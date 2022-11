La meilleure façon de diviser la facture

“La dernière chose que vous voulez, c’est une situation où la facture arrive à votre table”, a déclaré Daniel Post Senning, co-auteur de “Emily Post Etiquette, The Centennial Edition”, à CNBC Make It.

Cela signifie exprimer toute préoccupation que vous avez concernant la division du chèque avant de passer votre commande. “Hé, je me demande comment nous prévoyons de diviser cela – quelqu’un a des idées?” Senning propose comme scénario possible. Ou, “Je vais garder les choses très petites ce soir, donc je vais demander un chèque séparé.”

Supposons que vous soyez végétarien avec un groupe d’omnivores et que le plan consiste à partager un tas de petites assiettes. Ou peut-être êtes-vous un non-buveur avec une foule alcoolisée. Si vous craignez de payer une part non proportionnelle de la facture, parlez-en tôt, dit Senning.

Peut-être aviez-vous bien l’intention de partager les choses à parts égales lorsque vous vous êtes assis, mais l’addition est devenue de plus en plus inégale au fur et à mesure que le repas avançait. Lorsque le serveur s’approche de votre table avec le chèque, adressez-vous directement à lui, explique Diane Gottsman, experte en étiquette et propriétaire de la Protocol School of Texas.

Les applications de paiement peer-to-peer, telles que Venmo et Cash App, ont facilité plus que jamais la division équitable d’une facture, en particulier dans les endroits où il est difficile de diviser le chèque. Souvent, une personne couvre le total et demande à ses convives de rembourser leur juste part.

Aussi simple que cette configuration puisse paraître, elle introduit une autre étiquette anti-rides : prêter de l’argent.

Selon un enquête récente de CreditCards.com. Parmi eux, 59% ont rapporté une expérience négative sous forme de perte d’argent, de relations nocives ou d’altercations physiques.

Si un de vos amis est assez généreux pour payer une facture de groupe, essayez de le rembourser dès que possible, conseille Thomas Farley, expert en étiquette et auteur du Chronique “Mealtime with Mister Manners” sur Today.com.

“Les gens ont probablement sorti leur téléphone de toute façon”, dit-il. “Vous pouvez payer pendant que vous sortez du restaurant. Enlevez-le de votre assiette, de votre esprit et payez-le tout de suite.”

Et assurez-vous de payer le bon montant. “Couvrez vos frais, y compris les taxes et les pourboires”, déclare Gottsman. “Ils ne vont pas revenir vers vous et dire qu’il vous manquait 6 $. Cette personne est celle qui pourrait finir par être lésée.”

Si c’est vous qui avez couvert le groupe, ne haranguez pas vos amis pour l’argent. “L’idéal est de rembourser les gens avant qu’ils ne vous le demandent”, déclare Senning. “L’argent est restitué avant qu’il ne devienne une imposition à la personne qui l’a prêté.”

Cela signifie que cela peut sembler impoli si vous facturez vos amis sur le chemin du parking, avant qu’ils n’aient la possibilité de vous rembourser. “Laissez-le respirer pendant une minute”, dit Senning.

Et s’il s’écoule quelques jours avant que vous ne récupériez votre argent, contactez vos amis, idéalement en face à face ou par téléphone, pour leur rappeler ce qu’ils doivent. N’ayez pas peur d’évoquer un chiffre exact en dollars. “Ce n’est pas ‘ça te dérangerait’ ou ‘je suis désolé, mais'”, dit Gottsman. “Soyez direct et amical.”

