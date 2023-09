La meilleure façon de commémorer votre personnage de Baldur’s Gate 3

Il y a quelques semaines, j’ai finalement bouclé le livre sur ma première partie – inévitablement la première d’une longue série – de La porte de Baldur 3. Mon Paladin Enfant de Dragon j’ai sauvé la ville, courtisé un véritable homme-ours et suis devenu le héros qu’ils voulaient être, mais je n’étais pas encore tout à fait prêt à les lâcher. J’ai donc dû travailler sur le meilleur hommage possible à un héros virtuel du TTRPG : je l’ai eu prêt pour la table.

Gillian Jacobs réagit à sa feuille de personnage D&D de la communauté | Entretien avec io9

Alors que je commençais à réaliser que j’avais passé du temps à jouer La porte de Baldur 3La campagne touchait à sa fin et inspirée par mon collègue écrivain et frère cérébral Kenneth Shepard chez Kotakuje me suis tourné vers Forge des Héros, un ensemble d’outils numériques en ligne permettant de créer des miniatures personnalisées à l’échelle 1:60 (d’une hauteur d’environ 30 mm, à peu près) et des statuettes. L’entreprise vous permet de concevoir un personnage, puis de l’imprimer sous forme de miniature en plastique ordinaire que vous pourrez peindre vous-même, ou, plus récemment, après une campagne de financement participatif réussie, de faire imprimer votre dessin en 3D dans du plastique pré-coloré. C’est un moyen d’obtenir une figurine de votre personnage TTRPG qui vous est propre, au lieu de devoir vous contenter de miniatures prédéfinies génériques sur le marché comme ceux fabriqués par Wizards of the Coast.

Capture d’écran : Hero Forge/Larian Studios

L’esthétique stylisée de Hero Forge pourrait ne pas correspondre exactement à La porte de Baldur 3, mais j’ai réussi à utiliser les outils de création robustes du site – avec de nombreuses options étendues qui ne s’appuient pas seulement sur l’esthétique du RPG fantastique, mais aussi sur la science-fiction et les options contemporaines – pour créer une réplique assez précise de mon Paladin, Lhukesh, comme ils se sont précipités vers la conclusion du jeu. Je sortais leur feuille de personnage et prenais des captures d’écran pour obtenir les bonnes couleurs ; s’ils recevaient une nouvelle pièce d’équipement, je retournais sur Hero Forge et je la mettais également à jour. Une fois que Lhukesh a réussi à faire l’amour avec l’un des autres personnages du jeu, Halsin le druide elfe (il des Scène de sexe d’oursoui), j’ai même créé une miniature double taille représentant les deux se battant côte à côte – et j’ai ajouté un D20 orange flamboyant aux socles, pour montrer la peau de dés que j’utilisais dans La porte de Baldur 3 aussi pour faire bonne mesure. Et dès que le générique du jeu est arrivé, je suis retourné sur Hero Forge et j’ai mordu la balle.

Photo : James Whitbrook/io9

Quelques semaines plus tard, mes miniatures sont arrivées : une mini solo de mon Paladin, l’équipe composée d’eux et de Halsin, puis une figurine en Perspex du duo pour faire bonne mesure. Le voyageur debout vous permet de vraiment voir ce qui est capturé et ce qui ne l’est pas lors du processus d’impression couleur d’une miniature via Hero Forge : de petits détails comme les yeux ou certaines cicatrices du visage, les subtilités d’un vêtement ou de subtiles variations de couleur. Il y a une douceur générale dans le plastique qui donne une précision de 1:1 au rendu numérique (que vous pouvez, en option, acheter pour l’utiliser comme avatar dans les programmes Virtual Tabletop, au moins), mais ce sont des miniatures de 3 cm de haut conçues pour être regardé en étant assis autour d’une table, pas tout près de votre visage. De ce point de vue, c’est comme si j’avais mon La porte de Baldur 3 personnage dans la paume de ma main.

Et cette personnalité est vraiment essentielle. Par coïncidence, mes figurines Hero Forge sont arrivées juste un jour après le autre façon dont je pourrais commémorer mon temps avec La porte de Baldur 3 est arrivé à ma porte, dans la direction à peu près opposée : le jeu somptueuse édition collector officielle.

Resplendissant de tout, du livre d’art à couverture rigide au physique Donjons & Dragons feuilles de personnages pour le casting principal du jeu, à un D20 en métal surdimensionné et à une statue vraiment grandiose d’un Mind Flayer combattant un Drow, le La porte de Baldur 3 CE est une ode extravagante au jeu et à ses racines dans le domaine de la table. C’est génial, et j’apprécie de l’avoir, autant que mon espace de bureau ne l’apprécie pas. Et pourtant, cela semble étrangement impersonnel pour un jeu qui consiste à créer un personnage dont vous découvrez le monde. La porte de Baldur à travers. Mais cela a du sens : peu importe à quel point une édition spéciale de Larian pourrait être sophistiquée, elle ne pourrait pas exactement capturer personnellement l’expérience de chaque joueur.

Photo : James Whitbrook/io9

C’est donc agréable d’avoir, éclipsé par le monument géant dédié à l’un des plus grands jeux vidéo de l’année, un hommage bien plus petit à mon époque avec ce jeu – et tout aussi La porte de Baldur 3 m’a fourni un moyen d’obtenir une expérience de jeu sur table de manière organisée et virtuelle, maintenant cela a inspiré un héros qui pourra vivre à l’avenir D&D campagnes au-delà de la ville de Baldur’s Gate.

Vous voulez plus de nouvelles sur io9 ? Découvrez quand vous attendre aux dernières nouvelles merveille, Guerres des étoileset Star Trek sorties, quelle est la prochaine étape pour le DC Universe au cinéma et à la télévisionet tout ce que vous devez savoir sur l’avenir de Docteur Who.