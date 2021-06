La meilleure façon d’arrêter de fumer révélée par des scientifiques

FUMER est une habitude que beaucoup d’entre nous souhaiteraient pouvoir adopter et les scientifiques ont maintenant révélé la meilleure façon pour vous d’écraser les cigarettes pour de bon.

Les substituts de nicotine ont déjà été salués comme l’un des meilleurs moyens d’arrêter de fumer, mais les chercheurs affirment maintenant que les cigarettes électroniques font un meilleur travail.

Des chercheurs ont révélé la meilleure façon d’arrêter de fumer Crédit : Getty

Des experts de l’Université Queen Mary à Londres ont inscrit 137 fumeurs dans une étude qui n’avaient auparavant pas pu arrêter de fumer avec des traitements conventionnels.

Les participants ont reçu soit un approvisionnement de huit semaines de substituts de nicotine de leur choix, soit un pack de démarrage de cigarette électronique.

Le pack de démarrage était complet avec des instructions sur la façon d’acheter d’autres e-liquides de saveurs et de forces, en fonction de vos préférences personnelles.

Les participants ont également reçu un soutien comportemental minimal pour les aider à arrêter de fumer.

Les experts ont trouvé une différence significative dans la réduction du tabagisme (y compris l’arrêt total) dans le groupe qui avait reçu les cigarettes électroniques.

Après six mois, 27% des personnes du groupe e-cigarette avaient réduit leur consommation de tabac d’au moins la moitié – ce qui est comparé à 6% de celles du groupe de remplacement de la nicotine.

Les experts ont découvert que les personnes qui utilisaient des cigarettes électroniques pour arrêter étaient plus susceptibles d’arrêter pour de bon Crédit : Getty

Les experts ont découvert que les personnes du groupe e-cigarette trouvaient également plus facile d’arrêter de fumer avec 19% de ce groupe ayant complètement arrêté, contre seulement 3% dans le groupe de remplacement de la nicotine.

Bien qu’il soit clair que les substituts comme la gomme et les patchs ont encore un certain impact, les résultats suggèrent que les personnes qui utilisent des cigarettes électroniques avec la saveur de leur choix sont plus susceptibles d’arrêter que les personnes qui ont prescrit des méthodes traditionnelles.

Les traitements de remplacement de la nicotine tels que la gomme, les timbres et les vaporisateurs nasaux existent depuis plus de 30 ans et ont aidé d’innombrables personnes à arrêter de fumer.

Les experts ont ajouté que les packs de démarrage pour les cigarettes électroniques étaient en fait moins chers que les remplacements traditionnels.

« PAS SANS RISQUE »

La chercheuse principale et psychologue de la santé, le Dr Katie Myers Smith de l’Université Queen Mary de Londres, a déclaré que les résultats ont des implications cliniques importantes pour les fumeurs qui n’étaient pas en mesure d’arrêter de fumer en utilisant des traitements conventionnels.

Le Dr Myers Smith a ajouté: « Les cigarettes électroniques doivent être recommandées aux fumeurs qui ont déjà eu du mal à arrêter en utilisant d’autres méthodes, en particulier lorsque le soutien comportemental disponible est limité. »

Un expert a cependant souligné qu’il restait encore des recherches à faire sur les cigarettes électroniques, car elles ne sont pas « sans risque ».

Michelle Mitchell, directrice générale de Cancer Research UK, qui a financé l’étude, a déclaré : « Cette étude montre que les cigarettes électroniques peuvent être un outil très efficace pour les personnes qui souhaitent arrêter de fumer, y compris celles qui ont déjà essayé d’arrêter de fumer.

Les 5 façons d’arrêter de fumer Voici cinq façons qui vous mettront sur la bonne voie pour écraser les cigarettes pour de bon Pensez à l’argent: La pandémie de coronavirus a créé un fardeau financier pour de nombreuses personnes et fumer est une habitude coûteuse à avoir. Calculez combien vous dépensez pour fumer chaque jour, puis calculez ce que vous dépensez un mois et ensuite ce que vous dépensez pour fumer en un an. Pensez à quoi d’autre vous pourriez dépenser cet argent, un voyage ou vous pourriez même le consacrer à vos objectifs d’épargne. Un paquet de 20 cigarettes coûte environ 14 £ au Royaume-Uni. Essayez un remplacement: Le NHS dit qu’une façon d’aider à arrêter de fumer est d’introduire un substitut nicotinique. Les directives du NHS déclarent : « Les cigarettes créent une dépendance, et la maîtrise de soi à elle seule pourrait ne pas suffire pour vous arrêter complètement. « Donnez-vous de meilleures chances de succès en utilisant la thérapie de remplacement de la nicotine (TRN). Elle est disponible sur ordonnance de votre médecin généraliste, de votre service local d’arrêt du tabac ou d’un pharmacien. « Vous pouvez également envisager d’essayer les cigarettes électroniques. Bien qu’elles ne soient pas sans risque, elles sont beaucoup plus sûres que les cigarettes et peuvent aider les gens à arrêter de fumer. » Obtenir de l’aide: L’essentiel à retenir ici est que vous n’avez pas à faire cavalier seul quand il s’agit d’écraser des cigarettes. Vous pouvez toujours demander de l’aide à votre médecin généraliste ou à votre pharmacien et ils sauront vous conseiller sur la meilleure conduite à tenir. Rejoignez un groupe de soutien : Le NHS dit que parler à d’autres dans la même position que vous peut vous aider à arrêter de fumer. Le NHS dit que vous avez quatre fois plus de chances d’arrêter de fumer si vous avez l’aide de votre groupe de soutien local. Pour trouver votre groupe le plus proche, cliquez ici. Préparez-vous mentalement : L’année dernière, plus de 300 000 Britanniques ont assez fumé au milieu des craintes de coronavirus. Si vous voulez arrêter, vous n’êtes pas seul. Le tabagisme est une drogue addictive puissante, c’est pourquoi il est difficile d’y renoncer. L’auteur du best-seller The Easy Way to Stop Smoking, feu Allen Carr, a déclaré : « Il n’y a absolument rien à abandonner… il n’y a pas de véritable

plaisir ou béquille de fumer. « C’est juste une illusion, comme se cogner la tête contre un mur pour le rendre agréable lorsque vous vous arrêtez. »

« Et les recherches menées jusqu’à présent montrent que le vapotage est beaucoup moins nocif que le tabagisme. Mais les cigarettes électroniques ne sont pas sans risque et nous ne connaissons pas encore leurs effets à long terme, donc les personnes qui n’ont jamais fumé ne devraient pas les utiliser.

« Il est important de passer complètement à autre chose pour profiter des avantages et réduire votre risque de cancer. Parlez à votre médecin généraliste ou à un service local gratuit pour arrêter de fumer pour trouver la meilleure option pour vous. »

Christian Woolfenden, directeur général de Philip Morris Limited au Royaume-Uni et en Irlande, a précédemment déclaré au Sun que le meilleur choix que tout fumeur puisse faire est d’arrêter complètement de consommer de la nicotine.

Il a cependant admis que la nouvelle recherche prouve à quel point il est difficile d’arrêter de fumer pour de bon.