ce Tapback a sauvé beaucoup de mes amitiés.

J’adore la comédie, mais, à mon grand détriment, je réagis aux blagues de la même manière que mon fils de 6 ans apprécie ses jouets – en les démontant et en essayant de comprendre ce qui les fait fonctionner. Je n’ai jamais non plus été une personne « LOL », surtout par SMS. C’est inconfortablement performatif, comme taper « Aïe ! » lorsque vous vous asseyez accidentellement sur vos clés de voiture. Bien que j’aie mon propre puits de besoin attaché à chaque blague que je tente, cela me rend toujours anxieux lorsque les gens utilisent « LOL » trop généreusement. Son motif est discutable, comme la flatterie transactionnelle. Quand quelqu’un envoie plus d’un « LOL » dans un fil de discussion, je ne peux pas m’empêcher de penser que cette personne est sur le point de me demander de me conduire à l’aéroport.

Pendant un certain temps, j’ai préféré un simple « Ha », jusqu’à ce que j’apprenne, grâce à des commentaires négatifs, à passer au plus émotif « Ha ! Cela ressemblait à une réponse proportionnelle à une blague racontée par texte, jusqu’à ce que le puits soit empoisonné par cette chaîne informe de « HA ». Vous l’avez vu, et vous l’avez probablement fait : « HAHAHAHAHAHA. » A fière allure sur papier, se sent bien dans un fil de texte, mais c’est anarchique. Non seulement cela fait-il le « Ha! » apparaissent soudainement condescendants, cela établit une nouvelle norme terrible, car il n’y a pas de norme. Combien de « HA » suffisent ? Dans n’importe quel thread de groupe, la chaîne « HA » conduit rapidement à des scénarios cauchemardesques comme celui-ci :

PERSONNE A : [JOKE!] PERSONNE B : HAHAHA [A fine response; all is well.] PERSONNE C : HAHAHAHAHAHAHAHA [Wow, I guess Person B hates jokes!]

Lorsque vous improvisez ces « HA » comme la musique jazz, il devient difficile de suivre votre travail et facile de blesser des sentiments. Placez la barre trop haut avec une douzaine ou plus, et, à tout moment dans le futur, même un « HA » de moins peut suggérer un caillage de votre soutien.

C’est la joie de l’uniformité soignée et attrayante du Tapback « HA HA » : juste un grand « HA » et un de taille réduite en dessous, suggérant qu’il n’y a probablement plus d’où cela vient. Fini les longues chaînes « HA » concurrentes de longueurs variables. Les emoji autoritaires «LOL» et «larmes de rire en streaming» ont également disparu, ce qui est, avouons-le, un peu trop. Le Tapback fait passer l’ensemble du système de notation des blagues à « réussite/échec », et tout professeur chargé de noter de cette façon sait que plus de personnes sont susceptibles de réussir – peut-être même quelques-unes qui ne le méritent pas. La magie particulière du Tapback « HA HA » est la façon dont il répond à vos attentes tout en les abaissant.

J’ai vu un jour un comédien présenter l’intégralité de son numéro à un public qui a répondu, de manière parfaitement appropriée, par un épais mur de silence. À un moment donné, après qu’une autre blague molle ait été reçue par rien de plus que le ton de la pièce, un membre du public, peut-être ému par l’absurdité de tout cela, a expulsé un reniflement chatouillé. Le comique sur scène a légèrement penché la tête, comme un chat entendant un ouvre-boîte trois pièces plus loin, et a déclaré : « J’ai entendu un rire. Je le prends. » Le Tapback « HA HA » rationalise un vaste réseau de besoins compliqués et épuisants pour un seul : J’ai vu un rire. Je vais le prendre.